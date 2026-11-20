Serwis internetowy UA.NEWS skierował oficjalny wniosek do Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy (BBG) z prośbą o ujawnienie szczegółów śledztwa dotyczącego ukraińskiego przedsiębiorcy, blogera i założyciela firmy Traffic Devils Aleksandra Slobozhenka, którego 17 listopada 2026 r. zatrzymano w jednym z hoteli we Włoszech. Redakcja prosi o wyjaśnienie aktualnego statusu procesowego podejrzanego, wysokości szkód wyrządzonych państwu, wykazu zajętych aktywów oraz szczegółów dotyczących przygotowań do jego ekstradycji na Ukrainę.

Zapytanie dziennikarskie zostało przygotowane w ramach śledztwa redakcyjnego, ponieważ sprawa dotyczy potencjalnego braku wpływów do budżetu państwa w wysokości setek milionów hrywien, skuteczności działania organów ścigania oraz międzynarodowej współpracy prawnej. Wcześniej Biuro Prokuratora Generalnego potwierdziło już przygotowanie pakietu dokumentów w celu skierowania do właściwych organów we Włoszech wniosku o ekstradycję Slobozhenka.



O co pyta redakcja

W piśmie skierowanym do Biura Bezpieczeństwa Państwowego (BEB) dziennikarze UA.NEWS proszą o poinformowanie, czy na dzień dzisiejszy trwa dochodzenie przedprocesowe, na podstawie jakich artykułów i części Kodeksu karnego Ukrainy jest ono prowadzone, czy zakres zarzutów uległ zmianie od sierpnia 2024 r. oraz czy ustalono innych współsprawców lub powiązane struktury, w szczególności firmę Traffic Devils.

Osobno redakcja pyta, czy nadal aktualna jest kwota ponad 213 mln UAH niezapłaconych podatków z prawie 1 mld UAH dochodów za lata 2020–2023, czy państwu zwrócono przynajmniej część strat oraz za pośrednictwem jakich dokładnie kontrolowanych przez niego jednoosobowych działalności gospodarczych, osoby prawne, portfele kryptowalutowe i kantory, wypływali środki.



Majątek Slobozhenki i przygotowania do ekstradycji

Ponadto media proszą o ujawnienie wykazu i wartości zajętych na Ukrainie aktywów, nieruchomości, środków transportu oraz praw korporacyjnych Aleksandra Slobozhenka, a także o wyjaśnienie, czy kierowano wnioski o międzynarodową pomoc prawną w celu wykrycia jego rachunków i aktywów kryptowalutowych za granicą.

Kilka kolejnych pytań dotyczy międzynarodowego poszukiwania: kiedy dokładnie BEB zainicjowało poszukiwania Slobozhenka, czy otrzymało oficjalne potwierdzenie od włoskich organów o jego zatrzymaniu 17 listopada, jak przebiega współpraca z Biurem Prokuratora Generalnego w zakresie przygotowania dokumentów ekstradycyjnych oraz czy detektywi posiadają informacje na temat zagranicznych dochodzeń dotyczących działalności finansowej blogera zajmującego się arbitrażem.

Kontekst postępowania karnego



Według wersji śledztwa, w okresie od stycznia 2020 r. do sierpnia 2023 r. Oleksandr Slobozhenko uzyskał prawie 1 mld hrywien dochodu, który ukrywał przed opodatkowaniem poprzez zamianę środków na kryptowaluty, a następnie wymianę na gotówkę za pośrednictwem sieci kantorów w różnych miastach Ukrainy. W sierpniu 2024 r. postawiono mu zarzut umyślnego uchylania się od płacenia podatków na szczególnie dużą skalę oraz legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa, a we wrześniu 2024 roku sąd zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego.

Redakcja UA.NEWS oczekuje na odpowiedź Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego w terminach określonych przez prawo.



Traffic Devils: kasyno, rosyjski ślad i pierwsze kwestie podatkowe



Przypomnijmy, że w listopadzie 2019 roku Slobozhenko założył zespół arbitrażowy Traffic Devils. Głównymi obszarami działalności stały się media buying, hazard i zakłady bukmacherskie — promocja kasyn online i serwisów bukmacherskich.

Według samego przedsiębiorcy przez pierwsze pół roku zespół przynosił straty, a nawet pojawiały się rozważania o zamknięciu działalności. Jednak w czerwcu 2020 r. sytuacja uległa poprawie, a firma zaczęła się rozwijać.

Jednak śledczy przedstawili inną wersję popularności medialnej Slobozhenka. Podobno Aleksandra był promowany przez właścicieli rosyjskiego kasyna internetowego 1xBet jako sztuczny projekt medialny, mający na celu przyciągnięcie młodzieży do branży hazardowej.

W tym samym czasie, gdy sprawy Aleksandra zaczęły się układać, zwróciły na niego uwagę organy ścigania. Policja krajowa wszczęła postępowanie karne w sprawie możliwego uchylania się od płacenia podatków oraz legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa. Urzędnicy skarbowi naliczyli prawie 54,8 mln hrywien długu. W domu i biurze Slobozhenki w centrum Kijowa przeprowadzono przeszukania, jednak zabezpieczone mienie zostało później zwrócone. W 2022 roku sprawa praktycznie utknęła na etapie postępowania przygotowawczego.

Kilka tygodni po wszczęciu postępowania Slobozhenko zarejestrował się jako przedsiębiorca indywidualny trzeciej grupy. W tamtym czasie limit rocznego dochodu dla tej grupy wynosił 8,3 mln hrywien, podczas gdy sam bloger mówił o miesięcznych zarobkach sięgających milionów. Postępowanie karne ani na chwilę nie przeszkodziło mu w prowadzeniu wystawnego życia — już w grudniu 2020 roku publikował zdjęcia z Dubaju.

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