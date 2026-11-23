Serwis internetowy UA.NEWS skierował oficjalny zapytanie dziennikarskie do Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU), aby ustalić, czy zatrzymany 17 listopada we Włoszech ukraiński przedsiębiorca, bloger i założyciel firmy Traffic Devils Oleksandr Slobozhenko figuruje w dochodzeniach Biura. Redakcja prosi o wyjaśnienie, czy NABU bada jego ewentualne powiązania z grupą przestępczą „Chimprom”, siecią oszukańczych call center, a także domniemane „osłanianie” jego działalności przez organy ścigania, w szczególności ze strony generała Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergieja Duki.

Zapytanie dziennikarskie zostało przygotowane w ramach śledztwa redakcyjnego po tym, jak 18 listopada ukraińskie media poinformowały o zatrzymaniu Slobozhenki w jednym z hoteli we Włoszech. O ile wcześniej organy ścigania publicznie zarzucały blogerowi uchylanie się od płacenia podatków i legalizację środków, o tyle w zapytaniu skierowanym do NABU redakcja skupiła się na możliwym korupcyjnym i kryminalnym tle tej historii.

O co pyta redakcja

W zwróceniu do NABU dziennikarze UA.NEWS proszą o poinformowanie, czy Biuro prowadzi dochodzenie przedprocesowe w sprawach karnych, w których figurują sam Oleksandr Slobozhenko, jego matka Iryna Zwir, powiązane z nimi spółki lub inne osoby z jego otoczenia biznesowego. W przypadku istnienia takich spraw media proszą o podanie numerów postępowań, dat ich rejestracji, kwalifikacji prawnej oraz ogólnego przedmiotu dochodzenia.

Osobny blok pytań dotyczy prawdopodobnego udziału Slobozhenki, spółki Traffic Devils oraz powiązanych struktur w organizację, finansowanie lub obsługę przepływów finansowych oszukańczych call center, a także ewentualnych powiązań z członkami grupy przestępczej „Chimprom” oraz osobami, które koordynowały działalność takich call center za granicą.

Prawdopodobna łapówka w wysokości 400 tysięcy dolarów i rola generała SBU

Redakcja jest również zainteresowana tym, czy NABU weryfikuje informacje o możliwym udziale funkcjonariuszy organów ścigania w zapewnianiu niezakłóconego funkcjonowania przedsiębiorstwa Slobozhenka lub ingerencji w postępowania karne dotyczące tej osoby, a w szczególności, czy w tym kontekście pojawia się postać generała SBU Siergieja Duki. Ponadto dziennikarze proszą o wyjaśnienie, czy Biuro sprawdzało upublicznione w przestrzeni publicznej twierdzenia o rzekomym przekazaniu 400 tysięcy dolarów urzędnikom lub funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za pomoc w załatwianiu spraw związanych ze Slobozhenko.

Na koniec media pytają, czy zatrzymanie i ekstradycja blogera mają znaczenie dla dochodzeń NABU dotyczących działalności call center, „Chimpromu” lub przykrywania ich działalności przez służby bezpieczeństwa, a jeśli te sprawy nie wchodzą w zakres kompetencji Biura, to czy odpowiednie materiały zostały przekazane innym organom ścigania.

Kontekst

Oleksandra Slobozhenko został zatrzymany na terytorium Republiki Włoskiej 17 listopada 2026 roku. W Ukrainie już w sierpniu 2024 roku postawiono mu zarzut umyślnego uchylania się od płacenia podatków na kwotę ponad 213 mln hrywien oraz legalizacji mienia pochodzącego z przestępstwa (według wersji śledztwa w latach 2020–2023 uzyskał on prawie 1 mld hrywien nieuzasadnionych dochodów, które wyprowadzał za pośrednictwem kryptowalut i kantorów gotówkowych). We wrześniu 2024 roku sąd wydał zaoczny nakaz aresztowania, a po zatrzymaniu we Włoszech Biuro Prokuratora Generalnego potwierdziło przygotowywanie dokumentów w celu jego ekstradycji.

„Chimprom”, „Karfagen” i Slobozhenko: co może ich łączyć

Wcześniej informowano, że zatrzymanie Aleksandra Slobozhenko we Włoszech może być powiązane z rynkiem oszukańczych call center oraz osobami, które są oskarżonymi w sprawie „Kartagina”. Wcześniej, w czerwcu 2023 roku, poseł Aleksander Kunycki, który był członkiem parlamentarnej tymczasowej komisji śledczej ds. cyberoszustw, publicznie oświadczył o możliwym powiązaniu założyciela Traffic Devils z siecią oszukańczych call center.

W przestrzeni publicznej krążą przypuszczenia, że śledztwo, po przeszukaniach w mieszkaniach Słobozhenki i jego matki Iryny Zwir, ucichło na dłuższy czas właśnie dzięki wsparciu jednego z uczestników sprawy „Kartagina”. Nie za darmo, a za 400 tysięcy dolarów za „rozwiązanie sprawy” jednorazowo oraz kolejne 100 tysięcy dolarów co miesiąc, które funkcjonariusz służb specjalnych otrzymywał od Sashy. Ale to tylko plotki. Na razie.

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