Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Stany Zjednoczone wznowiły wymianę informacji wywiadowczych z Ukrainą w celu wczesnego ostrzegania przed rosyjskimi atakami balistycznymi.

Jak powiedział, miało to kluczowe znaczenie dla Ukrainy, ponieważ brak takich danych stwarzał poważne zagrożenia.

Jednocześnie ograniczenia dotyczące korzystania z łączności satelitarnej Starshield nadal obowiązują. Zełenski poinformował, że omawiał tę kwestię z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.

Jak powiedział prezydent, Rubio obiecał przeanalizować tę kwestię wraz ze swoim zespołem, aby znaleźć sposób na zniesienie ograniczeń.

Ukraina jest gotowa wstrzymać działania bojowe na obecnej linii frontu — powiedział Zełenski.

Zelenski skomentował ewentualne rozmowy Trumpa, Xi i Putina bez udziału Ukrainy.

Zelenski zapowiedział ewentualne trójstronne spotkanie przywódców — agencja Anadolu.

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