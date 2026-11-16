Rada Najwyższa planuje opracować odrębny system głosowania, który pozwoli posłom uczestniczyć w posiedzeniach niezależnie od miejsca pobytu. Ma to zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie parlamentu nawet w przypadku zniszczenia jego budynku w wyniku rosyjskich ataków.

Co powiedział Stefanczuk



Ciągłe ataki na Kijów mają wpływ między innymi na pracę ukraińskiego parlamentu. Jednak pomimo tego przyjmujemy wszystkie niezbędne akty prawne, które przybliżają nas do Unii Europejskiej. „Tak więc, w szczególności, tylko w ciągu ostatniego tygodnia przyjęliśmy 12 aktów... które miały na celu wsparcie naszej drogi do Unii Europejskiej, wypełnienie naszych zobowiązań w ramach Ukraine Facility oraz innych kwestii. I będziemy nadal podążać tą drogą” – powiedział Stefanczuk.



Przewodniczący zaznaczył, że w schronach zapewniono już odpowiednie warunki do przebywania posłów w razie alarmów.



Jednak parlament musi być przygotowany na najgorsze scenariusze rozwoju wydarzeń i zapewnić ciągłość pracy.



„Osobno rozmawiałem z Robertą i innymi naszymi kolegami przewodniczącymi, że i tak musimy pomyśleć o odrębnym systemie głosowania, który będzie działał niezależnie od miejsca, w którym będą przebywać posłowie. Nikt bowiem nie wyklucza, że kiedyś Rosja może zniszczyć nawet budynek parlamentu. Wówczas staną przed nami pytania, kiedy będziemy potrzebować systemu, który zapewni posłom możliwość głosowania bez względu na miejsce ich pobytu” – poinformował przewodniczący Rady.



Według niego kolejnym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo jest możliwość przeniesienia posiedzeń do zabezpieczonych pomieszczeń pod tym samym adresem, aby nie wstrzymywać głosowań nad projektami ustaw dotyczących integracji europejskiej.



Oprócz wyzwań związanych z bezpieczeństwem wynikających z rosyjskiej agresji, istotną przeszkodą dla skutecznego funkcjonowania parlamentu stało się wykorzystywanie sztucznej inteligencji przez niektórych posłów do masowego generowania poprawek.



„Chciałbym tylko przypomnieć, że na przykład do projektu budżetu państwa zgłoszono 5200 poprawek. Poza tym mamy posłów, którzy tylko w tym roku, czyli w 2026 roku, zgłosili prawie czterdzieści dwa tysiące poprawek. To również nowe wyzwanie, które spowalnia pracę parlamentu” – podkreślił Stefanczuk.



Zdaniem przewodniczącego rozwiązanie tego problemu wymaga uświadomienia sobie przez posłów własnej odpowiedzialności. Podkreślił, że kwestie integracji europejskiej, armii i pomocy międzynarodowej powinny pozostać poza wszelkim spamem legislacyjnym.



„Po drugie, co jest ważne, musimy zapewnić normalne warunki bezpieczeństwa dla pracy ukraińskich deputowanych, w tym poprzez przeniesienie w razie potrzeby głosowania do odpowiedniego pomieszczenia, znajdującego się pod tym samym adresem, co Rada Najwyższa, abyśmy w sytuacjach zagrożenia mogli kontynuować pracę i głosować, w tym w celu uchwalenia tych ustaw, które są niezbędne dla naszego zbliżenia do Unii Europejskiej” – dodał Stefanczuk.

Oświadczył

to przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk podczas wspólnej konferencji prasowej w Brukseli z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą. Według niego ciągłe rosyjskie ataki na Kijów stanowią bezpośrednie zagrożenie dla pracy organu ustawodawczego.



W Radzie pokazano schronienie, w którym posłowie mogą pracować podczas alarmów.

Pierwszego dnia wojny

Stefanczuk wywiózł z Rady Sztandar, Konstytucję oraz Akt Niepodległości.



















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