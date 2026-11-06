Sąd w obwodzie mykołajowskim skazał mężczyznę na dożywocie za zgwałcenie dziecka

Prokuratura obwodowa w Mikołajowie udowodniła w sądzie winę 61-letniego mężczyzny, którego skazano na dożywotnie pozbawienie wolności za systematyczne gwałty na nieletniej prawnuczce swojej partnerki oraz rozpowszechnianie pornografii dziecięcej.

Śledztwo wykazało, że przestępstwa trwały przez cztery lata, począwszy od momentu, gdy dziewczynka miała sześć lat. Dziewczynka pozostawała pod opieką prababci i jej partnera podczas nieobecności opiekunki oraz w czasie wakacji.

O przestępstwie dowiedziano się w kwietniu 2025 roku, kiedy dziecko opowiedziało o swoich przeżyciach babci, a ta zwróciła się do organów ścigania. Sąd uznał oskarżonego za winnego na podstawie odpowiednich artykułów Kodeksu karnego Ukrainy i podjął decyzję o wpisaniu danych na jego temat do Jednolitego rejestru osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i nietykalności seksualnej małoletniej osoby.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Mikołajowie.

W mieście Łuck funkcjonariusze organów ścigania ujawnili kobietę podejrzaną o produkcję i dystrybucję treści pornograficznych z udziałem jej 3-letniej córki. Zgodnie z ustaleniami śledztwa kobieta wykorzystywała dziecko do tworzenia zabronionych materiałów i przekazywała je innej osobie za wynagrodzeniem.

W Chmielnickim funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 50-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o popełnienie czynów niezgodnych z prawem o charakterze seksualnym wobec dzieci.

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