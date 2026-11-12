Sąd ogłosił wyrok wobec mężczyzny za pokazanie narządu płciowego pracownikom banku Sens

Sąd Rejonowy w Zaryczu w mieście Sumy skazał mieszkańca miasta na rok nadzoru kuratorskiego za to, że podczas rozmów wideo w aplikacji „Sens Bank” pokazywał operatorom swoje narządy płciowe i dopuszczał się czynności samozaspokajających.

Nagrania wideo przedstawiające jego członka zostały zbadane przez biegłych sądowych w dziedzinie sztuki, którzy doszli do wniosku, że materiał ten ma charakter pornograficzny. W związku z tym mieszkańcowi Sumy postawiono zarzut naruszenia części 1 artykułu 301 Kodeksu karnego (produkcja materiałów pornograficznych). Teraz skazany musi pokryć na rzecz państwa koszty przeprowadzenia ekspertyz w wysokości 12,7 tysiąca hrywien.

Oskarżony w pełni przyznał się do winy i zawarł ugodę z organami śledczymi, zgodnie z którą jest zobowiązany do okresowego zgłaszania się do organów kuratorskich oraz do nieopuszczania terytorium Ukrainy bez zgody.

Źródło: materiały z Jednolitego Państwowego Rejestru Orzeczeń Sądowych.

Gdyby jednak mieszkaniec Sumy pokazał swoje genitalia pracownikom banku na żywo, otrzymałby znacznie łagodniejszą karę. Tak więc Sąd Rejonowy im. Kowpakowa w Sumach nałożył karę administracyjną w postaci grzywny w wysokości 85 hrywien na mężczyznę, który będąc pod wpływem alkoholu, ostentacyjnie pokazał dzieciom swoje narządy płciowe.

Po wyjściu z zakładu karnego 50-letni mieszkaniec obwodu chmielnickiego ponownie popełnił przestępstwa przeciwko nienaruszalności seksualnej dzieci. Mężczyźnie postawiono zarzuty w związku z nowymi epizodami. W trakcie postępowania przygotowawczego funkcjonariusze organów ścigania ustalili, że ofiarami jego czynów padły jeszcze dwie dziewczynki w wieku 14 i 15 lat.

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