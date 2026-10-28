Sąd ogłosił wyrok wobec mieszkańca Czerniowców za handel narkotykami na szczególnie dużą skalę

Sąd Rejonowy im. Pierwszego Maja w Czerniowcach, na podstawie oskarżenia publicznego wniesionego przez Prokuraturę Okręgową w Czerniowcach, skazał 31--letniego mieszkańca miasta do 9 lat pozbawienia wolności za nielegalne nabywanie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w celu ich dystrybucji na szczególnie dużą skalę. Wyrok przewiduje również konfiskatę całego majątku skazanego, z wyjątkiem mieszkania.

Funkcjonariusze organów ścigania udowodnili, że oskarżony zamawiał zabronione substancje przez Internet i rozprowadzał je w Czerniowcach, ukrywając je w „schowkach”. W marcu 2025 roku podczas przeszukań w jego samochodzie oraz w miejscu zamieszkania zabezpieczono ponad 200 torebek z substancjami psychotropowymi. Ekspertyza potwierdziła obecność w zabezpieczonych materiałach PVP, MDMA oraz amfetaminy.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Czerniowcach.

Przypomnijmy, że 26-letni mężczyzna, który odbywał karę w zakładzie karnym w pobliżu Charkowa, próbował przemycić na teren placówki konopie indyjskie oraz substancję psychotropową PVP.



Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabywanie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Stryjach skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mieszkańcowi Nowego Rozdolu, któremu zarzuca się nabywanie i przechowywanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach. Łączna masa skonfiskowanych substancji, zgodnie z aktami sprawy, przekracza 1,2 kg.

Prokuratura okręgowa w Sumach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mieszkańcowi stolicy obwodu, którego podejrzewa się o przygotowywanie się do sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych w szczególnie dużych ilościach.

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