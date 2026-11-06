W dniu 3 listopada 2026 r. Szósty Administracyjny Sąd Apelacyjny uchylił zarządzenie Rady Ministrów oraz rozkaz Państwowej Służby Celnej dotyczące zwolnienia Rusłana Czerkaskiego. Został on przywrócony na stanowisko zastępcy przewodniczącego Państwowej Służby Celnej z dniem 28 marca 2023 r. Ponadto służba celna ma mu wypłacić 2,12 mln hrywien średniego wynagrodzenia za okres przymusowej nieobecności w pracy. I nie ma znaczenia, że jego żona Maria Trifonowa oraz rodny brat Czerkaskiego, Anatolij, przebywają obecnie w areszcie śledczym w ramach postępowania karnego dotyczącego produkcji i sprzedaży podrobionego preparatu odchudzającego Biopatid.

Orzeczenie sądu stało się już prawomocne. Żądania przywrócenia do pracy oraz wypłaty odszkodowania za jeden miesiąc podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Jednocześnie Rada Ministrów i Państwowa Służba Celna mogą jeszcze zaskarżyć tę decyzję do Sądu Najwyższego.

Co wiadomo o Rusłanie Czerkaskim

Czerkaski od dawna cieszy się reputacją jednego z najbardziej skandalicznych celników w kraju. Dziennikarze śledczy nazywali go „symbolem korupcji w służbie celnej”. Rozpoczął służbę jako zwykły inspektor w 1993 roku, a w ciągu trzech dekad, według szacunków dziennikarzy, stał się miliarderem w hrywnach.

NABU prowadziło dochodzenie w sprawie przypadków jego możliwego nielegalnego wzbogacenia się. Wśród nich znalazło się wywiezienie przez krewną Czercaskiego, Marię Trifonową, 1,6 mln euro za granicę po rozpoczęciu pełnej inwazji, a także zakup ekskluzywnych nieruchomości i biur w Dubaju za około 25 mln dolarów wraz z partnerem biznesowym Witalijem Korą. Podczas gdy organy ścigania badały pochodzenie majątku celnika, on sam próbował odzyskać swoje stanowisko na drodze sądowej.

Właścicielka kijowskiej kliniki medycyny estetycznej Tryfonova MD, Maria Tryfonowa

Sprawa Biopatyd

Obecnie jego brat Anatolij Czerkaski oraz żona Maria Tryfonowa przebywają w areszcie w związku ze sprawą Biopatyd. W aktach sprawy figurują oni jako organizatorzy i przywódcy rozległej grupy przestępczej, która zorganizowała produkcję i sprzedaż sfałszowanego środka odchudzającego. Pod koniec października 2026 roku Sąd Apelacyjny w Dnieprze utrzymał w mocy środek zabezpieczający – areszt tymczasowy z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 75 i 68 mln hrywien.

Jak poinformował serwis UA.NEWS prokurator prokuratury obwodowej w Dniepropietrowsku Andrij Diachenko, apelacje obrony nie zmieniły środków zabezpieczających, ponieważ adwokatom nie udało się podważyć zasadności podejrzeń. Oskarżeni do tej pory nie wpłacili wielomilionowych kaucji. Prokurator wiąże to w szczególności z ewentualnymi trudnościami w potwierdzeniu legalnego pochodzenia takich kwot.

Według wersji śledztwa pod pozorem kosmetyku sprzedawano w Ukrainie preparat, który nie istnieje w światowej praktyce medycznej. Surowiec do jego produkcji zamawiano z Chin w niewielkich przesyłkach, aby uniknąć uiszczenia należnych opłat celnych. Produkcję zorganizowano w miejscowości Hlewacha w obwodzie kijowskim: substancję ręcznie rozlewano do strzykawek, a następnie sprzedawano. Koszt własny jednej dawki wynosił około 17 dolarów, podczas gdy nabywcom oferowano ją w cenie do 1200 dolarów. Według danych śledztwa zysk organizatorów przekroczył 5 mln dolarów.

Obecnie w sprawie toczy się postępowanie wobec 28 podejrzanych. Organy ścigania przyjmują zgłoszenia od osób, które zgłaszają problemy zdrowotne po zażyciu preparatu. Prokuratura przygotowuje również pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie cofnięcia licencji klinikom, które mogły być zaangażowane w ten proceder. Tymczasem niektórzy z nich już próbują zmienić swój wizerunek publiczny i przeprowadzić rebranding w mediach społecznościowych. Ponadto organy ścigania nadal ustalają współorganizatorów tych spraw. Jest bardzo prawdopodobne, że Rusłan Czerkaski po prostu nie zdąży cieszyć się przytulnym gabinetem.

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