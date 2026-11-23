Izba Apelacyjna Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego rozpatrzy odwołania od środków zabezpieczających wobec trzech podejrzanych w sprawie „Kartagina-2”, dotyczącej wręczania łapówek funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za przymykanie oka na oszukańcze call center.

Na 26 listopada zaplanowano rozpatrzenie apelacji byłego pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), generała Siergieja Duki, a na 7 grudnia – odwołania zastępcy szefa wydziału Zarządu Śledczego Policji Obwodu Kijowskiego Aleksandra Demianczuka oraz Witalija Rybalki, znanego jako „Bokser”.

Wcześniej WAKS zastosował areszt bez możliwości wpłacenia kaucji wobec Demianczuka, który w aktach śledztwa figuruje jako „Konsultant”, a także wobec podwładnego organizatora ugrupowania, Rybalki. Natomiast w przypadku Duci, którego śledztwo określa jako „Akim”, sąd orzekł areszt z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 65 milionów hrywien — 13 listopada cała kwota została wpłacona, a tego samego dnia opuścił on areszt śledczy. Kolejny oskarżony, pierwszy zastępca szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierz Cenow („Price”), został zatrzymany w areszcie z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 15 milionów hrywien.

Według danych organów antykorupcyjnych, w ramach operacji „Kartagina” ujawniono organizację przestępczą składającą się z co najmniej 12 osób, która systematycznie przekupywała wysokich rangą funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa w celu zapewnienia niezakłóconej działalności oszukańczych call center i innych nielegalnych przedsiębiorstw. Do ugrupowania, według informacji śledztwa, należał jej założyciel — trzykrotnie skazany „Kryminal”, szef kartelu narkotykowego „Chimprom” oraz obywatel Federacji Rosyjskiej „Meksykanin”, a także podwładni przywódcy: „Bokser” i „Pasza”.

Źródło: Interfax-Ukraina.

Generał major Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka oświadczył, że jest gotów poddać się badaniu wariografem, aby potwierdzić swoje słowa dotyczące postępowania karnego przeciwko niemu.

Wideo: Generał Duka stwierdził, że NABU wywiera presję na polityczne kierownictwo państwa.

Przypomnijmy, że generał Siergiej Duka pojawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania. W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

Czytaj nas na