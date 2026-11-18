Sąd wydał postanowienie w sprawie środka zabezpieczającego wobec Siergieja Radzyckiego, który jest oskarżonym w sprawie dotyczącej zamieszek w Petropawliwskiej Borszczagowce. Został on zatrzymany do 3 stycznia z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 133 tysięcy hrywien.

Radzyckiemu zarzuca się utrudnianie legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych, rozpowszechnianie informacji o lokalizacji żołnierzy, a także organizowanie masowych zamieszek.

Podczas posiedzenia sądowego strona oskarżenia nalegała na zatrzymanie bez możliwości wpłacenia kaucji. Z kolei obrona wnioskowała o zastosowanie wobec podejrzanego aresztu domowego. Adwokaci twierdzili, że fakty przedstawione przez prokuratora zniekształcają rzeczywisty przebieg wydarzeń.

Sam Radzycki wyjaśnił, że zwróciła się do niego z prośbą Walentyna Moloda, która jako pierwsza przybyła do domu, w którym doszło do incydentu.

Według jego słów, wcześniej poinformował organy ścigania, że pod tym adresem rzekomo nielegalnie przetrzymywani są żołnierze. Radzycki twierdzi również, że przybył na miejsce zdarzenia wraz z nimi i prowadził transmisję na żywo w serwisie TikTok.

Ponadto oświadczył, że nie wiedział o ewentualnym otrzymaniu przez Molodą pieniędzy za tę historię.

„Gdybym wiedział, że Moloda wzięła pieniądze, nie pojechałbym tam” – powiedział Radzycki.

Gwardia Narodowa Ukrainy zakończyła dochodzenie służbowe w sprawie wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce, gdzie 2 listopada doszło do starć w pobliżu budynku, który służył jako miejsce zakwaterowania żołnierzy. Materiały z dochodzenia zostaną przekazane do Państwowego Biura Śledczego, aby śledczy mogli ocenić działania żołnierzy Gwardii Narodowej. W sprawie starć 13 osobom postawiono już zarzuty.

Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 13 osób zamieszanych w starcia w Pietropawłowskiej Borszczagowce, do których doszło 2 listopada w pobliżu miejsca stacjonowania Gwardii Narodowej. Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Policji Narodowej wśród osób objętych postępowaniem znajduje się prawdopodobna organizatorka prowokacji posiadająca sfałszowaną legitymację chirurga oraz młody mężczyzna, który uszkadzał pojazdy młotem kowalskim.

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