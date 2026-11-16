Biznesmen Ihor Kolomojski po raz pierwszy od ponad dwóch tygodni został przewieziony na rozprawę sądową. Stwierdził, że informacje o rzekomym przygotowywaniu zamachu na niego są zmyślone, a doniesienia o zagrożeniu wykorzystano, aby go izolować i uniemożliwić mu udział w procesach sądowych.

Jednocześnie sąd odrzucił apelację strony obrony i podwyższył kwotę kaucji dla Kolomojskiego do 782 mln hrywien.

Koloomojski oświadczył, że informacja o zamachu jest zmyślona

W ciągu ostatnich dwóch tygodni wielokrotnie odmawiano biznesmenowi przewiezienia na rozprawy sądowe. Jako powód podawano informacje o rzekomym przygotowywaniu zamachu na jego życie.

W szczególności 4 listopada podczas posiedzenia Wyższego Sądu Antykorupcyjnego ujawniono list z aresztu śledczego Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), w którym mowa była o potencjalnym zagrożeniu życia Kolomojskiego. Z tego powodu uznano, że przewóz go do sądu jest niebezpieczny.

Jednocześnie adwokaci biznesmena poddali w wątpliwość zasadność takich wyjaśnień i nalegali na konieczność zapewnienia jego osobistego udziału w rozprawach sądowych.

Sam Kolomojski jest przekonany, że nie przygotowywano żadnego zamachu, a informację o zagrożeniu wykorzystano jako pretekst do jego izolacji.

Informacja ta wyszła na jaw po posiedzeniu Kijowskiego Sądu Apelacyjnego 16 listopada.

Sąd Najwyższy Wielkiej Brytanii odrzucił odwołanie Kolomojskiego w sprawie dotyczącej banku PrivatBank o wartości 3 mld dolarów.

Koloomojskij zapowiedział, że kurs dolara może osiągnąć poziom 150 hrywien.

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