Sąd ponownie złagodził środek zabezpieczający wobec Andrieja Jermaka

W dniu 10 listopada 2026 r. sędzia śledczy Wyższego Sądu Antykorupcyjnego częściowo uwzględnił wniosek prokuratora Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) o przedłużenie obowiązków procesowych wobec byłego szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrijego Jermaka. Zgodnie z decyzją sądu zmieniono ograniczenia w przemieszczaniu się podejrzanego, zezwalając mu na swobodne poruszanie się po całym terytorium Ukrainy.

Wcześniej Jermakowi zabroniono opuszczania bez zezwolenia granic miasta Kijowa, a także obwodów kijowskiego, dniepropetrowskiego, donieckiego, zaporoskiego, mykołajowskiego, sumskiego, charkowskiego i chersońskiego.

Obrona nalegała na zniesienie ograniczeń, powołując się na udział podejrzanego w projekcie Narodowego Stowarzyszenia Adwokatów Ukrainy, podczas gdy prokurator domagał się przedłużenia obowiązywania tych środków.

Źródło: Biuro prasowe Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP).

Ponadto wcześniej sąd postanowił nie przedłużać wymogu noszenia przez Jermaka elektronicznego urządzenia monitorującego, rzekomo ze względu na zagrożenie dla życia wynikające z noszenia elektronicznej bransoletki. Przypomnijmy, że były urzędnik jest podejrzany o legalizację mienia uzyskanego w sposób przestępczy podczas budowy prywatnego osiedla domków letniskowych w obwodzie kijowskim.

Przypomnijmy, że wieczorem 11 maja NABU i SAP poinformowały o postawieniu zarzutów byłemu szefowi Biura Prezydenta Ukrainy Andrijowi Jermakowi. Według danych śledztwa, w latach 2021–2025 za pośrednictwem schematu związanego ze spółdzielnią „Dynastia” wyprano ponad 460 milionów hrywien.

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