Kijowski Okręgowy Sąd Administracyjny uznał za niezgodną z prawem bezczynność Ministerstwa Kultury Ukrainy w sprawie zabytkowego budynku dawnego gimnazjum męskiego w Aleksandrii. Na podstawie pozwu wniesionego przez prokuraturę okręgową w Aleksandrii ministerstwo zostało zobowiązane do rozpatrzenia kwestii wpisania budynku do Państwowego Rejestru Zabytków Nieruchomych Ukrainy.

Ten zabytkowy budynek wzniesiono w 1903 roku. Posiada on status zabytku architektury o znaczeniu lokalnym i znajduje się w państwowym rejestrze od 1997 roku.

W 2023 roku przekazano Ministerstwu Kultury Ukrainy odpowiednie wykazy obiektów dziedzictwa kulturowego. Jednak kwestia wpisania dawnego gimnazjum męskiego do Państwowego Rejestru Zabytków Nieruchomych tak i nie została rozstrzygnięta.

Brak działania ze strony ministerstwa powodował niepewność prawną i stwarzał zagrożenie dla właściwego zachowania zabytkowej budowli. Aby doprowadzić do wypełnienia przez państwo obowiązków w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, prokuratura okręgowa w Oleksandrii wniosła pozew do sądu.

Kijowski Okręgowy Sąd Administracyjny częściowo uwzględnił powództwo prokuratury. Sąd uznał bezczynność Ministerstwa Kultury Ukrainy za niezgodną z prawem i zobowiązał resort do rozpatrzenia kwestii wpisania budynku dawnego gimnazjum męskiego do Państwowego Rejestru Zabytków Nieruchomych Ukrainy.

Podczas rozpatrywania tej sprawy ministerstwo musi uwzględnić ustalenia sądu.

Wcześniej Cmentarz Centralny w Szczecinie w Polsce został oficjalnie uznany za zabytek historyczny. Odpowiednie rozporządzenie prezydent Polski wydał pod koniec września, a 14 października dokument opublikowano w polskim Dzienniku Ustaw. Jest to pierwszy obiekt w Szczecinie, który uzyskał taki status.

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