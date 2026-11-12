Sąd nakazał NABU wszczęcie kolejnego postępowania w sprawie byłej zastępczyni Budanowa

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny nakazał upoważnionemu przedstawicielowi Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy wpisanie do Jednolitego Rejestru Spraw Karnych informacji o możliwym przestępstwie, w którym figuruje była zastępczyni szefa Biura Prezydenta Iryna Mudra.

Do Sądu Antykorupcyjnego zwrócili się z zażaleniem adwokaci piątego prezydenta Petra Poroszenki. Skarżyli się oni na bezczynność NABU, które odmawia wszczęcia postępowania karnego na podstawie ich zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez szereg urzędników.

Chodzi o rzekome wywieranie nielegalnego wpływu i nacisku na sędziów Sądu Najwyższego podczas rozpatrywania sprawy Poroszenki dotyczącej uchylenia sankcji osobistych, co „wyraziło się we wspólnych, skoordynowanych działaniach byłej zastępczyni szefa Biura Prezydenta Iryny Mudry, przewodniczącego Kasacyjnego Sądu Administracyjnego Igora Daszutina oraz funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) w celu wywarcia wpływu na skład sędziowski i doprowadzenia do wydania orzeczenia na korzyść pozwanego.

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