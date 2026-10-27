Sędzia Sądu Rejonowego w Lychakowie we Lwowie, Wołodymyr Marmasz, może kontynuować karierę w Sądzie Apelacyjnym we Lwowie. Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości zaleciła już prezydentowi mianowanie go sędzią sądu apelacyjnego. Odpowiednią decyzję podjęto na podstawie wyników konkursu, pomimo skarg dyscyplinarnych, konfliktów sądowych z dziennikarzami oraz doniesień o możliwych naruszeniach prawa, w których wymieniono sędziego.

Decyzję o rekomendacji awansu Marmasza WSR podjęła 6 października 2026 roku. W dokumencie rada zaznaczyła, że nie znalazła uzasadnionych podstaw, by wątpić w uczciwość kandydata lub przestrzeganie przez niego etyki zawodowej. Kwestię jego mianowania ma rozstrzygnąć prezydent Ukrainy.

Marmasz pracuje w Sądzie Rejonowym Lychakiv we Lwowie od 2009 roku, a od 2017 roku pełni funkcję sędziego na czas nieokreślony. W ostatnich latach uwagę przyciągają nie tylko wydane przez niego orzeczenia, ale także kwestie dotyczące majątku rodziny oraz konflikty z przedstawicielami mediów.

Miejsce parkingowe zarejestrowane na teściową Marmasza oraz oświadczenia skierowane przeciwko dziennikarzowi

Przez lata pracy w Sądzie Rejonowym Lychakiv we Lwowie Wołodymyr Marmasz wielokrotnie znajdował się w centrum zainteresowania dziennikarzy z powodu kwestii majątkowych i orzeczeń procesowych. Obecnie jego ewentualne przeniesienie do sądu apelacyjnego ma miejsce na tle konfliktów z prasą oraz skarg dyscyplinarnych, które do tej pory nie zostały ostatecznie rozpatrzone.

Jednym z powodów krytyki stało się śledztwo serwisu UA.NEWS dotyczące ewentualnego niezgłoszonego majątku sędziów ze Lwowa. Podczas wyjazdu służbowego do Lwowa dziennikarze ustalili, że rodzina Marmasza korzysta z miejsca parkingowego w nowym budynku, które oficjalnie jest zarejestrowane na jego teściową. Jednocześnie opłaty komunalne za tę nieruchomość regularnie uiszczał sam sędzia z własnej karty bankowej. W tym samym śledztwie dziennikarze wykryli oznaki możliwego niezgłoszenia dochodów z wynajmu nieruchomości przez przewodniczącego Sądu Lychakowskiego Grigorija Żownira.

Po powrocie dziennikarza do Kijowa zaczął on otrzymywać nocne groźby w Telegramie. Policja wszczęła postępowanie karne w sprawie tych groźb i uznała dziennikarza za pokrzywdzonego. Następnie sędziowie Marmasz i Żownir złożyli oświadczenia do organów ścigania oraz Najwyższej Rady Wymiaru Sprawiedliwości. Oskarżyli dziennikarza o próbę wywarcia wpływu na przebieg postępowania karnego, które – zgodnie z ustaleniami śledztwa – nie dotyczyło jego działalności. Jako świadków sędziowie wezwali swoje żony i teściową. W złożonych przez nie zeznaniach mowa była o rzekomo agresywnym zachowaniu przedstawicieli mediów.

Jednak nagrania wideo, na które powołuje się dziennikarz, dokumentowały jego pracę w ciągu dnia i potwierdzały jego poprawne zachowanie oraz posiadanie legitymacji prasowej. Ponadto Fundusz Gwarancji Depozytów Osób Fizycznych w odpowiedzi na zapytanie adwokackie poinformował, że nie wpłynęły żadne skargi na dziennikarza. Analiza rejestru sądowego wykazała również, że w okresie gromadzenia materiałów w postępowaniu prowadzonym przez przewodniczącego sądu Żownira nie złożono żadnych wniosków dotyczących wspomnianej sprawy.

Następnie obrona dziennikarza zwróciła się do Państwowego Biura Śledczego z wnioskiem o ewentualne pociągnięcie Marmasza i Żownira do odpowiedzialności za świadome zgłoszenie fałszywego przestępstwa oraz ingerencję w działalność mediów. Początkowo śledczy z Państwowego Biura Śledczego odmówili wszczęcia postępowania. Jednak Sąd Apelacyjny w Kijowie uchylił postanowienie sądu pierwszej instancji, uznał bezczynność Państwowego Biura Śledczego za niezgodną z prawem i zobowiązał Sąd Rejonowy Szewczenkowski w Kijowie do ponownego rozpatrzenia skargi dziennikarza.

Skarga dyscyplinarna w sprawie Szewcowej pozostaje nierozpatrzona

Już od października 2025 r. w Najwyższej Radzie Wymiaru Sprawiedliwości toczy się postępowanie w sprawie skargi dyscyplinarnej dotyczącej działań Marmasza w sprawie finansistki Alony Szewcowej. Składający skargę twierdzą, że sędzia rozpatrzył wniosek detektywów Biura Bezpieczeństwa Gospodarczego i wydał orzeczenie już po upływie terminów postępowania przygotowawczego. Okoliczności te potwierdziły następnie Sąd Rejonowy w Holosiivsku w Kijowie oraz Sąd Apelacyjny w Kijowie. Mimo to, zamiast odesłać wniosek, Marmasz uwzględnił żądania organów ścigania.

Terminy przewidziane przez prawo na wstępną weryfikację i rozpatrzenie skargi dyscyplinarnej co do meritum już dawno upłynęły, jednak Rada Wyższej Prokuratury do tej pory nie podjęła decyzji. Inspektor dyscyplinarny nie zgodził się nadać skardze statusu priorytetowego i pozostawił ją w ogólnej kolejce do rozpatrzenia.

Gdyby działania sędziego zostały poddane odpowiedniej ocenie dyscyplinarnej, konsekwencją mogłaby być odpowiedzialność sięgająca nawet zwolnienia ze stanowiska. Tymczasem kwestia jego ewentualnego awansu dotarła już do prezydenta.

Pytania pozostają również dotyczące majątku rodziny sędziego Włodzimierza Marmasza

Żona Włodzimierza Marmasza, Ivanna Iwaniuk, również pełni funkcję sędzi w Sądzie Rejonowym Lychakiv we Lwowie. Jej nazwisko pojawiało się w materiałach dziennikarskich poświęconych potencjalnym problemom z deklarowaniem majątku i dochodów pieniężnych.

W szczególności dziennikarze zwrócili uwagę na miejsce parkingowe zarejestrowane na matkę sędziego oraz opłaty za jego utrzymanie, które – zgodnie z wynikami śledztwa – pokrywał Marmasz. W innych publikacjach mowa była o przelewach bankowych, które – według dziennikarzy – nie zostały uwzględnione w oświadczeniu majątkowym Iwanyuk.

W lipcu 2026 roku Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości odesłała skargę dotyczącą Ivanny Iwaniuk bez rozpatrzenia.

Wysoka Rada Wymiaru Sprawiedliwości nie znalazła podstaw do odmowy awansu Włodzimierzowi Marmaszowi

Pomimo publicznych zarzutów i złożenia skargi dyscyplinarnej Wyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości poparła kandydaturę Włodzimierza Marmasza na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego we Lwowie.

W decyzji z dnia 6 października 2026 r. nr 2057/0/15-26 rada wskazała, że nie stwierdziła naruszeń procedury mianowania kandydata ani uzasadnionych wątpliwości co do jego zgodności z wymogami uczciwości i etyki zawodowej.

W wyniku oceny kwalifikacyjnej Marmasz uzyskał 705,47 punktów i zajął pierwsze miejsce w rankingu kandydatów. WRP uznała, że spełnia on ustalone wymagania, i złożyła do Prezydenta wniosek o mianowanie go do Sądu Apelacyjnego we Lwowie.

Ostateczną decyzję w sprawie mianowania Wołodymyra Marmasza na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego ma podjąć Prezydent Ukrainy.

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