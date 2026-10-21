Trwające już trzeci rok śledztwo oraz sprzeczne orzeczenia dwóch kijowskich sądów: sprawa dotycząca majątku byłego zastępcy prokuratora generalnego Dmytroja Werbyckiego znalazła się w stanie niepewności prawnej. Redakcja UA.NEWS skierowała oficjalny wniosek o udzielenie informacji do Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji (NAZK), aby ustalić, co stało się z materiałami dotyczącymi monitorowania stylu życia byłego urzędnika.

Dziennikarze proszą o jasną odpowiedź, jakie konkretnie kroki podjęła Agencja po przekazaniu danych organom antykorupcyjnym oraz czy jedno z głównych narzędzi ustawy Ukrainy „O zapobieganiu korupcji” przynosi praktyczne rezultaty.

Chodzi o opinię z dnia 3 lipca 2024 r. W opinii tej NAZK stwierdziło, że osoby powiązane z Werbyckim nabyły majątek o wartości 37,6 mln hrywien, którego wartość znacznie przewyższa jego oficjalne dochody. Na liście znalazły się trzy luksusowe samochody, dwa domy wraz z działkami, mieszkanie za granicą, a także gotówka i kryptowaluta. Materiały przekazano do NABU w celu dołączenia do postępowania karnego, które toczy się na podstawie artykułu dotyczącego nielegalnego wzbogacenia się już od maja 2024 roku.

Kolizja orzeczeń sądowych i niepewność prawna Dmytroja Werbyckiego

Obecnie wokół uzasadnionego wniosku NAKZ powstała paradoksalna sytuacja prawna. Z jednej strony Kijowski Okręgowy Sąd Administracyjny orzeczeniem z dnia 25 lutego 2026 r. w sprawie nr 320/749/25 całkowicie oddalił wniosek Werbyckiego o uchylenie opinii i uznał, że Agencja działała ściśle w granicach swoich uprawnień.

Z drugiej strony Sąd Rejonowy Pecherski w Kijowie orzeczeniem z dnia 21 lipca 2026 r. uwzględnił powództwo cywilne Werbyckiego przeciwko NAZK i uznał za nieprawdziwe informacje zawarte w publikacji Agencji dotyczącej tej samej opinii. Zgodnie z danymi publicznymi w sierpniu 2026 r. NAKZ złożyła apelację od tego orzeczenia. W ten sposób dwa sądy dokonały całkowicie przeciwnej oceny procesu, a postępowanie karne trwa już ponad 2 lata i 6 miesięcy bez żadnego publicznie znanego wyniku ani ogłoszonego podejrzenia.

Czego redakcja UA.NEWS oczekuje od Agencji w sprawie Dmytroja Werbyckiego

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie społeczne oraz konieczność kontroli skuteczności narzędzi antykorupcyjnych, serwis UA.NEWS zwrócił się do NAZK z serią pytań dotyczących dalszego losu materiałów.

W szczególności redakcja domaga się informacji, czy Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) lub Narodowe Biuro ds. Zwalczania Korupcji (NABU) udzieliły oficjalnej odpowiedzi na temat wyników rozpatrzenia opinii, czy Werbyckiemu postawiono zarzuty oraz czy przeprowadzono pełną weryfikację jego oświadczeń majątkowych za lata 2022–2024 po zwolnieniu ze stanowiska. Ponadto dziennikarze pytają, czy NAZK poinformowała prokuraturę antykorupcyjną o istnieniu podstaw do cywilnej konfiskaty mienia oraz o upływie specjalnych terminów na wniesienie sprawy do Wyższego Sądu Antykorupcyjnego.

Osobno w zapytaniu poruszono kwestię statusu odwołania od orzeczenia Sądu Pecherskiego oraz tego, czy sam Werbycki zaskarżył korzystne dla NAZK orzeczenie Kijowskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego.

Redakcja UA.NEWS nadal śledzi tę sprawę i opublikuje oficjalną odpowiedź NAZK natychmiast po jej otrzymaniu.

Przypomnijmy, że były zastępca prokuratora generalnego Ukrainy Dmytro Werbycki znalazł się wśród osób w wieku powyżej 25 lat kontynuujących naukę. Podobno studiuje on w trybie stacjonarnym na studiach podyplomowych Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Odeska”, co daje mu oficjalne prawo do odroczenia mobilizacji.

Ministerstwo Edukacji odmówiło udzielenia informacji na temat wykształcenia kontrowersyjnego byłego prokuratora Dmytroja Werbyckiego, powołując się na poufność.

Ostatecznie jednak Narodowy Uniwersytet „Politechnika Odeska” oraz jego odrębna jednostka organizacyjna – Odeska Wyższa Szkoła Motoryzacyjno-Drogowa – stały się w 2025 roku przedmiotem nadzwyczajnych kontroli przeprowadzonych przez Państwową Służbę Jakości Edukacji Ukrainy. Kontrola dotyczyła w szczególności sposobu, w jaki placówki te przyjmowały na studia i organizowały proces kształcenia mężczyzn podlegających obowiązkowi wojskowemu.

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