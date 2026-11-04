Zamieszki w pobliżu jednostki w Pietropawłowskiej Borszczagowce rozpoczęły się po tym, jak matka żołnierza Andrieja Kuleszowa próbowała wręczyć jednemu z żołnierzy łapówkę w wysokości około 7 tysięcy dolarów za zwolnienie syna ze służby.

Dowódca jednostki wojskowej nr 3121 1. korpusu Gwardii Narodowej „Azow”, Pawło Kurczenko, poinformował, że żołnierz odmówił przyjęcia pieniędzy, po czym krewni sprowokowali starcia.

Według dowódcy, wcześniej zmobilizowany Kuleszow już wcześniej uciekł ze służby, został zatrzymany w miejscu zamieszkania w Kijowie i przebywał na okresie adaptacyjnym po samowolnym opuszczeniu jednostki, a także był sprawdzany pod kątem ewentualnych powiązań z tymczasowo okupowanymi terytoriami.

Źródło: wywiad dowódcy jednostki wojskowej nr 3121 Gwardii Narodowej Pawła Kurczenki dla gazety „Ukrainska Prawda”.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził zatrzymanie osób powracających z północno-zachodniej strefy konfliktu w Petropawłowskiej Borszczagowce.

Wygowski wyjaśnił, jakie konsekwencje grożą rodzicom nastolatka za udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w sprawie starć w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Przypomnijmy, że Budanow zareagował na wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

W sztabie Azowa skomentowano starcia w pobliżu punktu dyslokacji w Petropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

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