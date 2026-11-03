Według danych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) organizatorzy zamieszek w Petropawliwskiej Borszczagowce z wyprzedzeniem zaplanowali akcję, aby wywołać rezonans społeczny i zrealizować plan uwolnienia osób podlegających obowiązkowi wojskowemu.

Poinformował o tym zastępca szefa SBU Rudnicki. W szczególności jedna z uczestniczek miała na celu wyłudzenie z jednostki wojskowej mężczyzny, który samowolnie opuścił służbę (SZC).

Obecnie organy ścigania przeprowadzają przeszukania, rozstrzygają kwestie dotyczące zatrzymania osób podejrzanych oraz doręczania im zawiadomień o podejrzeniach. W ramach śledztwa służby specjalne wszczęły trzy postępowania karne na podstawie artykułów dotyczących utrudniania działalności Sił Zbrojnych Ukrainy, ujawniania informacji o rozmieszczeniu Sił Obronnych oraz masowych zamieszek.

Policja zatrzymała już kobietę, która podawała się za pracownicę służby medycznej, oraz kierowcę karetki pogotowia. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wyhivskyi wyjaśnia, że dwóch mężczyzn przebywających w budynku miało status osób samowolnie opuszczających służbę, a pozostali mieli rozpocząć szkolenie 9 listopada. Sam budynek został wynajęty przez Gwardię Narodową zgodnie z prawem.

Źródło: Suspilne.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zidentyfikowała około 100 osób, które brały udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Szef Biura Prezydenta, Kirilo Budanow, oświadczył, że osoby, które zainicjowały wydarzenia w Pietropawłowskiej Borszczagowce, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Według niego obiektywne śledztwo zostało już wszczęte przez Prokuraturę Generalną oraz odpowiednie organy ścigania.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Rzecznik Praw Człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

W punkcie dyslokacji jednostki wojskowej w Petropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną ustalone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w związku z starciami w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Przypomnijmy, że Budanow odniósł się do wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

W korpusie Azowa skomentowano starcia w pobliżu punktu dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził przetrzymywanie osób powracających z Północno-Zachodniego Okręgu Wojskowego w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W domu w Pietropawłowskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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