Święto 10 listopada 2026 r. — Dzień Pamięci św. Konstantyna-Kachi

10 listopada prawosławni czczą pamięć świętego wielkimęczennika Konstantyna-Kachi — gruzińskiego księcia, który żył w IX wieku. Słynął z bogactwa, hojności i pomocy potrzebującym, a podczas najazdu arabskiego stanął na czele wojska i wpadł w niewolę. Zgodnie z tradycją kościelną książę odmówił wyrzeczenia się chrześcijaństwa nawet pod groźbą śmierci i poniósł śmierć męczeńską.

Święty Konstantyn-Kachi żył w IX wieku na terenie historycznego regionu Kartlii we wschodniej Gruzji. Pochodził z wpływowego rodu książęcego i cieszył się wysokim statusem społecznym. Przydomek Kachi wiąże się z jego pochodzeniem z Kachetii – historycznego regionu na wschodzie kraju. Zgodnie z hagiografiami Konstantyn urodził się około 767 roku i dożył około 85 lat. Był znany nie tylko w Gruzji i na Kaukazie, ale także na dworze bizantyjskim.

Pomimo znacznego majątku i wpływów książę, jak głosi tradycja, nie skupiał się wyłącznie na własnym dobrobycie. Pomagał ubogim, wspierał kościoły i klasztory oraz troszczył się o ludzi potrzebujących pomocy. Konstantyn odbył również pielgrzymkę do Jerozolimy, gdzie odwiedził chrześcijańskie sanktuaria i przekazał darowizny na rzecz miejscowych świątyń. Po powrocie do ojczyzny nadal wspierał święte miejsca i, zgodnie z życiorysem kościelnym, co roku wysyłał do Jerozolimy znaczne datki. To właśnie połączenie wpływów społecznych, hojności i religijności uczyniło go postacią szanowaną wśród gruzińskich chrześcijan.

Jak książę trafił do niewoli

Życie Konstantyna przypadło na trudny okres w historii Gruzji. W IX wieku wojska arabskie przeprowadzały najazdy na ziemie gruzińskie, a miejscowa ludność była narażona na ataki i represje religijne. Jednym z dowódców wojskowych działających w tym regionie był Buga-Türük, który stał na czele armii kalifatu Abbasydów. W 853 roku jego armia wtargnęła do Kartlii. Podczas tej wyprawy ucierpiały Tbilisi i inne miejscowości, a ludność chrześcijańska znalazła się pod groźbą prześladowań.

Pomimo sędziwego wieku Konstantyn nie pozostał bierny. Według żywotów świętych miał około 85 lat, gdy wraz z synem Tarkhudżem stanął na czele armii Kartlii. Decydująca bitwa rozegrała się w pobliżu miasta Gori. Siły obu stron były nierówne, a armia gruzińska poniosła klęskę. Konstantyn i jego syn zostali wzięci do niewoli przez Arabów. Najpierw księcia zaprowadzono do Bugi-Turka, a następnie wysłano do Samary – miasta położonego w centralnej części współczesnego Iraku, gdzie przebywał kalif Dżafar al-Mutawakkil.

Dlaczego książę odmówił wyrzeczenia się chrześcijaństwa

Zgodnie z tradycją kościelną kalif wiedział o autorytecie Konstantyna wśród Gruzinów i ogólnie wśród chrześcijan. Dlatego początkowo próbował skłonić uwięzionego księcia do zmiany wyznania nie tylko groźbami, ale i obietnicami. Zaproponowano mu zaszczyty, bogactwo i wysoką pozycję w zamian za wyrzeczenie się chrześcijaństwa. Jednak Konstantyn nie zgodził się. Pozostał nieugięty, nawet zdając sobie sprawę, że taka odpowiedź może kosztować go życie.

W żywocie zachowała się odpowiedź księcia skierowana do kalifa: „Nie boję się twojego miecza, ale boję się Tego, który może zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało”. Słowa te oddają główną ideę jego męczeńskiego czynu – wierność przekonaniom nawet w obliczu śmierci. Po odmowie Konstantyn został wrzucony do więzienia. Tam przebywał w kajdanach i był poddawany znęcaniu się.

Później przyprowadzono do niego dwóch ormiańskich dostojników, którzy wcześniej wyrzekli się chrześcijaństwa i zyskali przychylność kalifa. Próbowali oni przekonać księcia, by poszedł za ich przykładem i zgodził się na warunki władcy. Jednak Konstantyn odmówił wysłuchania ich namów. Jak głosi przekaz, odpowiedział, że nie zamierza naśladować tych, którzy odstąpili od swojej wiary, i poprosił, by pozostawiono go samego na modlitwę.

Ostatnie chwile życia księcia hagiografia opisuje jako czas modlitwy i prób. Pomimo bicia i tortur nie przestawał się modlić. W końcu kalif nakazał stracić jeńca. Konstantynowi ścięto głowę 10 listopada. Jego ciało, zgodnie z przekazem, wystawiono na wysokim słupie, aby zastraszyć miejscowych chrześcijan. Po pewnym czasie szczątki pochowano, a kilka lat później Gruzini przewieźli je do ojczyzny. W źródłach występują rozbieżności co do roku śmierci świętego. Encyklopedia gruzińska podaje rok 853, podczas gdy żywoty świętych, w szczególności materiały Kościoła prawosławnego w Ameryce, wskazują rok 852. Jednocześnie data upamiętnienia – 10 listopada – figuruje w kalendarzach kościelnych i żywotach świętego.

Jak powstał Dzień Pamięci i dlaczego się go obchodzi

Gruziński Kościół prawosławny uznał Konstantyna-Kachi za świętego już w IX wieku – wkrótce po jego śmierci. Czci się go jako wielkimęczennika, ponieważ zgodnie z tradycją kościelną zginął za odmowę wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej. Jego historia została utrwalona w osobnym dziele kościelnym — „Męczeństwie Konstantyna-Kachi”. Tekst ten opowiada o pochodzeniu księcia, jego dobroczynności, wyprawie wojennej, uwięzieniu i egzekucji. Stał się on jednym ze źródeł, dzięki którym pamięć o Konstantynie zachowała się w gruzińskiej tradycji religijnej.

Dla wiernych ten dzień jest okazją do upamiętnienia nie tylko tragicznej śmierci księcia, ale także cech, które przypisuje mu żywot kościelny. Należą do nich: miłosierdzie, hojność, troska o ubogich, męstwo i wierność własnym przekonaniom. Szczególne miejsce w jego historii zajmuje połączenie wysokiej pozycji społecznej z gotowością do pomocy innym. Konstantyn posiadał bogactwo i władzę, ale według przekazów wykorzystywał je również do wspierania potrzebujących i chrześcijańskich sanktuariów.

Jak obchodzi się ten dzień

Dzień pamięci Konstantyna-Kachi ma przede wszystkim charakter kościelny. W świątyniach, które czczą tego świętego, mogą odbywać się nabożeństwa, odmawiane są modlitwy i wspomina się jego życie. Wierni zwracają się do niego z modlitwami, prosząc o siłę duchową, męstwo i wytrwałość w trudnych okolicznościach. Również tego dnia można czcić pamięć świętego poprzez czytanie tekstów kościelnych i opowieści o jego życiu.

Data ta nie wiąże się z żadnym odrębnym ogólnokrajowym świeckim świętem, podobnym do świąt państwowych czy wielkich festiwali ludowych. Główna uwaga skupia się na kultu religijnym. W Gruzji pamięć o Konstantynie-Kachi stanowi część szerszej tradycji czczenia świętych, którzy ponieśli męczeństwo za wiarę chrześcijańską. Jego imię można również znaleźć w kalendarzach kościelnych i zbiorach żywotów gruzińskich świętych.

Kiedy obchodzi się to święto w 2026 roku

W kalendarzach kościelnych można znaleźć dwie daty – 10 i 23 listopada. Wynika to z różnicy między kalendarzem juliańskim a gregoriańskim: 10 listopada według starego stylu odpowiada 23 listopada według nowego. Jednocześnie kalendarz Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego na rok 2026 wskazuje dzień pamięci Konstantyna-Kachi właśnie na 10 listopada według kalendarza nowego.

W 2026 roku 10 listopada przypada we wtorek. Jeśli natomiast mowa o kalendarzu podającym daty według starego stylu, odpowiednie obchody według kalendarza gregoriańskiego przypadają na 23 listopada, czyli poniedziałek. Dlatego podczas przygotowań do tej daty należy wziąć pod uwagę, z jakiego kalendarza kościelnego korzysta dana wspólnota.

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