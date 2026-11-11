11 listopada — Dzień wyzwolenia Chersoniu: jak miasto powróciło pod kontrolę Ukrainy

Każdego roku 11 listopada Ukraina upamiętnia wyzwolenie Chersoniu z rosyjskiej okupacji. Właśnie tego dnia w 2022 roku ukraińskie siły zbrojne wkroczyły do miasta, a jego mieszkańcy wyszli na ulice z niebiesko-żółtymi flagami, aby powitać obrońców. Data ta stała się symbolem odzyskania ukraińskiego miasta, męstwa jego mieszkańców oraz pamięci o tych, którzy polegli za wolność regionu chersońskiego.

Wojska rosyjskie zajęły Cherson na początku pełnej inwazji. 1 marca 2022 roku okupanci wkroczyli do miasta, a już 2 marca przejęli nad nim kontrolę. Cherson stał się pierwszym ośrodkiem obwodowym Ukrainy, który rosyjskie wojska zdołały zająć po 24 lutego. Dla lokalnych mieszkańców rozpoczął się długi okres okupacji, któremu towarzyszyły ograniczenia, prześladowania i próby narzucenia rosyjskiego porządku.

Pomimo niebezpieczeństwa mieszkańcy Chersoniu nie pogodzili się z okupacją. W pierwszych tygodniach po zajęciu miasta tysiące ludzi wychodziło na pokojowe demonstracje z ukraińskimi flagami i plakatami przeciwko rosyjskim wojskom. Skandowali proukraińskie hasła, śpiewali ukraińskie pieśni i domagali się, by okupanci opuścili miasto. Podczas niektórych akcji ludzie wychodzili bez broni na spotkanie z techniką wojskową. Takie protesty stały się jednym z najbardziej widocznych przejawów oporu obywatelskiego na terytoriach okupowanych.

Z czasem rosyjscy żołnierze zaczęli coraz ostrzej tłumić opór. Mieszkańców zatrzymywano, przesłuchiwano i zastraszano za proukraińskie poglądy. Obrońcy praw człowieka udokumentowali przypadki bezprawnego przetrzymywania osób i tortur w Chersoniu oraz okolicznych miejscowościach. Według danych organizacji Human Rights Watch siły rosyjskie wykorzystywały w tym celu między innymi pomieszczenia dawnego aresztu śledczego oraz inne miejsca pozbawienia wolności. Okupacja trwała prawie dziewięć miesięcy i pozostawiła po sobie poważne konsekwencje dla miasta i jego mieszkańców.

Jak ukraińskie siły zbrojne wyzwoliły miasto

Jesienią 2022 roku Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły kontrofensywę na południu. Ukraińskie oddziały stopniowo posuwały się naprzód, zmuszając rosyjskie wojska do opuszczenia zajętych pozycji. Na początku listopada stało się jasne, że okupanci przygotowują się do wycofania się z prawego brzegu Dniepru. 9 listopada rosyjskie dowództwo wojskowe ogłosiło wycofanie swoich oddziałów z Chersoniu. Jednak ten odwrót nie był dobrowolnym gestem: strona ukraińska podkreślała, że spowodowały go działania i presja ze strony ukraińskich sił zbrojnych.

10 listopada ówczesny głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zaluzhnyj wyjaśnił, że za rosyjskimi oświadczeniami o tak zwanych „gestach dobrej woli” stoją wysiłki ukraińskich obrońców. Zaznaczył również, że sytuacja na prawym brzegu Dniepru jest wynikiem aktywnych działań Sił Obronnych. Następnego dnia, 11 listopada, ukraińskie siły zbrojne zaczęły wkraczać do Chersoniu. Początkowo w mieście działały oddziały zwiadowcze i specjalne, a później na ulicach pojawiało się coraz więcej ukraińskich obrońców. Do 12 listopada miasto ostatecznie znalazło się pod kontrolą Ukrainy.

Wycofując się, rosyjskie wojska wysadziły most Antonowski oraz inne przeprawy przez Dniepr. Pozostawiły po sobie również zaminowane tereny, zniszczoną infrastrukturę i splądrowane instytucje. Według informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych okupanci wywozili mienie z Chersońskiego Muzeum Sztuki, muzeum krajoznawczego, ogrodu zoologicznego oraz obiektów komunalnych. Po wkroczeniu ukraińskich żołnierzy do miasta rozpoczęto działania stabilizacyjne: saperzy sprawdzali budynki i ulice, funkcjonariusze organów ścigania dokumentowali przestępstwa okupantów, a lokalne władze wracały do pracy. Dlatego wyzwolenie nie oznaczało, że wszystkie problemy zniknęły w ciągu jednego dnia. Miasto miało jeszcze przed sobą trudną drogę rozminowywania i odbudowy.

Jak mieszkańcy Chersoniu witali ukraińskich obrońców

11 listopada 2022 roku stał się dniem, który wielu mieszkańców miasta zapamiętało na całe życie. Gdy tylko pojawiła się wiadomość o zbliżaniu się ukraińskich żołnierzy, ludzie zaczęli wychodzić na ulice. W centrum Chersoniu, a zwłaszcza na Placu Wolności, gromadziły się setki mieszkańców z flagami i niebiesko-żółtymi wstążkami. Obejmowali żołnierzy, dziękowali im i nie ukrywali łez. Niektórzy przynosili ukraińskie flagi, które przechowywali przez cały okres okupacji, pomimo ryzyka kary za posiadanie takich symboli.

Nagrania z tego spotkania szybko rozeszły się w ukraińskich i światowych mediach. Widać na nich, jak ludzie witają żołnierzy, śpiewają, skandują hasła i rozwijają wielkie niebiesko-żółte sztandary. Dla wielu nie było to tylko przywrócenie władzy ukraińskiej, ale okazja, by ponownie otwarcie pokazać, za kogo się uważają i z jakim krajem wiążą swoją przyszłość. Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał ten dzień historycznym i podkreślił, że mieszkańcy Chersoniu nie wyrzekli się Ukrainy nawet w czasie okupacji. Wspomniał również o ludziach, którzy chronili ukraińskie flagi i wierzyli, że miasto powróci pod kontrolę państwa.

Radość tego dnia była nierozerwalnie związana z bólem. W czasie okupacji ludzie doświadczyli strachu, prześladowań, strat i niepewności. Nie wszyscy doczekali powrotu ukraińskich żołnierzy, a część rodzin wciąż poszukuje bliskich, o których nie ma żadnych wiadomości. Dlatego 11 listopada to dla Chersonu nie tylko data zwycięstwa, ale także dzień pamięci o poległych obrońcach i cywilach, którzy ucierpieli z powodu rosyjskiej okupacji. Jest to również okazja, by podziękować tym, którzy stawiali opór, pomagali ukraińskim żołnierzom i wspierali rodaków w najtrudniejszym okresie.

Co działo się po wyzwoleniu

Po przywróceniu miasta pod kontrolę Ukrainy rozpoczęły się szeroko zakrojone prace odbudowy. Przede wszystkim należało sprawdzić ulice, budynki, obiekty administracyjne i infrastrukturę pod kątem obecności min i przedmiotów wybuchowych. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Chersoniu zaminowano wówczas nawet niektóre budynki administracyjne i obiekty gospodarki komunalnej. Funkcjonariusze organów ścigania powracali do miasta, tworzyli punkty kontrolne i zbierali zeznania dotyczące zbrodni okupantów. Jednocześnie służby komunalne próbowały przywrócić dostawy wody, prądu i łączność.

Powrót do normalnego życia nie był łatwy. Z powodu uszkodzonych sieci i zniszczonych przepraw miasto borykało się z problemami z dostawami towarów i funkcjonowaniem transportu. Część mieszkańców wyjechała wcześniej, uciekając przed okupacją, a po wyzwoleniu władze wezwały ludzi, by nie spieszyli się z powrotem, dopóki trwały działania stabilizacyjne. Ukraińskie kanały telewizyjne i radiowe ponownie rozpoczęły nadawanie w mieście, a 13 listopada udało się przywrócić łączność komórkową. Były to pierwsze kroki w kierunku powrotu Chersoniu do ukraińskiej przestrzeni informacyjnej i administracyjnej.

Jednak wyzwolenie prawobrzeżnej części obwodu nie oznaczało zakończenia działań wojennych w obwodzie chersońskim. Wojska rosyjskie wycofały się na lewy brzeg Dniepru, skąd nadal ostrzeliwały Chersoń i okoliczne miejscowości. Miasto nadal żyje w warunkach zagrożenia wojennego, a jego mieszkańcy zmuszeni są dostosowywać się do ciągłych ataków. Dlatego rocznica wyzwolenia ma szczególne znaczenie: przypomina nie tylko o wydarzeniu z 2022 roku, ale także o tym, że walka o bezpieczeństwo całego regionu trwa.

Jak obchodzi się Dzień Wyzwolenia Chersoniu

11 listopada w Chersoniu i innych miastach Ukrainy oddaje się hołd żołnierzom, którzy brali udział w wyzwoleniu miasta, oraz wszystkim, którzy zginęli w walce o nie. W tę pamiętną datę odbywają się minuty ciszy, składa się kwiaty pod pomnikami, organizuje się nabożeństwa żałobne i inne uroczystości ku czci poległych obrońców. Uczestniczą w nich przedstawiciele lokalnych władz, wojskowi, rodziny poległych, organizacje społeczne oraz mieszkańcy gminy. Forma wydarzeń może się zmieniać w zależności od sytuacji bezpieczeństwa, ponieważ Chersoń pozostaje miastem przyfrontowym.

Szczególne miejsce zajmują wspomnienia naocznych świadków. Ludzie dzielą się zdjęciami i filmami z 11 listopada 2022 roku, opowiadają, jak przeżyli okupację i jak witali ukraińskich żołnierzy. W mediach społecznościowych publikuje się słowa wdzięczności dla obrońców, wspomina się poległych i przypomina o tych, którzy nadal walczą o wyzwolenie całego regionu chersońskiego. W 2025 roku, w rocznicę wyzwolenia, w Chersoniu odbyło się wspólne nabożeństwo w intencji ukraińskich żołnierzy, którzy oddali życie za wolność ojczyzny.

W lipcu 2026 roku w gminie miejskiej Chersoniu wyznaczono osobne daty upamiętniające walkę miasta z rosyjską okupacją. 11 listopada oficjalnie wpisano do rejestru jako Dzień Wyzwolenia Chersoniu – miasta-bohatera Ukrainy. Ponadto ustalono, że 1 marca będzie Dniem Upamiętnienia poległych obrońców Chersoniu, a 5 marca – Dniem Oporu wobec rosyjskich okupantów. Decyzja ta ma na celu zachowanie pamięci o ludziach, którzy bronili miasta, stawiali opór okupacji i oddali życie za Ukrainę.

Ciekawostki dotyczące wyzwolenia Chersonu

Cherson pozostawał pod okupacją przez 256 dni. Od zajęcia miasta przez wojska rosyjskie na początku marca do wkroczenia oddziałów ukraińskich 11 listopada 2022 roku minęło ponad osiem miesięcy. Właśnie ten okres jest często przywoływany w materiałach dotyczących wyzwolenia miasta.

Mieszkańcy Chersoniu nie zaprzestali oporu. Nawet w czasie okupacji ludzie wychodzili na pokojowe demonstracje, używali ukraińskiej symboliki i przekazywali informacje stronie ukraińskiej. Informowało o tym między innymi Główne Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Pierwsze ujęcia z wyzwolenia obejrzał cały świat. Nagrania przedstawiające spotkanie ukraińskich żołnierzy na Placu Wolności i ulicach miasta publikowały międzynarodowe media. Dla wielu widzów te ujęcia stały się jednym z najjaśniejszych symboli powrotu Chersoniu pod kontrolę Ukrainy.

Wyzwolenie miasta stało się częścią deokupacji prawobrzeżnej części obwodu. Siły ukraińskie odzyskały kontrolę nie tylko nad Chersoniem, ale także nad innymi miejscowościami regionu. Według danych centrum analitycznego OSW w kolejnych dniach ukraińskie oddziały kontynuowały wkraczanie na terytoria opuszczone przez wojska rosyjskie.

Po wyzwoleniu miasto pozostawało narażone na ostrzał. Wycofanie się wojsk rosyjskich na lewy brzeg Dniepru nie położyło kresu atakom na Cherson. Dlatego ta pamiętna data wiąże się nie tylko ze wspomnieniami o radości z powrotu, ale także ze świadomością tego, jak trudna pozostaje sytuacja w regionie.

Kiedy obchodzony jest Dzień Wyzwolenia Chersoniu w 2026 roku

Dzień Wyzwolenia Chersoniu obchodzony jest co roku 11 listopada. W 2026 roku data ta przypada w środę. To nie tylko kolejna rocznica ważnego wydarzenia wojskowego, ale okazja do upamiętnienia wszystkich, którzy przyczynili się do przywrócenia miasta pod kontrolę Ukrainy: żołnierzy, członków ruchu oporu, wolontariuszy i zwykłych mieszkańców. Tego dnia oddaje się hołd poległym, dziękuje tym, którzy nadal bronią kraju, oraz wspomina ludzi, którzy przeżyli okupację.

Dla Chersonu 11 listopada to dzień radości, pamięci i wdzięczności. Przypomina on, że nawet w czasie okupacji mieszkańcy miasta nie stracili kontaktu z Ukrainą i nadal stawiali opór. Powrót ukraińskiej flagi stał się symbolem tego, że miasto przetrwało, ale jednocześnie data ta przypomina o wysokiej cenie wolności i o trwającej walce.

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