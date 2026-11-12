Święto 12 listopada 2026 — Dzień św. Jozafata Kunczewicza: historia jego życia i śmierci

12 listopada Kościół katolicki, a w szczególności Ukraiński Kościół Greckokatolicki (UKGK), upamiętnia świętego męczennika Józefatego Kuncewicza – arcybiskupa Połockiego, który zginął w imię jedności kościelnej. Stał się on jednym z najbardziej znanych męczenników katolicyzmu wschodniego oraz symbolem oddania wierze.

Święty Jozafat zginął 12 listopada 1623 roku w Witebsku. Został zamordowany przez przeciwników jedności kościelnej, a jego ciało po śmierci wrzucono do rzeki Zachodniej Dwiny. Wydarzenie to stało się jedną z najbardziej tragicznych kart jego życia oraz ważną częścią historii Kościoła greckokatolickiego.

Kim był święty Jozafat Kunciewicz

Jozafat Kunciewicz urodził się około 1580 roku we Włodzimierzu na Wołyniu. W młodym wieku zaangażował się w życie kościelne, wstąpił do klasztoru bazylianów w Wilnie i przyjął imię zakonne Jozafat.

Był zwolennikiem unii berezńskiej z 1596 roku, która zapoczątkowała zjednoczenie części hierarchii prawosławnej metropolii kijowskiej z Kościołem katolickim przy zachowaniu obrządku wschodniego. Jozafat poświęcił swoją posługę umacnianiu tej jedności, szerzeniu nauki chrześcijańskiej oraz duchowemu odrodzeniu wiernych.

Później został arcybiskupem Połockim. Na tym stanowisku Kunciewicz aktywnie działał na rzecz uporządkowania życia kościelnego, rozwoju klasztorów i umocnienia dyscypliny kościelnej.

Męczeńska śmierć świętego Jozafata

Działalność arcybiskupa, mająca na celu umocnienie jedności kościelnej, spotkała się z oporem ze strony części duchowieństwa i mieszkańców diecezji połockiej. Napięcia szczególnie zaostrzyły się w Witebsku, gdzie przeciwko niemu wystąpili przeciwnicy unii brzeskiej.

12 listopada 1623 roku tłum wtargnął do pałacu arcybiskupiego. Jozafata Kuncewicza brutalnie pobito i zabito. Następnie jego ciało wrzucono do rzeki Dźwiny Zachodniej. Pomimo tragicznej śmierci pamięć o duchownym nadal się rozprzestrzeniała, a zaczęto go czcić jako męczennika za jedność chrześcijan.

W 1643 roku papież Urban VIII ogłosił Jozafata błogosławionym, a 29 czerwca 1867 roku papież Pius IX kanonizował go. Od tego czasu należy on do grona świętych Kościoła katolickiego.

Gdzie przechowywane są relikwie świętego Jozafata Kunczewicza

Relikwie tego świętego męczennika mają szczególne znaczenie dla katolików. Po śmierci Józefatowi jego relikwie przewożono między różnymi miastami, w szczególności do Witebska, Połocka, Suprasla i Wiednia. Obecnie główna część relikwii świętego przechowywana jest w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Osobną historię wiąże się z polskim miastem Suprasl, które arcybiskup często odwiedzał za życia. W 2016 roku w bocznym ołtarzu kościoła Świętej Trójcy znaleziono tam relikwie sześciu świętych. W jednej z niewielkich kopert odkryto również część relikwii Józefatego Kunczewicza. Znalezione relikwie umieszczono w ozdobnym relikwiarzu, który przechowywany jest w kościele.

Jak obchodzi się Dzień św. Jozafata

12 listopada wierni Kościoła katolickiego wspominają życie, posługę duchową i męczeńską śmierć Józafata Kunczewicza. W kościołach odprawiane są nabożeństwa, podczas których modlą się do świętego i rozważają jego przykład wiary oraz oddania jedności kościelnej.

W Ukraińskim Kościele greckokatolickim tego dnia również czci się tego świętego męczennika jako jedną z najważniejszych postaci duchowych w swojej historii. Jego postać przypomina o wartości modlitwy, miłości chrześcijańskiej, wierności przekonaniom oraz dążeniu do porozumienia między chrześcijanami.

Ciekawostki o świętym Jozafacie Kunciewiczu

Świeckie imię świętego brzmiało Jan Kunciewicz. Po wstąpieniu do klasztoru bazylianów przyjął imię zakonne Jozafat.

Urodził się około 1580 roku we Włodzimierzu na Wołyniu.

W 1609 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1618 roku stanął na czele archidiecezji połockiej jako arcybiskup.

Zginął w wieku około 43 lat 12 listopada 1623 roku w Witebsku.

W 1643 roku został ogłoszony błogosławionym, a w 1867 roku – świętym Kościoła katolickiego.

Papież Jan Paweł II nazwał Jozafata Kunczewicza „apostołem jedności” ze względu na jego dążenie do jedności chrześcijan.

Znaczenie Dnia św. Jozafata dla wiernych

Dzień św. Jozafata Kuntzewicza to okazja do upamiętnienia duchownego, który poświęcił swoje życie służbie kościelnej i dążeniu do jedności chrześcijan. Jego historia pozostaje ważną częścią duchowego dziedzictwa Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego oraz całego Kościoła katolickiego.

Dla wiernych 12 listopada jest dniem modlitwy, oddania czci męczennikowi oraz refleksji nad jego przykładem. Święty Jozafat Kunciewicz i dziś symbolizuje oddanie wierze, duchową wytrwałość oraz dążenie do jedności chrześcijańskiej.

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