13 października 2026 r. — Dzień św. Beniamina: historia kupca, który wybrał życie zakonne

13 października według kalendarza juliańskiego wierni prawosławni czczą pamięć czcigodnego Beniamina z Peczerska, który żył w XIV wieku. Zgodnie z tradycją kościelną był on zamożnym kupcem, ale po rozważeniu słów biblijnych postanowił rozdać swój majątek potrzebującym i poświęcić życie modlitwie. Jego historia stała się przykładem duchowej przemiany, miłosierdzia i wyrzeczenia się dóbr materialnych na rzecz wiary.

Dzień pamięci czcigodnego Beniamina z Peczerska wiąże się z dawną tradycją czczenia świętych z Ławry Kijowsko-Peczerskiej. W kalendarzach kościelnych, które stosują styl juliański, jego pamiątka przypada na 13 października. Według współczesnego kalendarza gregoriańskiego jest to 26 października. W 2026 roku 13 października przypada we wtorek.

W tradycji prawosławnej mianem „prepobudnego” określa się świętego, który zasłynął życiem monastycznym, modlitwą, wyczynami duchowymi oraz dążeniem do życia zgodnie z przykazaniami chrześcijańskimi. Weniamin należy do grona świętych jaskiniowych – mnichów, których imiona są związane z historią klasztoru kijowsko-jaskiniowego. Informacje o wielu z nich dotarły do naszych czasów dzięki przekazom kościelnym, starożytnym rękopisom i opisom klasztornym.

Dzień pamięci świętego to nie dzień jego urodzin, lecz data jego kościelnego upamiętnienia. W tradycji chrześcijańskiej takie dni wiążą się z modlitwą, nabożeństwami i wspomnieniem życia osoby, którą uważa się za wzór wiary. Wierni mogą odwiedzić świątynię, zapalić świeczkę, pomodlić się lub przeczytać żywot świętego. Nie ma żadnych szczególnych obowiązkowych obrzędów związanych z dniem pamięci Beniamina. Warto również odróżnić osobisty dzień pamięci świętego od ogólnego uczczenia pustelników z Pecherów. Weniamina wspomina się również wśród czcigodnych z Dalekich Pecherów, których pamięć czci się wspólnie. Podkreśla to jego miejsce w historii klasztoru i duchowej tradycji Kijowa.

Kim był czcigodny Beniamin

Zgodnie z przekazami kościelnymi Beniamin żył w XIV wieku i przed przyjęciem święceń zakonnych był kupcem. Zajmował się handlem i posiadał znaczny majątek. W tamtych czasach handel mógł przynosić spore zyski, ale jednocześnie wymagał ciągłych negocjacji, zawierania umów i kontaktów z różnymi ludźmi. Żywot świętego nie zawiera szczegółowych informacji o jego rodzinie, pochodzeniu ani konkretnych towarach, którymi handlował.

Główna część historii jego życia skupia się na przemianie duchowej, która – zgodnie z przekazem – nastąpiła po wizycie w świątyni. Podczas nabożeństwa Beniamin usłyszał słowa z Psalmu o kłamstwie i karze dla tych, którzy kłamią. Zastanowił się nad tymi słowami i odniósł je do własnego życia. Jako kupiec zaczął rozważać, jak trudno jest prowadzić interesy, nie stykając się z kłamstwem ani pokusą osiągnięcia zysku za wszelką cenę.

Później, jak głosi przekaz, jego uwagę przyciągnęły ewangeliczne słowa Jezusa Chrystusa o tym, że bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Niebieskiego. Słowa te stały się dla niego powodem do poważnego przemyślenia swoich życiowych priorytetów. Beniamin uznał, że dobra materialne nie powinny być głównym celem człowieka, i wybrał inną drogę. Rozdał swój majątek ubogim, a część środków przeznaczył na potrzeby świątyń.

Następnie mężczyzna porzucił życie świeckie i został mnichem w klasztorze Kiowo-Peczerskim. Zgodnie z kościelną biografią poświęcił się modlitwie, postowi, posłuszeństwu i dobrowolnemu ubóstwu. Właśnie ten wybór stał się centralnym elementem jego historii i wyjaśnia, dlaczego Kościół czci go jako czcigodnego. Jednocześnie warto pamiętać, że szczegóły jego biografii znane są głównie z tradycji klasztornej, a nie z dużej liczby niezależnych dokumentów historycznych.

Dlaczego Beniamin postanowił zrezygnować z bogactwa

W żywocie czcigodnego Beniamina szczególne miejsce zajmuje opowieść o słowach usłyszanych podczas nabożeństwa. W Psalmach mowa jest o kłamstwie, a w Ewangelii – o duchowym niebezpieczeństwie nadmiernego przywiązania do bogactwa. Te biblijne słowa skłoniły kupca do refleksji nie tylko nad własnymi czynami, ale także nad tym, jakie miejsce zajmują pieniądze w życiu człowieka. Dla niego stało się to impulsem do podjęcia decyzji o zmianie dotychczasowej drogi życia.

W chrześcijaństwie bogactwo samo w sobie nie zawsze jest postrzegane jako grzech. Istotne jest to, w jaki sposób człowiek je zdobywa, jak z niego korzysta oraz czy nie staje się ono ważniejsze od innych ludzi i wartości duchowych. Ewangeliczna opowieść o bogatym młodzieńcu, do której nawiązuje żywot Beniamina, przypomina o trudnościach, jakie pojawiają się, gdy człowiek jest zbyt przywiązany do swojego majątku. W przypadku świętego stało się to okazją nie tylko do refleksji, ale także do działania zgodnego z własnymi przekonaniami.

Jak głosi przekaz, Beniamin nie poprzestał na słowach ani obietnicach. Rozdał swój majątek potrzebującym i wsparł świątynie, a następnie wstąpił do wspólnoty zakonnej. W klasztorze jego życie uległo zmianie: zamiast handlu i gromadzenia majątku na pierwszy plan wysunęły się modlitwa, post i wypełnianie obowiązków zakonnych. W tradycji kościelnej ten krok symbolizuje dobrowolną rezygnację z dóbr materialnych na rzecz celu duchowego.

Historia Beniamina nie oznacza, że każdy człowiek powinien zrezygnować z własności czy opuścić rodzinę i pracę. Jej sens w rozumieniu kościelnym polega na przypomnieniu o odpowiedzialności za własne czyny, uczciwości i pomocy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Wartości te można realizować w codziennym życiu, nie zmieniając radykalnie jego warunków. Właśnie dlatego żywot świętego czyta się dziś jako opowieść o wyborze moralnym, a nie tylko o dawnej praktyce monastycznej.

Co wiadomo o życiu Beniamina w klasztorze

Zgodnie z tradycją kościelną, po przyjęciu ślubów zakonnych Beniamin mieszkał w klasztorze w Kijowie-Peczerskim i przestrzegał zasad zakonnych. Jego życie było poświęcone modlitwie, postowi, posłuszeństwu i pracy duchowej. Nie zachował się szczegółowy opis codziennych zajęć świętego, dlatego nie można z całą pewnością stwierdzić, jakie dokładnie obowiązki pełnił w klasztorze ani ile lat przeżył po przyjęciu ślubów zakonnych.

W żywotach świętych z Peczerska często podkreśla się wewnętrzny wyczyn duchowy. Dla mnichów mógł on polegać na modlitwie, wstrzemięźliwości, pracy, przestrzeganiu porządku klasztornego oraz pomocy braciom. Takie praktyki miały pomagać człowiekowi skupić się na wierze i nie przedkładać osobistych pragnień nad wartości duchowe. W opowieści o Beniaminie szczególny nacisk położono na dobrowolne ubóstwo i posłuszeństwo.

Informacje dotyczące daty jego śmierci oraz dokładnych okoliczności ostatnich lat życia nie są szczegółowe. Tradycja kościelna zachowała przede wszystkim historię jego nawrócenia oraz decyzję o wyrzeczeniu się bogactwa. To wystarczyło, by uczcić pamięć świętego: pamięta się go nie ze względu na wydarzenia polityczne czy świeckie osiągnięcia, ale z powodu duchowego wyboru, którego – zgodnie z przekazem – dokonał świadomie.

Imię Beniamina pojawia się na mapach Dalnich Jaskini w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej co najmniej od 1638 roku. Jest to istotny szczegół, ponieważ wskazuje, że pamięć o świętym była częścią tradycji klasztornej już kilka wieków temu. Jednocześnie wzmianka na mapie nie stanowi dowodu wszystkich szczegółów jego biografii: potwierdza ona historię czci świętego, ale nie dostarcza pełnego opisu jego życia.

Czym są Dalnie jaskinie Ławry Kijowsko-Peczerskiej

Imię czcigodnego Beniamina wiąże się z Dalekimi Jaskiniami Ławry Kijowsko-Peczerskiej. Jest to podziemny kompleks, w którym przechowywane są relikwie wielu mnichów, których tradycja prawosławna czci jako świętych. Jaskinie stały się jednym z najważniejszych miejsc kultu w Kijowie oraz miejscem pielgrzymek. Zachowują one pamięć o wczesnej historii życia monastycznego oraz o ludziach, którzy poświęcili się modlitwie.

Kompleksy jaskiniowe powstawały na przestrzeni wieków. Podziemne korytarze służyły do odosobnienia, modlitwy i pochówku mnichów. Z czasem miejsca pochówku stały się obiektami kultu kościelnego, a informacje o ascetach były przekazywane w manuskryptach klasztornych i podaniach. W ten właśnie sposób ukształtowało się grono świętych jaskiniowych, do którego należy również Beniamin.

Jaskinie Dalsze nazywane są również Feodosyjowymi – od imienia czcigodnego Feodosjusza z Pecherów, jednego z najsłynniejszych postaci wczesnej historii klasztoru. Stanowią one część wielkiego kompleksu ławry, którego historia jest ściśle związana z rozwojem życia monastycznego na ziemiach ukraińskich. W jaskiniach przechowywane są relikwie świętych z różnych okresów, a ich imiona odzwierciedlają różnorodność klasztornych wyczynów: od postu i życia w odosobnieniu po służbę braciom.

Dla wiernych Dalnie Pečery to nie tylko zabytek historyczny, ale także miejsce modlitwy i pamięci duchowej. Tutaj wspomina się mnichów, których historie życia stały się częścią tradycji kościelnej. Jednocześnie badacze podkreślają, że biografie wielu wczesnych świętych z Pecherów zachowały się jedynie częściowo. Dlatego ważne jest, aby opowiadając o nich, rozróżniać informacje pochodzące ze źródeł historycznych od przekazów kościelnych.

Jak obchodzi się Dzień Pamięci Czcigodnego Beniamina

W dniu pamięci czcigodnego Beniamina wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach, modlić się i wspominać drogę życia świętego. W tradycji prawosławnej dni pamięci ascetów zazwyczaj obchodzi się w świątyni, gdzie odmawia się modlitwy i wspomina się przykład ich życia. Niektóre teksty liturgiczne mogą zawierać prośby o pokój, miłosierdzie i duchowe wsparcie. Jednocześnie konkretny porządek nabożeństwa zależy od kalendarza i praktyki danej wspólnoty kościelnej.

Osoby, które nie mają możliwości przyjścia do świątyni, mogą przeczytać żywot świętego lub pomodlić się w domu. Nie są do tego potrzebne żadne specjalne przedmioty ani skomplikowane obrzędy. W tradycji kościelnej ważniejsza jest szczerość modlitwy i chęć zgłębienia przykładu świętego niż zewnętrzne działania. Można również wspomnieć bliskich, którzy potrzebują wsparcia, lub uczynić dobry uczynek. W dostępnych opisach historycznych nie odnotowano żadnej odrębnej tradycji ludowej związanej konkretnie z Beniaminem z Pecheru. Dlatego nie należy przypisywać temu dniu żadnych szczególnych znaków, zakazów ani obrzędów bez wiarygodnego potwierdzenia. Głównym sensem tej daty jest kościelne uczczenie świętego i refleksja nad jego duchowym przykładem.

Historia Beniamina może również stać się okazją do praktycznego działania: pomocy osobie potrzebującej wsparcia, przekazania darowizny na cele charytatywne lub przemyślenia własnego stosunku do pieniędzy i dóbr materialnych. Takie działania nie są obowiązkowymi rytuałami kościelnymi, ale wpisują się w tematykę miłosierdzia i hojności, które zajmują ważne miejsce w jego biografii.

Jakie znaczenie ma dzisiaj historia czcigodnego Beniamina

Historia czcigodnego Beniamina z Pecherów opowiada o człowieku, który – zgodnie z tradycją kościelną – na nowo przemyślał swoje życie po usłyszeniu w świątyni słów biblijnych. Zrezygnował z zamożnego stanu, rozdał majątek potrzebującym i został mnichem. Ta historia stała się centralnym elementem jego kultu kościelnego i wyjaśnia, dlaczego świętego wspomina się jako przykład dobrowolnego ubóstwa i duchowego oddania.

Dla współczesnego człowieka ta historia może być okazją do zastanowienia się nad tym, co tak naprawdę ma największą wartość. Dobrobyt materialny może pomagać w zaspokajaniu potrzeb rodziny, rozwijaniu działalności i wspieraniu innych. Nie powinno ono jednak stać się jedyną miarą sukcesu ani usprawiedliwieniem nieuczciwych czynów. Właśnie kwestie uczciwości, odpowiedzialności i stosunku do innych ludzi leżą u podstaw opowieści o Beniaminie.

Dzień jego pamięci przypomina również o miłosierdziu. Pomoc potrzebującym nie musi być wielka ani publiczna. Czasami jest to wsparcie znajomej osoby, darowizna na sprawdzoną zbiórkę, pomoc starszym sąsiadom lub troskliwe podejście do tych, którzy przechodzą przez trudny okres. W tradycji chrześcijańskiej takie czyny mają znaczenie, gdy człowiek dokonuje ich szczerze, a nie dla pochwały.

Czczeni są jako jeden z pustelników z Pecherów, którego historia zachowała się w tradycji klasztornej. Jego żywot nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania historyczne, ale przekazuje główną myśl: przekonania duchowe mogą zmienić drogę życia człowieka. Właśnie dlatego nadal czci się pamięć świętego, wspominając jego wybór, miłosierdzie i dążenie do życia zgodnego z własną wiarą.

Czytaj nas na