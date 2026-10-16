Święto 16 października 2026 r. — Dzień Pamięci setnika Longina: historia męczennika

16 października prawosławni chrześcijanie czczą pamięć męczennika Longina, setnika – rzymskiego żołnierza, który zgodnie z Ewangelią i tradycją kościelną był świadkiem ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Kościół wiąże jego historię z ponownym przemyśleniem wiary, męstwem i gotowością do obrony własnych przekonań. W 2026 roku dzień pamięci świętego według kalendarza nowojuliańskiego przypada w piątek.

Dzień pamięci męczennika Longinusa, setnika, przypada 16 października. W tradycji prawosławnej tego dnia wspomina się rzymskiego żołnierza, który zgodnie z tradycją kościelną był obecny podczas ukrzyżowania Jezusa Chrystusa na Golgocie. Jego historia stała się przykładem tego, jak człowiek może zmienić swoje przekonania po wydarzeniach, które głęboko go poruszyły.

W 2026 roku 16 października przypada w piątek. Data ta odpowiada kalendarzowi nowojuliańskiemu, zgodnie z którym Cerkiew Prawosławna Ukrainy obchodzi święta stałe. W kościołach, które nadal stosują kalendarz juliański, wspomnienie świętego przypada zazwyczaj na 29 października według współczesnego kalendarza cywilnego. Dlatego w różnych kalendarzach kościelnych można znaleźć dwie daty obchodów — w zależności od tradycji kalendarzowej.

Jest to uroczystość religijna, a nie święto państwowe. Nie przewiduje ona oficjalnego dnia wolnego od pracy ani ogólnodostępnych uroczystości. Dla wiernych najważniejsze jest przypomnienie sobie historii świętego, modlitwa i refleksja nad jej duchowym znaczeniem. Podczas nabożeństw tego dnia mogą być odmawiane modlitwy i śpiewane hymny poświęcone setnikowi Longinowi.

Kim był setnik Longin

Zgodnie z tradycją kościelną Longin był rzymskim żołnierzem i setnikiem – dowódcą oddziału wojskowego. Służył w Judei za czasów rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata. Właśnie wtedy Jezus Chrystus został skazany na ukrzyżowanie. Żołnierze pod dowództwem Longina, zgodnie z życiorysem kościelnym, strzegli miejsca egzekucji na Golgocie i byli świadkami wydarzeń, które towarzyszyły śmierci Jezusa.

W Ewangelii według św. Mateusza czytamy, że po śmierci Jezusa nastąpiło trzęsienie ziemi oraz miały miejsce inne niezwykłe zjawiska. Widząc to, setnik i ci, którzy wraz z nim pełnili wartę, przestraszyli się. W tekście przytoczono ich słowa: „Zaprawdę, On był Synem Bożym”. Podobne świadectwo znajduje się również w Ewangelii według św. Marka. Właśnie te słowa stały się ważną częścią historii Longina w tradycji chrześcijańskiej.

Tradycja kościelna głosi, że to, czego doświadczył na Golgocie, zmieniło stosunek Longinusa do Jezusa. Uwierzył w Chrystusa i nie postrzegał już tego, co widział, wyłącznie jako wykonanie rozkazu wojskowego. W tradycji chrześcijańskiej moment ten interpretuje się jako duchowe przebudzenie – uświadomienie sobie, kim był Jezus, oraz zmianę własnej drogi życiowej. Dlatego Longinus jest czczony nie tylko jako żołnierz, który był obecny podczas ukrzyżowania, ale jako człowiek, który stał się świadkiem wiary. Jednocześnie należy odróżniać tekst ewangeliczny od późniejszych przekazów kościelnych. Ewangelie wspominają słowa setnika, ale nie nazywają go Longinusem. Imię oraz szczegółowe informacje dotyczące jego dalszego życia znane są właśnie z tradycji kościelnej. Dlatego historie te należy traktować jako część tradycji chrześcijańskiej, a nie jako niezależnie potwierdzoną biografię.

Dlaczego Longin nazywany jest setnikiem

Słowo „setnik” pochodzi od nazwy stopnia wojskowego, który istniał w armii rzymskiej. Setnik dowodził centurią – oddziałem, który tradycyjnie liczył około stu żołnierzy, choć faktyczna liczebność mogła się różnić. Tacy dowódcy odpowiadali za dyscyplinę, wyszkolenie żołnierzy i wykonywanie rozkazów. Zajmowali ważne miejsce w strukturze wojskowej Imperium Rzymskiego.

W przypadku Longina stopień ten podkreśla, że nie był on przypadkowym obserwatorem, lecz żołnierzem pełniącym obowiązki służbowe. Według tradycji kościelnej jego oddział znajdował się w pobliżu miejsca ukrzyżowania Jezusa. Właśnie tam Longinus był świadkiem wydarzeń, które skłoniły go do ponownego przemyślenia tego, co się działo. Historia świętego pokazuje, że nawet człowiek przyzwyczajony do działania na rozkaz może samodzielnie dojść do ważnych wniosków. Postać setnika ma szczególne znaczenie również w samych Ewangeliach. W opowieści o ukrzyżowaniu słowa rzymskiego żołnierza brzmią jak przyznanie się, że wydarzyło się coś niezwykłego. Dla chrześcijan to świadectwo stało się jednym z ważnych momentów historii ewangelicznej. A w żywocie Longina stało się ono początkiem jego drogi duchowej.

Longinus i włócznia, którą – zgodnie z przekazem – przebito bok Jezusa

Z imieniem Longina wiąże się jeszcze jedna znana historia. Zgodnie z tradycją kościelną to właśnie on był tym żołnierzem, który włócznią przebił bok ukrzyżowanego Jezusa. W Ewangelii św. Jana rzeczywiście wspomniano, że jeden z żołnierzy przebił bok Chrystusa, po czym wypłynęła stamtąd krew i woda. Jednak w tekście biblijnym imię tego żołnierza nie zostało podane. Utożsamienie go z Longinem należy do późniejszej tradycji chrześcijańskiej.

W żywocie świętego czytamy, że Longinus miał problemy ze wzrokiem. Według przekazu, gdy krew i woda spadły mu na twarz, został uzdrowiony. Wydarzenie to interpretuje się jako znak Bożej łaski, który ostatecznie umocnił jego wiarę. Właśnie dlatego w niektórych tradycjach chrześcijańskich Longina wiąże się z tematem uzdrowienia i duchowego oświecenia.

Historia ta ma znaczenie symboliczne. Człowiek, który rzekomo doświadczył fizycznego uzdrowienia, przeszedł jednocześnie przemianę wewnętrzną. W interpretacji religijnej chodzi nie tylko o przywrócenie wzroku, ale także o zdolność dostrzegania prawdy. Jednocześnie historię o uzdrowieniu należy postrzegać właśnie jako tradycję kościelną, a nie jako fakt potwierdzony przez niezależne źródła historyczne. Wizerunek włóczni Longinusa stał się później częścią ikonografii chrześcijańskiej i sztuki sakralnej. W różnych dziełach świętego przedstawia się w stroju wojskowym, czasem z włócznią lub przy krzyżu. W ten sposób artyści oddają jego związek z ukrzyżowaniem i późniejszym nawróceniem na chrześcijaństwo.

Jak Longinus stał się męczennikiem

Zgodnie z hagiografią kościelną po ukrzyżowaniu Jezusa Longinus pozostał w Jerozolimie i wraz z innymi żołnierzami strzegł grobu. Z czasem stał się jednym z tych, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa. Tradycja kościelna głosi, że Longinus porzucił służbę wojskową i powrócił do ojczyzny – do Kapadocji, regionu w Azji Mniejszej. Tam głosił chrześcijaństwo i opowiadał o tym, co – zgodnie ze swoim przekonaniem – widział na własne oczy. Zgodnie z przekazem władze zażądały od niego wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej. Longin nie zgodził się jednak wyrzec się swoich przekonań. W hagiografiach zaznaczono, że został aresztowany i stracony z powodu oddania Chrystusowi. Właśnie dlatego Kościół czci go jako męczennika – człowieka, który zgodnie z tradycją religijną zginął za swoją wiarę.

Opowieści o ostatnich dniach Longina wykazują pewne rozbieżności w różnych źródłach kościelnych. W niektórych wersjach jego prześladowania wiąże się z Poncjuszem Piłatem i rzymskim cesarzem Tyberiuszem. Jednak szczegóły jego biografii nie mają takiego samego poziomu potwierdzenia historycznego, jak sam ewangeliczny opis ukrzyżowania. Dlatego dokładnych okoliczności egzekucji nie można uznać za bezsprzecznie ustalone.

Dla chrześcijan głównym przesłaniem tej historii jest to, że Longinus, zgodnie z tradycją, nie ukrył swojej wiary nawet wtedy, gdy stało się to niebezpieczne dla jego życia. Przeszedł drogę od rzymskiego żołnierza do człowieka, którego Kościół uważa za wzór męstwa i wierności przekonaniom. Właśnie to wyjaśnia, dlaczego jego pamięć jest zachowana w kalendarzu kościelnym.

Co oznacza czczenie setnika Longina

Dzień pamięci świętego ma przede wszystkim znaczenie duchowe. Wierni przypominają sobie historię Longina jako przykład tego, że człowiek może się zmienić pod wpływem przeżytych doświadczeń. Nie był on uczniem Jezusa, o którym opowiadają Ewangelie, ani nie należał do Jego najbliższego otoczenia. Zgodnie z tradycją kościelną jego droga do wiary rozpoczęła się w momencie, gdy stał się świadkiem ukrzyżowania.

Historia Longina przypomina również o odpowiedzialności za własne decyzje. Jako żołnierz wykonywał rozkazy, ale po tym, co zobaczył, zgodnie z przekazem, sam wyciągnął wnioski i zmienił swoje życie. W interpretacji kościelnej jest to przykład tego, że stanowisko, przeszłość czy wcześniejsze przekonania nie determinują człowieka na zawsze. Ważne jest to, jak postępuje on po tym, jak uświadomił sobie coś zasadniczo nowego.

Kolejnym tematem, z którym kojarzy się ten święty, jest męstwo. Longin w żywotach świętych jawi się jako człowiek, który nie wyrzekł się wiary pod groźbą prześladowań. Dla wierzących jego historia jest przypomnieniem o wytrwałości, uczciwości wobec samego siebie oraz gotowości do ponoszenia odpowiedzialności za własny wybór. Cechy te pozostają ważne niezależnie od czasu i okoliczności. Jednocześnie dzień pamięci świętego nie powinien być traktowany jako pretekst do hucznych uroczystości. Jest to przede wszystkim święto kościelne, podczas którego ludzie mogą wspomnieć męczennika, przeczytać jego żywot i zastanowić się nad duchowym przesłaniem jego historii. Osobista refleksja nad wiarą i zasadami moralnymi jest tu ważniejsza niż zewnętrzne atrybuty święta.

Jak obchodzi się Dzień Pamięci setnika Longina

Z tym dniem nie wiążą się żadne szczególne obchody ludowe ani obowiązkowe zwyczaje. Główne formy oddawania czci mają charakter kościelny. Wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach, modlić się i przeczytać opowieść o życiu świętego. W świątyniach, gdzie tego dnia odprawia się odpowiednią liturgię, rozbrzmiewają specjalne hymny — tropar i kondak, poświęcone męczennikowi.

Tropar to krótki śpiew kościelny, w którym ujawnia się główna idea święta lub czci świętego. W tekście liturgicznym poświęconym Longinowi wspomina się o jego świadectwie pod krzyżem, duchowym oświeceniu i męczeńskim wyczynie. Kondak uzupełnia ten temat i przekazuje uwielbienie świętego przez Kościół. Teksty te wykorzystuje się podczas nabożeństw zgodnie z porządkiem liturgicznym.

Ci, którzy nie mogą udać się do świątyni, mogą poświęcić czas na modlitwę w domu lub przeczytać żywot setnika Longina. Dla wielu osób takie dni stają się okazją do zatrzymania się w codziennych sprawach i zastanowienia się nad własnymi czynami, przekonaniami oraz stosunkiem do innych. Jednocześnie nie ma potrzeby wymyślania specjalnych obrzędów ani przestrzegania zwyczajów, które nie mają potwierdzenia w tradycji kościelnej. Ponieważ w 2026 roku 16 października przypada w piątek, dla wiernych przestrzegających postu dzień ten może wiązać się również z spożywaniem posiłków postnych. Jednak konkretne zasady zależą od kalendarza kościelnego i praktyk danej wspólnoty. Jeśli ktoś chce przestrzegać postu, powinien kierować się kalendarzem swojego kościoła lub wskazówkami kapłana.

Co wiadomo o imieniu Longin

Imię Longin pochodzi od łacińskiego Longinus. Często wiąże się je z łacińskim słowem longus, oznaczającym „długi”, choć dokładnego wyjaśnienia pochodzenia imienia nie należy sprowadzać wyłącznie do jednej interpretacji. Obecnie nie należy ono do popularnych imion na Ukrainie, ale jest zachowane w tradycji kościelnej i tekstach historycznych. W chrześcijaństwie setnik Longin stał się jednym ze znanych przykładów nawrócenia osoby, która nie należała do wspólnoty uczniów Jezusa. Jego wizerunek pojawia się w żywotach świętych, modlitwach i sztuce sakralnej. W niektórych kościołach świętego przedstawia się przy krzyżu, w stroju wojskowym lub z włócznią – symbolem łączącym go z ukrzyżowaniem.

Historia Longina jest interesująca również tym, że łączy epizod ewangeliczny z późniejszymi przekazami dotyczącymi życia świętego. W tekście biblijnym można znaleźć opowieść o setniku, który uznał Jezusa za Syna Bożego. Natomiast szczegóły dotyczące imienia tego żołnierza, uzdrowienia jego oczu oraz męczeńskiej śmierci wywodzą się z tradycji kościelnej. Zrozumienie tej różnicy pozwala dokładniej mówić o świętym i jego miejscu w kulturze chrześcijańskiej.

Dlaczego o tym świętym wspomina się również dzisiaj

Dzień pamięci setnika Longina to okazja nie tylko do poznania dawnej historii Kościoła, ale także do zastanowienia się nad jej głównym przesłaniem. Według przekazu człowiek, który początkowo wykonywał rozkaz wojskowy, po tym, co zobaczył, zmienił swoje przekonania. Motyw ten przez wieki postrzegano jako przykład duchowego przebudzenia i wewnętrznej odwagi.

Dla wiernych historia świętego ma znaczenie religijne, a dla osób zainteresowanych historią kultury ukazuje ona, w jaki sposób kształtowały się chrześcijańskie tradycje i wizerunki świętych. Jednocześnie należy pamiętać, że nie wszystkie szczegóły żywotu świętego zostały potwierdzone przez niezależne źródła historyczne. Ewangeliczny opis setnika oraz późniejsze utożsamienie go z Longinem to różne poziomy narracji, które należy rozróżniać.

16 października 2026 roku, w piątek, Kościół według kalendarza nowojuliańskiego będzie czcił męczennika Longina, setnika. Tego dnia można uczestniczyć w nabożeństwie, przeczytać jego żywot lub po prostu dowiedzieć się więcej o historii świętego. Głównym sensem tego święta jest przypomnienie przykładu człowieka, który – zgodnie z tradycją chrześcijańską – odnalazł wiarę i pozostał jej wierny nawet w obliczu groźby śmierci.

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