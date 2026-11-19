Dzień Pracowników Służby Hydrometeorologicznej ma konkretną datę historyczną. Właśnie 19 listopada 1921 roku Rada Komisarzy Ludowych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej przyjęła dekret o utworzeniu Ukraińskiej Służby Meteorologicznej, znanej jako Ukrmet. Dokument ten zapoczątkował tworzenie jednolitego państwowego systemu obserwacji meteorologicznych na Ukrainie. Dlatego 19 listopada uznaje się za dzień powstania ukraińskiej służby hydrometeorologicznej.

Z czasem jej zadania uległy rozszerzeniu. O ile początkowo główny nacisk kładziono na obserwacje pogody, o tyle z czasem do systemu dodano monitorowanie stanu rzek, zbiorników wodnych i innych obiektów wodnych. W 1929 roku na bazie Ukrmetu utworzono Komitet Hydrometeorologiczny, który połączył obserwacje meteorologiczne i hydrologiczne. W ten sposób stopniowo kształtował się system, który miał nie tylko rejestrować warunki pogodowe, ale także pomagać w prognozowaniu ich zmian.

Oficjalne święto zawodowe ustanowiono znacznie później — w 2003 roku. Odpowiedni dekret nr 208/2003 podpisał 11 marca prezydent Ukrainy Leonid Kuczma. Od tego czasu co roku 19 listopada świętuje się pracowników służby hydrometeorologicznej. Data ta pozostała niezmienna, ponieważ wiąże się z początkiem historii ukraińskiej państwowej służby meteorologicznej.

Jak w Ukrainie zaczęto obserwować pogodę

W rzeczywistości historia obserwacji meteorologicznych na ziemiach ukraińskich sięga znacznie dalej niż rok 1921. Ludzie od dawna obserwowali wiatr, chmury, opady i poziom wody w rzekach, ponieważ od tego zależały plony, handel, podróże i bezpieczeństwo osad. Początkowo obserwacje te miały głównie charakter praktyczny: ludzie dostrzegali naturalne prawidłowości i przekazywali tę wiedzę kolejnym pokoleniom. Z czasem pojawiły się przyrządy, które pozwoliły na dokładniejszy pomiar temperatury, ciśnienia atmosferycznego, ilości opadów i innych wskaźników.

Jedne z pierwszych znanych instrumentalnych obserwacji meteorologicznych w Kijowie przeprowadzono już w 1771 roku. Przypisuje się je lekarzowi wojskowemu Lerche. Pod koniec XVIII wieku systematyczne obserwacje pogody i poziomu wody w Dnieprze w pobliżu Kijowa prowadził również naukowiec i działacz społeczny Maksym Berliński. W XIX wieku sieć obserwacji stopniowo się rozszerzała. W 1836 roku w Ługańsku otwarto obserwatorium meteorologiczne, a w 1855 roku rozpoczęło działalność kijowskie obserwatorium meteorologiczne. Później podobne placówki powstały w Odessie i innych miastach. Na początku XX wieku stacje meteorologiczne działały już w wielu regionach, a ich dane wykorzystywano w rolnictwie, transporcie i innych ważnych dziedzinach.

Wcześniej praca meteorologów była znacznie trudniejsza niż obecnie. Większość parametrów trzeba było mierzyć ręcznie, a wyniki zapisywać w dziennikach. Specjaliści musieli regularnie prowadzić obserwacje, monitorować przyrządy i przekazywać dane do instytucji, gdzie były one analizowane. Część starych zapisów zachowała się w archiwach i obecnie pomaga badaczom porównywać pogodę z różnych lat oraz badać zmiany klimatyczne.

Czym zajmują się pracownicy służby hydrometeorologicznej

Kiedy słyszymy słowo „synoptyk”, najczęściej wyobrażamy sobie osobę, która informuje, czy jutro będzie padać deszcz, czy świecić słońce. W rzeczywistości prognoza pogody to tylko jedna z części pracy służby hydrometeorologicznej. Specjaliści gromadzą i weryfikują dane dotyczące temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności, wiatru, zachmurzenia i opadów. Analizują te wskaźniki, porównują je z wcześniejszymi obserwacjami i obliczają, jak może zmienić się pogoda w najbliższych godzinach lub dniach.

Osobnym kierunkiem jest hydrologia. Specjaliści ci monitorują poziom wody w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych, prędkość nurtu, temperaturę wody oraz inne wskaźniki. Jest to szczególnie ważne podczas wiosennego topnienia śniegu, ulewnych deszczy i ewentualnych powodzi. Dzięki tym danym można ocenić ryzyko zalania miejscowości, dróg i obiektów gospodarczych, a także z wyprzedzeniem powiadomić odpowiednie służby.

Kolejnym ważnym obszarem działania są ostrzeżenia o niebezpiecznych i klęskach żywiołowych. Chodzi o ulewne deszcze, burze, szkwały, grad, oblodzenie, zamiecie śnieżne, przymrozki, upały, mgły i inne warunki pogodowe, które mogą stanowić zagrożenie. Takie komunikaty są potrzebne nie tylko obywatelom, ale także służbom ratowniczym, służbom komunalnym, energetykom, przedsiębiorstwom transportowym oraz władzom lokalnym. Na przykład ostrzeżenie o silnym wietrze pozwala przygotować się na ewentualne uszkodzenia linii elektroenergetycznych, a informacja o ryzyku powodzi — na czas zorganizować ochronę terytoriów.

Dane hydrometeorologiczne mają również duże znaczenie dla gospodarki. Od pogody zależą zasiewy, zbiory, funkcjonowanie portów, lotnictwa, kolei oraz systemu energetycznego. Nawet prognoza temperatury może mieć praktyczne znaczenie dla służb komunalnych, które przygotowują się na mrozy, lub dla rolników planujących prace polowe. Dlatego ten zawód wykracza znacznie poza zwykłe telewizyjne komunikaty pogodowe.

Dlaczego prognozy pogody to nie tylko rada, by zabrać parasol

Dokładna prognoza może wpływać na decyzje, od których zależy bezpieczeństwo ludzi. Jeśli synoptycy ostrzegają przed ulewą, lokalne władze mogą przygotować służby na ewentualne podtopienia, a ratownicy – sprawdzić gotowość do działania. Przed burzą śnieżną lub oblodzeniem takie informacje wykorzystują służby drogowe, aby na czas posypać drogi i ostrzec kierowców. Podczas upałów prognozy pomagają ocenić zagrożenia dla zdrowia, a podczas silnych mrozów — przygotować się na zwiększone obciążenie sieci energetycznej.

Informacje hydrometeorologiczne nabierają szczególnego znaczenia w sytuacjach nadzwyczajnych. Są one niezbędne podczas pożarów lasów, powodzi, burz, awarii technicznych i zagrożeń radiacyjnych. Na przykład po awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu dane dotyczące kierunku i prędkości wiatru, opadów oraz innych warunków pogodowych miały kluczowe znaczenie dla oceny rozprzestrzeniania się substancji radioaktywnych. To jeden z przykładów tego, jak ważna może być praca specjalistów, którzy codziennie gromadzą, weryfikują i analizują informacje o środowisku naturalnym.

Hydrometeorolodzy pracują nawet w warunkach wojny na pełną skalę. Ich dane są potrzebne służbom państwowym, społecznościom lokalnym, ratownikom i wojsku. Warunki pogodowe mogą wpływać na działalność lotnictwa, przemieszczanie się sprzętu, prowadzenie akcji ratowniczych oraz planowanie różnych działań. W Ukraińskim Centrum Hydrometeorologicznym podkreślono, że służba kontynuuje pracę nawet w trudnych warunkach, dostarczając informacje organom władzy, Siłom Zbrojnym Ukrainy oraz obywatelom.

Ciekawostki o meteorologii

Meteorologia to nauka nie tylko o tym, czy jutro będzie ciepło. Zajmuje się ona badaniem atmosfery, jej składu, procesów i zjawisk, które w niej zachodzą. Natomiast hydrologia bada wody na Ziemi, w szczególności rzeki, jeziora, zbiorniki wodne i wody podziemne. Właśnie dlatego służba hydrometeorologiczna łączy kilka kierunków obserwacji, które wzajemnie się uzupełniają.

Jedna z najciekawszych ciekawostek dotyczy pomiaru opadów deszczu. Ilość opadów na stacjach meteorologicznych określa się w milimetrach. Jeden milimetr opadów oznacza, że na każdy metr kwadratowy powierzchni spadła warstwa wody o grubości jednego milimetra. W przeliczeniu daje to około jednego litra wody na metr kwadratowy. Do takich pomiarów wykorzystuje się specjalne przyrządy — opadomierze.

Kolejną cechą charakterystyczną tej pracy jest konieczność prowadzenia ciągłych obserwacji. Pogoda nie zatrzymuje się na noc, w weekendy ani w święta, dlatego dane meteorologiczne gromadzi się regularnie, w określonych terminach. Nawet niewielkie zmiany temperatury, ciśnienia lub kierunku wiatru mogą mieć znaczenie dla prognozy. Właśnie dlatego pracownicy służby muszą zwracać uwagę na szczegóły i przestrzegać jasnych zasad pomiaru.

Ciekawe jest również to, że dawne zapisy meteorologiczne nie tracą na aktualności. Wykorzystuje się je do porównywania warunków pogodowych w różnych latach, określania trendów klimatycznych oraz badania zmian temperatury lub ilości opadów w danym regionie. Im dłuższy jest ciąg obserwacji, tym większe są możliwości naukowców w zakresie dostrzegania długoterminowych zmian. Dlatego stare dzienniki z danymi pogodowymi mogą być nie mniej cenne niż współczesne dane cyfrowe.

Jak obchodzi się Dzień Pracowników Służby Hydrometeorologicznej

To święto zawodowe nie ma ugruntowanych tradycji ludowych, jak na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Obchodzone jest przede wszystkim w gronie społeczności zawodowej. Tego dnia koledzy składają sobie życzenia z okazji święta zawodowego, dziękują za codzienną pracę oraz wspominają historię służby i jej rozwój. Kierownicy instytucji państwowych, przedstawiciele władz i koledzy publikują oficjalne oświadczenia oraz słowa wdzięczności.

W różnych latach z okazji tej daty organizowano spotkania branżowe, wręczano nagrody pracownikom, przyznawano odznaczenia za wieloletnią służbę oraz omawiano aktualne kwestie dotyczące branży. Takie wydarzenia pozwalają docenić nie tylko prezenterów pogody, których ludzie oglądają w telewizyjnych prognozach, ale także meteorologów pracujących w stacjach, hydrologów, specjalistów technicznych, badaczy i innych pracowników. W końcu dokładna prognoza to wynik pracy wielu osób, a nie tylko jednego specjalisty przed kamerą.

Osobno oddaje się hołd weteranom służby i wspomina tych, którzy nadal wykonują swoje obowiązki zawodowe w trudnych warunkach. W czasie wojny na szczególną uwagę zasługuje praca specjalistów, którzy zapewniają nieprzerwane obserwacje i przekazują ważne informacje pomimo niebezpieczeństwa i zakłóceń. Święto to stanowi również okazję do przypomnienia społeczeństwu, że za zwykłą prognozą pogody kryje się ogromna codzienna praca.

Dla większości Ukraińców najlepszym sposobem na uczczenie tej daty jest złożenie życzeń znajomym meteorologom i hydrologom, podziękowanie pracownikom służby za ich pracę lub po prostu zwrócenie uwagi na to, skąd pochodzą prognozy i ostrzeżenia. W końcu ich praca często pozostaje niezauważona właśnie wtedy, gdy wszystko działa jak należy. Jednak dzięki tym ludziom możemy z wyprzedzeniem dowiedzieć się o zagrożeniach, przygotować się na niepogodę i lepiej zrozumieć procesy naturalne zachodzące wokół nas.

Kogo świętujemy 19 listopada

W Dzień Pracowników Służby Hydrometeorologicznej gratulacje kierowane są do wszystkich, którzy zawodowo zajmują się obserwacją atmosfery i zbiorników wodnych. Są to synoptycy, meteorolodzy, hydrolodzy, klimatolodzy, pracownicy stacji meteorologicznych, specjaliści ds. prognozowania zjawisk zagrażających bezpieczeństwu, badacze i specjaliści techniczni. Do tej społeczności zawodowej należą również pracownicy jednostek hydrometeorologicznych, którzy zaspokajają potrzeby różnych struktur państwowych, w szczególności Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ich praca wymaga dokładności, odpowiedzialności i nieustannej uwagi. Błąd w ocenie sytuacji pogodowej może wpłynąć na decyzje służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludzi. Dlatego to święto jest okazją do podziękowania nie tylko za prognozy, które codziennie oglądamy w wiadomościach, ale także za ogromną pracę, która pozostaje za kulisami. Dzień Pracowników Służby Hydrometeorologicznej na Ukrainie obchodzony jest co roku 19 listopada. Data ta przypomina o ponad stuletniej historii państwowej służby meteorologicznej oraz o ludziach, którzy pomagają społeczeństwu lepiej zrozumieć pogodę, wodę i niebezpieczne zjawiska naturalne.