20 listopada prawosławni chrześcijanie i grekokatolicy obchodzą przedświęto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni. Jest to dzień duchowego przygotowania do jednego z dwunastu największych świąt roku liturgicznego, które przypada 21 listopada. Zgodnie z tradycją kościelną właśnie wtedy rodzice przyprowadzili trzyletnią Marię do świątyni jerozolimskiej, aby poświęcić ją Bogu.

Święto poprzedzające Wprowadzenie Najświętszej Maryi Panny do świątyni przypada 20 listopada 2026 roku. W tym roku jest to piątek. Następnego dnia, 21 listopada, Cerkiew Prawosławna Ukrainy oraz Ukraiński Kościół Greckokatolicki będą obchodzić samo święto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni. Święto to należy do dwunastu największych świąt — dwunastu najważniejszych uroczystości kalendarza kościelnego, poświęconych wydarzeniom z życia Jezusa Chrystusa i Matki Bożej. W kalendarzach POCU i UGKC na rok 2026 obie daty są zaznaczone oddzielnie: 20 listopada – przedświęto, 21 listopada – samo święto.

Ważne jest, aby nie mylić tych dwóch dat. 20 listopada nie jest odrębnym wielkim świętem, lecz dniem poprzedzającym, który pomaga wiernym przygotować się do jego obchodów. W tradycji kościelnej takie dni nazywane są przedświęciem. Nie występują one przed każdym świętem, a jedynie przed znaczącymi wydarzeniami roku kościelnego. W tym czasie podczas nabożeństw rozbrzmiewają już specjalne pieśni poświęcone wydarzeniu, które będzie upamiętniane następnego dnia. W przypadku Święta Wprowadzenia przewidziano jeden dzień przedświęcia – 20 listopada.

Warto również wziąć pod uwagę różnicę kalendarzową między wspólnotami kościelnymi. POCU i UGKC przeszły na kalendarz nowojuliański w odniesieniu do świąt stałych, dlatego obchodzą Wprowadzenie 21 listopada. Z kolei wspólnoty, które nadal stosują kalendarz juliański, obchodzą to święto 4 grudnia. Z tego powodu w różnych kalendarzach kościelnych można spotkać obie daty, ale chodzi o to samo święto.

Co oznacza okres przedświąteczny i po co jest potrzebny

Okres przedświąteczny to szczególny czas przygotowań do wielkiego wydarzenia kościelnego. Jego głównym celem jest nie tylko przypomnienie o dacie w kalendarzu, ale także pomoc wiernym w głębszym zrozumieniu sensu nadchodzącego święta. W tym dniu Kościół stopniowo wprowadza wiernych w nastrój świąteczny poprzez modlitwy, czytania i śpiewy. Opowiadają one o wydarzeniu, któremu poświęcone będzie najbliższe nabożeństwo, i wyjaśniają jego duchowe znaczenie. Dlatego okres przedświąteczny można nazwać swego rodzaju początkiem obchodów.

W kalendarzu kościelnym istnieją okresy poprzedzające Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie, Przemienienie Pańskie i inne wielkie uroczystości. Ich długość jest różna: przed niektórymi świętami wyznacza się tylko jeden dzień, przed innymi – kilka. W przypadku Święta Wprowadzenia Matki Bożej do świątyni jest to właśnie jeden dzień. Już 20 listopada w kościołach rozbrzmiewają pieśni, które wielbią Marię i upamiętniają jej poświęcenie Bogu. W ten sposób wierni przygotowują się do głównego wydarzenia 21 listopada.

Okres przedświąteczny nie wiąże się z odrębnymi od samego święta obrzędami ani szczególnymi zasadami życia codziennego. Jego sens ma przede wszystkim charakter duchowy: zatrzymanie się w codziennym zgiełku, przypomnienie sobie o znaczeniu modlitwy, wiary i poświęcenia swojego życia Bogu. Dla chrześcijan jest to również okazja, by przygotować się do wizyty w kościele i bardziej uważnie podejść do treści uroczystej liturgii. Właśnie dlatego tego dnia szczególną uwagę poświęca się tekstom liturgicznym, które odkrywają historię Wprowadzenia do świątyni.

Jakie wydarzenie upamiętnia się przed świętem Wprowadzenia

U podstaw święta leży historia dzieciństwa Dziewicy Maryi, matki Jezusa Chrystusa. Zgodnie z tradycją kościelną jej rodzice, sprawiedliwi Joakim i Anna, długo nie mieli dzieci i modlili się o narodziny potomka. Złożyli ślubowanie: jeśli Bóg obdarzy ich synem lub córką, poświęcą dziecko na Jego służbę. W końcu urodziła się im Maria. Kiedy dziewczynka skończyła trzy lata, rodzice postanowili wypełnić swoją obietnicę i zaprowadzili ją do świątyni jerozolimskiej.

Według tradycji Joakim i Anna zebrali krewnych i znajomych, a do świątyni Marię eskortowały dziewczęta z zapalonymi lampkami. Po drodze śpiewali pieśni religijne i wielbili Boga. Przy świątyni dziecko powitał arcykapłan Zachariasz – w tradycji kościelnej nazywany jest on ojcem Jana Chrzciciela. Przed Marią znajdowały się wysokie schody, po których, jak mogłoby się wydawać, trudno byłoby jej samodzielnie wejść. Jednak zgodnie z tradycją trzyletnia dziewczynka bez pomocy dorosłych pokonała wszystkie stopnie i weszła do świątyni.

W niektórych opowieściach kościelnych wspomina się, że schodów było piętnaście. Liczbę tę wiąże się z piętnastoma psalmami, które w tradycji żydowskiej nazywano pieśniami wznoszenia. Następnie, zgodnie z przekazem, Zachariasz wprowadził Marię do szczególnej części świątyni – Miejsca Najświętszego. Było to najświętsze miejsce świątyni jerozolimskiej, do którego zgodnie z prawem Starego Testamentu arcykapłan mógł wchodzić tylko raz w roku. Właśnie ten niezwykły epizod stał się jednym z najbardziej znanych szczegółów historii Wprowadzenia do świątyni.

W tradycji kościelnej mówi się również, że po tym wydarzeniu Maria pozostała w świątyni i tam wychowywała się aż do zaręczyn z Józefem. Jej życie wiąże się z modlitwą, nauką i przygotowaniem do szczególnej misji, którą miała wypełnić. Właśnie dlatego Wprowadzenie do świątyni postrzegane jest jako wydarzenie symbolizujące całkowite zaufanie Bogu i gotowość do poświęcenia Mu swojego życia. Kościół dostrzega w tej historii początek szczególnej drogi duchowej Marii, która później stanie się matką Jezusa Chrystusa.

Czy ta historia znajduje się w Biblii

Historia o tym, jak małą Marię przyprowadzono do świątyni jerozolimskiej, nie jest opisana w kanonicznych Ewangeliach. W Nowym Testamencie nie ma szczegółowej relacji o jej dzieciństwie, imionach jej rodziców ani okolicznościach, w jakich znalazła się w świątyni. Za główne źródło pisane tej historii uważa się apokryficzną Protoewangelię Jakuba. Badacze datują jej powstanie mniej więcej na II wiek. Właśnie w tym tekście opowiadano o narodzinach Marii, jej rodzicach – Joakimie i Annie – oraz o poświęceniu dziewczynki Bogu.

Apokryfy to starożytne dzieła religijne, które nie weszły do kanonu biblijnego. Zawierają one opowieści o wydarzeniach, których nie ma w tekstach kanonicznych, w szczególności o dzieciństwie Jezusa i Marii. Kościół nie zrównuje takich dzieł z Pismem Świętym, jednak niektóre motywy z nich z czasem weszły do tradycji kościelnej, liturgii i ikonografii. Tak właśnie stało się z opowieścią o Wprowadzeniu do świątyni. Dlatego z dziennikarskiego punktu widzenia ważne jest zaznaczenie, że mowa tu o tradycji kościelnej, a nie o wydarzeniu opisanym bezpośrednio w Ewangeliach.

Kiedy powstało święto Wprowadzenia

Historia samego święta rozpoczęła się znacznie później niż wydarzenia opisane w tradycji kościelnej. Informacje o Święcie Wprowadzenia stopniowo pojawiały się w chrześcijańskiej tradycji Wschodu. Za jedno z wczesnych świadectw czci tego wydarzenia uważa się teksty kościelne i kazania związane z Jerozolimą i Konstantynopolem. W źródłach historyczno-kościelnych rozpowszechnienie tego święta wiąże się z rozwojem kultu Matki Bożej w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

W VII–VIII wieku święto to stopniowo umacniało się w kalendarzu kościelnym. Wśród osób, które przyczyniły się do rozpowszechnienia uroczystości maryjnych w tradycji bizantyjskiej, wymienia się św. Andrzeja z Krety. Ważną rolę w rozwoju liturgicznego kultu Wprowadzenia odegrali również konstantynopolscy działacze kościelni, w szczególności patriarcha Herman I. Z czasem święto stało się częścią ogólnego kalendarza kościelnego chrześcijaństwa wschodniego. Obecnie obchodzą je prawosławni i katolicy obrządku bizantyjskiego, choć w różnych tradycjach kalendarzowych data ta może się różnić.

Dlaczego Wprowadzenie do świątyni należy do świąt dwunastu wielkich

Wprowadzenie Najświętszej Maryi Panny do świątyni należy do dwunastu wielkich świąt — szczególnie ważnych uroczystości, które zajmują czołowe miejsce w roku kościelnym. Dzieli się je na święta Pańskie, poświęcone Jezusowi Chrystusowi, oraz święta maryjne, związane z życiem Dziewicy Maryi. Wprowadzenie do świątyni należy właśnie do tej drugiej grupy. Przypomina ono wydarzenie z życia Matki Bożej, ale jednocześnie ma znaczenie dla całej historii chrześcijaństwa, ponieważ wiąże się z przyszłym narodzeniem Zbawiciela.

W rozumieniu teologicznym Maria sama staje się świątynią, w której później narodzi się Chrystus. Dlatego jej przyprowadzenie do świątyni jerozolimskiej postrzega się nie tylko jako wypełnienie obietnicy rodziców, ale także jako symbol przygotowania na przyjście Zbawiciela. W pieśniach kościelnych Matkę Bożą nazywa się „żywą świątynią”, „szałasem Bożym” i „miejscem świętym”. Te obrazy wyjaśniają, dlaczego wydarzenie związane z dzieciństwem Marii zajęło tak ważne miejsce w kalendarzu kościelnym.

Szczególne znaczenie ma również fakt, że święto Wprowadzenia do świątyni przypada na okres postu bożonarodzeniowego. W tym czasie wierni przygotowują się do Bożego Narodzenia, a święto Matki Bożej przypomina o drodze, która poprzedzała narodziny Jezusa. Jakby ponownie kieruje uwagę na Marię i jej rolę w historii chrześcijaństwa. Z tego powodu podczas nabożeństw rozbrzmiewają radosne teksty, które łączą wspomnienie dzieciństwa Matki Bożej z oczekiwaniem na przyjście Chrystusa.

Jak obchodzi się przedświęto i samo Wprowadzenie

Główną tradycją okresu poprzedzającego święto jest udział w nabożeństwach i modlitwa. Tego dnia w kościołach rozbrzmiewają specjalne pieśni poświęcone Wprowadzeniu do świątyni. Przypominają one o ślubowaniu Joakima i Anny oraz o tym, jak mała Maria weszła do świątyni. W modlitwach odkrywa się również duchowe znaczenie tego wydarzenia – zaufanie Bogu, czystość serca i gotowość do służenia dobru. Wierni mogą przyjść do kościoła, pomodlić się, zapalić świeczkę i przygotować się do uroczystej liturgii następnego dnia.

21 listopada, w sam dzień Wprowadzenia do Świątyni, w kościołach odbywają się uroczyste nabożeństwa. W tradycji prawosławnej odprawia się nieszpory, jutrznię i Boską Liturgię, a w parafiach mogą odbywać się uroczyste modlitwy. Podczas nabożeństwa odczytuje się fragmenty Biblii, śpiewa troparie i kondaki poświęcone Matce Bożej. UGKK również obchodzi ten dzień uroczystą liturgią i modlitwami pod wstawiennictwem Matki Bożej. Wierni przychodzą do świątyń całymi rodzinami, dziękują za wsparcie i modlą się o zdrowie oraz pomyślność bliskich.

Dla wielu rodzin jest to również okazja, by poświęcić więcej uwagi dzieciom. Historia tego święta sięga ślubowania rodziców, którzy poświęcili swoje dziecko Bogu, dlatego w kazaniach często mówi się o odpowiedzialności za wychowanie, miłości i wartościach duchowych w rodzinie. Jednocześnie Kościół nie nakłada obowiązku odprawiania żadnych szczególnych obrzędów domowych. Najważniejsze pozostają modlitwa, udział w nabożeństwach, pojednanie z bliskimi oraz dobre uczynki.

Zwyczaje ludowe i przesądy

Na Ukrainie ze świętem Wprowadzenia wiąże się wiele zwyczajów ludowych. W kalendarzu ludowym postrzegano je jako jedną z ważnych listopadowych dat, symbolizującą zbliżającą się zimę i zakończenie jesiennych prac polowych. W niektórych regionach mówiono: „Nadeszło Wprowadzenie – przyniosło zimę”. Na podstawie pogody tego dnia próbowano przewidzieć, jaka będzie zima, kiedy nadejdą mrozy i czy spadnie dużo śniegu. Takie obserwacje były częścią kultury ludowej, a nie nauczania kościelnego.

Istniały również zwyczaje związane z gospodarstwem domowym. W niektórych miejscowościach starano się nie wykonywać ciężkiej pracy, nie prać, nie zajmować się rękodziełem i nie rozpoczynać ważnych spraw. Istniały również przesądy, że tego dnia nie należy pożyczać rzeczy ani pieniędzy, aby nie stracić domowego dobrobytu. Jednak zakazy te mają pochodzenie ludowe, a nie kościelne. Kościół nie ustanawia odrębnego wykazu zakazów dotyczących życia codziennego na Przedświęto lub Wprowadzenie.

Ponieważ święto przypada na okres postu bożonarodzeniowego, wierni przestrzegają również zasad postu. Jednocześnie konkretne wytyczne dotyczące odżywiania mogą się różnić w zależności od tradycji kościelnej i wytycznych kalendarzowych na dany rok. Dlatego warto kierować się zaleceniami swojej wspólnoty wyznaniowej, a nie ludowymi przesądami. Głównym sensem postu jest nie tylko ograniczenie w jedzeniu, ale także przygotowanie duchowe, modlitwa, powściągliwość i troska o innych ludzi.

Co przedstawiają ikony Wniebowzięcia

Ikona Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni ma rozpoznawalny motyw. W centrum zazwyczaj przedstawiona jest mała Maria w świątecznym stroju, wchodząca po schodach do świątyni. Przy wejściu czeka na nią arcykapłan Zachariasz. Z tyłu widać jej rodziców – Joakima i Annę, a także dziewczęta z zapalonymi świecami. W tle przedstawiono budynek świątyni, symbolizujący miejsce, w którym Maria miała poświęcić się Bogu.

Szczególnym elementem ikony są schody, po których, zgodnie z tradycją, trzyletnia dziewczynka weszła samodzielnie. Przypominają one o jej gotowości do zrobienia pierwszego kroku na drodze duchowej. Czasami na ikonach Maryję przedstawia się już wewnątrz świątyni, a obok niej – anioła, który przynosi jej pożywienie. Obraz ten wiąże się z tradycją kościelną, zgodnie z którą podczas pobytu w świątyni Matkę Bożą wspierały siły niebiańskie.

Kogo jeszcze wspomina się 20 listopada

Oprócz przedświęta Wprowadzenia do świątyni, 20 listopada kalendarze kościelne zawierają wspomnienie innych świętych. W szczególności tego dnia wspomina się czcigodnego Grzegorza Dekapolita – chrześcijańskiego ascety, który żył w VIII–IX wieku. Znany jest ze swojej działalności kaznodziejskiej oraz z obrony kultu świętych ikon w okresie sporów ikonoklastycznych. W kalendarzu kościelnym znajduje się również wspomnienie świętego Prokla, arcybiskupa Konstantynopola, który żył w V wieku i był znany ze swoich kazań teologicznych.

Oprócz nich wspomina się męczennika Dasia z Dorostolu, który – zgodnie z tradycją kościelną – poniósł śmierć męczeńską za wiarę chrześcijańską podczas prześladowań w Cesarstwie Rzymskim. W kalendarzu UGKC na 20 listopada 2026 r. wymienione są również błogosławiona czcigodna Jozafata Gordaszewska oraz błogosławiony święty męczennik Jozafat Kocylowski. Dzień ten łączy zatem przygotowania do wielkiego święta Matki Bożej z oddaniem czci innym chrześcijańskim ascetom.

Ciekawostki o przedświęcie Wprowadzenia

Przedświęcie trwa tylko jeden dzień. W kalendarzu kościelnym 20 listopada poświęcony jest przygotowaniom do Wprowadzenia do świątyni, które obchodzi się 21 listopada. Nie jest to samodzielne święto z cyklu dwunastu wielkich świąt, lecz część cyklu liturgicznego.

Historia tego święta nie pochodzi bezpośrednio z Ewangelii. Opowieść o trzyletniej Marii w świątyni wywodzi się z Protoewangelii Jakuba – starożytnego chrześcijańskiego dzieła apokryficznego. Kościół zachował tę historię w swojej tradycji i liturgii.

Piętnaście stopni ma znaczenie symboliczne. Według przekazu właśnie tyle stopni pokonała mała Maria w drodze do świątyni. Kojarzy się je z psalmami wznoszenia, które śpiewano podczas wchodzenia do świątyni jerozolimskiej.

Święto Wprowadzenia do Świątyni nazywane jest świętem Matki Bożej. Jest ono poświęcone wydarzeniu z życia Marii, ale jednocześnie opowiada o przygotowaniach do narodzin Jezusa Chrystusa. W pieśniach kościelnych Matkę Bożą nazywa się „żywą świątynią”, ponieważ to właśnie ona stanie się matką Zbawiciela.

Data zależy od kalendarza. POCU i UGKC obchodzą to święto 21 listopada, a wspólnoty stosujące kalendarz juliański – 4 grudnia. Różnica wynika z używania różnych systemów kalendarzowych, a nie z różnic w samym wydarzeniu.

Święto przypada na okres postu bożonarodzeniowego. Dlatego jego obchody łączą się z okresem duchowego przygotowania do Bożego Narodzenia. Jednocześnie Święto Wprowadzenia ma radosny charakter i należy do wielkich uroczystości kościelnych.

W czym tkwi główny sens tego dnia

Święto Wprowadzenia Najświętszej Maryi Panny do świątyni przypomina o wydarzeniu, które w tradycji kościelnej symbolizuje zaufanie Bogu, wierność obietnicom i gotowość do poświęcenia swojego życia wartościom duchowym. Historia Joakima i Anny uczy odpowiedzialności za dzieci, a postać małej Marii – otwartości na wolę Bożą. Właśnie dlatego tego dnia wierni przygotowują się do wielkiego święta poprzez modlitwę, udział w nabożeństwie i rozważania nad jego znaczeniem.

20 listopada to okazja, by z wyprzedzeniem nastroić się na obchody Święta Wprowadzenia do Świątyni, które odbędzie się następnego dnia. Samo święto 21 listopada przypomina o szczególnej roli Matki Bożej w historii chrześcijaństwa i zbliża wiernych do okresu bożonarodzeniowego. Najważniejsze w tej dacie nie są ludowe przesądy ani codzienne zakazy, ale duchowe znaczenie wydarzenia, które Kościół zachowuje w swojej tradycji.

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