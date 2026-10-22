Święto 22 października: Dzień św. Rafała — historia metropolity, którego kanonizowała POCU

22 października według kalendarza juliańskiego czci się pamięć świętego Rafała (Zaborowskiego) — metropolity kijowskiego, galicyjskiego i całej Rusi, który żył w XVIII wieku. Wspierał Akademię Kijowsko-Mohylańską, pomagał studentom i duchowieństwu oraz przyczynił się do rozwoju architektury kościelnej w Kijowie. W 2023 roku Cerkiew Prawosławna Ukrainy kanonizowała Rafała Zaborowskiego, uznając go za świętego.

Świętego Rafała (Zaborowskiego) wspomina się w kalendarzu kościelnym 22 października według starego stylu. Po przejściu Cerkwi Prawosławnej Ukrainy na kalendarz nowojuliański data jego uczczenia według nowego stylu przypada na 4 listopada. Właśnie taką decyzję podjął Święty Synod Cerkwi Prawosławnej Ukrainy podczas kanonizacji metropolity w 2023 roku. Jednocześnie w kalendarzach podających daty według kalendarza juliańskiego dzień jego pamięci nadal wyznacza się na 22 października. Dlatego planując uroczystości kościelne, warto wziąć pod uwagę kalendarz, którego przestrzega dana wspólnota.

Ten dzień poświęcony jest pamięci działacza kościelnego, który pozostawił wyraźny ślad w życiu duchowym i kulturalnym Kijowa. Dla wiernych jest to okazja, by przypomnieć sobie jego posługę, pomodlić się i zastanowić się nad przykładem miłosierdzia i oddania swojej sprawie. W tradycji prawosławnej święci to biskupi, których Kościół czci za posługę duchową, głoszenie Słowa Bożego oraz wkład w życie wspólnoty chrześcijańskiej. Rafał Zaborowski należy do grona takich postaci, których działalność łączyła zarządzanie kościelne, edukację, działalność charytatywną oraz wspieranie zabytków kultury. Jego imię do dziś kojarzy się z historią katedry św. Zofii w Kijowie oraz Akademii Kijowsko-Mohylańskiej.

Kim był Rafał Zaborowski

Rafał Zaborowski, który przed wstąpieniem do zakonu nosił imię Michał, urodził się w 1676 lub 1677 roku w mieście Zborów, położonym obecnie w obwodzie tarnopolskim. Pochodził z rodziny szlacheckiej. Początkowo uczył się w kolegium jezuickim, ale później zdecydował się na edukację duchowną i wstąpił do Akademii Kijowsko-Mogiliańskiej. Tam zdobył wiedzę, która później pomogła mu nie tylko w posłudze kościelnej, ale także w pracy dydaktycznej i administracyjnej. Po ukończeniu studiów kontynuował naukę w Moskwie, gdzie później wykładał retorykę.

Jego kariera kościelna rozwijała się stopniowo. Rafał służył w instytucjach duchownych, pełnił różne obowiązki kościelne, a później został biskupem. W 1731 roku stanął na czele katedry kijowskiej jako arcybiskup kijowski, galicki i całej Małej Rosji – tak wówczas oficjalnie brzmiał jego tytuł. W 1743 roku został wyniesiony do godności metropolity. Na tym stanowisku pozostawał aż do śmierci w 1747 roku. Jego posługa przypadła na czas, gdy metropolia kijowska starała się zachować swoje tradycje i prawa w obliczu nasilającej się kontroli ze strony rosyjskich władz imperialnych.

Metropolita Rafał był nie tylko przywódcą kościelnym, ale także człowiekiem wykształconym, który dobrze rozumiał znaczenie edukacji. Wspierał nauczycieli, studentów oraz rozwój edukacji duchowej. W źródłach wspomina się o nim jako o dobroczyńcy, który pomagał ludziom z własnych środków. Taka działalność miała ogromne znaczenie w czasach, gdy nauka wiązała się ze znacznymi wydatkami, a studenci i ich rodziny nie zawsze byli w stanie samodzielnie je pokryć. Rafał uważał wspieranie edukacji za jeden ze sposobów umacniania Kościoła i społeczeństwa.

Jak metropolita wspierał edukację i pomagał ludziom

Jednym z głównych kierunków działalności Rafała Zaborowskiego było wspieranie Akademii Kijowsko-Mogiliańskiej. W XVIII wieku była ona jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych na ziemiach ukraińskich. Studiowali tu przyszli księża, wykładowcy, pisarze i działacze państwowi. Akademia zapewniała nie tylko wiedzę teologiczną, ale także wykształcenie w zakresie języków, filozofii, retoryki i innych dyscyplin. Rafał dobrze rozumiał jej znaczenie, ponieważ sam był kiedyś jej studentem. Dlatego starał się wspierać tę placówkę edukacyjną i stwarzać lepsze warunki dla osób zdobywających wykształcenie.

Metropolita pomagał studentom, księżom i ich rodzinom. Przeznaczał własne środki na potrzeby osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Świadczą o tym dokumenty archiwalne, w szczególności pismo z prośbą o pomoc materialną oraz zapisy dotyczące pieniędzy, które rozdawał potrzebującym. Takie wsparcie nie było jedynie formalnością: pomagało ludziom pokrywać codzienne potrzeby i kontynuować naukę lub posługę. Działalność charytatywną Rafaela wspomina się jako jedną z ważnych cech jego charakteru.

Współcześni opisywali również metropolitę jako osobę łagodną, miłosierną i troskliwą wobec innych. W jednym z rękopisowych życiorysów, cytowanym przez Cerkiew Prawosławną Ukrainy, napisano, że był wyrozumiały, starał się napominać tych, którzy popełniali błędy, i nie dążył do gromadzenia bogactw. Zgodnie z tym opisem jego osobisty personel dysponował czasem większymi środkami finansowymi niż sam metropolita, który przeznaczał część swoich funduszy na pomoc potrzebującym. Oczywiście świadectwo to wywodzi się z kościelnej tradycji biograficznej, jednak wyjaśnia, dlaczego miłosierdzie stało się jedną z cech, z którymi wiąże się pamięć o nim.

Rafał Zaborowski dbał również o rozwój kultury duchowej. Wspierał budowę kościołów, odnawianie i wyposażanie świątyń, a także przyczyniał się do powstawania nowych zabytków architektury. Dla niego nie była to jedynie kwestia wyglądu zewnętrznego kościołów. Sanktuaria były miejscami nabożeństw, nauczania, spotkań i pomocy ludziom. Dlatego wspieranie architektury kościelnej stanowiło część szerszej działalności metropolity, mającej na celu umocnienie życia religijnego i kulturalnego Kijowa.

Brama Zaborowskiego i dziedzictwo metropolity w Kijowie

Jednym z najbardziej znanych zabytków związanych z imieniem Rafała Zaborowskiego jest brama Zaborowskiego przy katedrze św. Zofii w Kijowie. Została ona wzniesiona w pierwszej połowie XVIII wieku, kiedy metropolita stał na czele kijowskiej diecezji. Brama stała się częścią zespołu architektonicznego katedry św. Zofii w Kijowie i jednym z wybitnych przykładów ukraińskiego baroku. Jej dekoracja wyróżnia się bogactwem, charakterystycznym dla ówczesnej architektury. Nazwa zabytku zachowała imię metropolity i przypomina o jego roli w rozwoju Kijowa.

Brama Zaborowskiego ma znaczenie nie tylko jako obiekt architektoniczny. Przypomina ona o czasach, kiedy Kijów był ważnym ośrodkiem edukacji, życia kościelnego i sztuki. W XVIII wieku miasto ulegało przemianom: wznoszono nowe budynki, odnawiano świątynie, rozwijały się placówki edukacyjne. Rafał Zaborowski był jednym z tych, którzy wspierali te procesy. Dzięki zachowanym zabytkom współcześni zwiedzający mogą zobaczyć, jak wyglądało środowisko architektoniczne Kijowa kilka wieków temu.

Jego działalność wiąże się również z szerszą kwestią zachowania tożsamości metropolii kijowskiej. W tamtym okresie zarządzanie kościelne w coraz większym stopniu zależało od władz imperium rosyjskiego. Miało to wpływ na możliwości lokalnych działaczy kościelnych w zakresie samodzielnego podejmowania decyzji i podtrzymywania dawnych tradycji. Rafał działał w trudnych warunkach i starał się zachować znaczenie Kijowa jako centrum duchowego i edukacyjnego. Historycy i autorzy kościelni różnie oceniają poszczególne aspekty jego działalności, ale jego rola w rozwoju edukacji i architektury miasta jest dobrze udokumentowana.

Choroba i ostatnie lata życia

Pomimo ogromnej liczby obowiązków Rafał Zaborowski kontynuował pracę nawet wtedy, gdy jego stan zdrowia się pogarszał. Wiadomo, że od dawna borykał się z problemami z nogą. Z tego powodu miał trudności z poruszaniem się, a w ostatnich latach życia choroba znacznie ograniczała jego możliwości. Dokumenty archiwalne wskazują, że w 1742 roku nie mógł udać się na koronację cesarzowej Elżbiety Pietrownej ze względu na stan zdrowia. Z czasem jego osłabienie stało się tak wyraźne, że niektóre dokumenty w jego imieniu podpisywały inne osoby.

W kościelnej biografii zachowało się świadectwo dotyczące jego stosunku do choroby. Jak głosi przekaz, gdy radzono mu, by z powodu bólu w nodze mniej pracował i więcej się modlił, metropolita odpowiadał: „Niech boli mnie noga, a niech Bóg będzie zdrowy”. Słowa te oddają sposób, w jaki jego współcześni postrzegali jego oddanie służbie duchownej. Jednocześnie jest to cytat z historycznej biografii, a nie niezależnie zweryfikowany zapis rozmowy. Stał się on częścią opowieści o jego wytrwałości i gotowości do kontynuowania pracy pomimo osobistych trudności.

Rafał Zaborowski zmarł w Kijowie 22 października 1747 roku. Został pochowany w katedrze św. Zofii – jednym z głównych ośrodków duchowych miasta. Po śmierci zachowała się pamięć o nim jako o metropolicie, który wspierał edukację, pomagał potrzebującym i przyczyniał się do rozwoju życia kościelnego. Jego imię przetrwało w pracach historycznych, dokumentach archiwalnych oraz w nazwie bramy przy katedrze św. Zofii w Kijowie. Jednak oficjalne uznanie go przez Kościół za świętego nastąpiło znacznie później.

Dlaczego Cerkiew Prawosławna Ukrainy kanonizowała Rafała Zaborowskiego

W marcu 2023 roku Święty Synod Cerkwi Prawosławnej Ukrainy podjął decyzję o kanonizacji Rafała Zaborowskiego i włączeniu go do grona świętych. Kościół zatwierdził akt kanonizacji, a jego czcigodne szczątki postanowił uznać za święte relikwie. Wyznaczono również dzień upamiętnienia – 4 listopada według kalendarza nowojuliańskiego, co odpowiada 22 października według kalendarza juliańskiego. Decyzja ta ugruntowała kościelne czczenie metropolity i umożliwiła oficjalne zwracanie się do niego w modlitwach jako do świętego.

Kanonizacja oznacza, że Kościół uznaje daną osobę za świętą i przedstawia jej życie jako wzór dla wiernych. W przypadku Rafała Zaborowskiego szczególną uwagę zwraca się na jego posługę duchową, miłosierdzie, wsparcie edukacji oraz oddanie metropolii kijowskiej. Jednocześnie kanonizacja jest decyzją kościelną, a nie jedynie historyczną oceną działalności danej osoby. Ma ona znaczenie religijne dla wspólnoty, która czci świętego, zwraca się do niego w modlitwach i wspomina go podczas nabożeństw.

W lipcu 2023 roku w katedrze św. Zofii w Kijowie odbyła się uroczysta kanonizacja świętego Rafała. Od tego czasu jego pamięć jest czczona w kalendarzu kościelnym POCU, a wierni mogą modlić się do niego jako do świętego. Katedra św. Zofii w Kijowie ma szczególne znaczenie dla tego kultu, ponieważ to właśnie z nią wiążą się jego posługa, miejsce pochówku oraz dziedzictwo architektoniczne. W ten sposób pamięć kościelna o metropolicie połączyła się z historią jednej z najważniejszych świątyń Kijowa.

Jak czci się pamięć świętego

W dniu pamięci świętego Rafała w cerkwiach prawosławnych można odprawiać Boską Liturgię, modlić się o jego wstawiennictwo i wspominać najważniejsze wydarzenia z jego życia. W Kijowie szczególne miejsce w tych uroczystościach zajmuje Sobór św. Zofii, który jest związany z metropolitą i zachowuje pamięć o jego posłudze. Na przykład w 2024 roku w dniu jego upamiętnienia odbyło się nabożeństwo biskupie w Ciepłej Sofii z udziałem przedstawiciela klasztoru św. Michała Złotogłowego. Takie nabożeństwa dają wiernym możliwość przyłączenia się do wspólnej modlitwy i lepszego poznania historii świętego.

Nie ukształtowała się żadna odrębna tradycja ludowa związana konkretnie z dniem Rafała Zaborowskiego. Nie jest to święto z utrwalonymi obyczajami codziennymi ani specjalnymi zasadami dotyczącymi jedzenia i spraw domowych. Jego znaczenie ma przede wszystkim charakter kościelny: modlitwa, udział w nabożeństwie, czytanie żywotu świętego oraz rozważania nad jego przykładem. Wierni mogą poświęcić ten dzień na dobre uczynki, pomóc osobie potrzebującej wsparcia lub przekazać darowiznę na cele charytatywne. Takie czyny nawiązują do historycznych świadectw o hojności metropolity.

Dla osób zainteresowanych historią Kijowa dzień ten może być również okazją do odwiedzenia katedry św. Zofii w Kijowie i poznania bliżej bramy Zaborowskiego. Podczas zwiedzania tego zabytku warto zwrócić uwagę na jego architekturę oraz miejsce, jakie zajmuje w zespole katedralnym. Przypomina ona, że dawni działacze kościelni mieli wpływ nie tylko na życie religijne, ale także na edukację, sztukę i wygląd miasta. Historia Rafała Zaborowskiego pokazuje, jak osobiste decyzje metropolity mogły pozostawić ślad widoczny nawet po kilku stuleciach.

Co warto wiedzieć o tym dniu w 2026 roku

W 2026 roku 22 października przypada w czwartek. Datę tę uwzględniają kalendarze, które podają dzień pamięci świętego Rafała według kalendarza juliańskiego. W kalendarzu Cerkwi Prawosławnej Ukrainy jego święto, zgodnie z kalendarzem nowojulińskim, przypada na 4 listopada. Dlatego przed udaniem się na nabożeństwo warto sprawdzić rozkład nabożeństw w konkretnej świątyni, aby nie pomylić dat.

Święty Rafał Zaborowski pozostawił po sobie dziedzictwo obejmujące kilka ważnych dziedzin. Wspierał Akademię Kijowsko-Mogiliańską, pomagał studentom i duchownym, przyczyniał się do rozwoju architektury kościelnej oraz pełnił posługę w trudnym dla metropolii kijowskiej okresie. Dzisiaj jego imię kojarzy się z miłosierdziem, edukacją i zachowaniem duchowej tradycji Kijowa. Dzień jego pamięci to okazja, by przypomnieć sobie nie tylko historię Kościoła, ale także konkretne czyny człowieka, któremu udało się pozostawić wyraźny ślad w życiu miasta.

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