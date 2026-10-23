Święto 23 października 2026 r. — Dzień Reklamodawcy na Ukrainie: historia i życzenia

Co roku 23 października w Ukrainie obchodzony jest Dzień Pracowników Reklamy, zwany również Dniem Reklamowca. Jest to nieoficjalne święto branżowe, które powstało w 1994 roku i jednoczy osoby tworzące kampanie reklamowe, wymyślające slogany, opracowujące projekty graficzne oraz pomagające markom dotrzeć do odbiorców. Do gratulacji dołączają copywriterzy, specjaliści ds. marketingu, projektanci, specjaliści ds. PR oraz inni pracownicy branży reklamowej.

Dzień Pracowników Reklamy na Ukrainie przypada co roku 23 października. W 2026 roku będzie to piątek. Święto to nie ma oficjalnego statusu państwowego, dlatego dzień ten nie jest dodatkowym dniem wolnym od pracy. Jednocześnie data ta utrwaliła się wśród przedstawicieli branży reklamowej, a media co roku o niej przypominają i składają gratulacje specjalistom z tej branży. Historię powstania tego święta często wiąże się z rokiem 1994 i młodym agentem reklamowym, który wówczas pracował w gazecie. Według powszechnej wersji student Alan Ardasev otrzymał swoje pierwsze zlecenie reklamowe właśnie 23 października. To właśnie tę datę rzekomo zaproponował jako dzień zawodowy reklamowców. Z czasem pomysł ten rozprzestrzenił się wśród pracowników branży reklamowej również w innych krajach byłego ZSRR.

Jednak tę historię należy traktować właśnie jako powszechną wersję pochodzenia tego święta. W źródłach otwartych nie ma wiarygodnego potwierdzenia wszystkich szczegółów, a nie znaleziono żadnego odrębnego dokumentu państwowego, który ustanawiałby 23 października jako oficjalne święto na Ukrainie. Dlatego bardziej poprawne jest stwierdzenie, że Dzień Reklamodawcy to tradycja zawodowa, która ukształtowała się w środowisku reklamowym, a nie oficjalna data w kalendarzu państwowym.

Kogo świętuje się w tym dniu

Reklama to znacznie więcej niż spot telewizyjny czy ogłoszenie w mediach społecznościowych. Za każdą udaną kampanią zazwyczaj stoi zespół ludzi, którzy badają odbiorców, szukają pomysłu, przygotowują teksty, tworzą styl wizualny i planują, gdzie dokładnie wyświetlić reklamę. Właśnie dlatego to święto zawodowe dotyczy od razu kilku obszarów pracy.

Copywriterzy wymyślają slogany, piszą teksty do ogłoszeń, stron internetowych, filmów i postów reklamowych. Ich zadaniem jest wyjaśnienie zalet produktu lub usługi w sposób zrozumiały i interesujący, często zaledwie kilkoma słowami. Udany tekst może na długo zapadać w pamięć, nawet jeśli osoba nie pamięta, gdzie dokładnie go widziała.

Projektanci i dyrektorzy artystyczni odpowiadają za wygląd reklamy. Dobierają kolory, czcionki, zdjęcia, ilustracje i inne elementy wizualne. Ich praca pomaga marce być rozpoznawalną i wyróżniać się spośród dziesiątek innych komunikatów.

Marketerzy badają potrzeby klientów, analizują konkurencję i określają, komu oraz w jaki sposób należy prezentować produkt. Mogą oceniać skuteczność kampanii, badać reakcje odbiorców i dostosowywać strategię reklamową w zależności od wyników. Z kolei planiści mediów decydują, na jakich platformach, o której godzinie i z jakim budżetem najlepiej umieszczać reklamy.

Do tej społeczności zawodowej należą również menedżerowie projektów reklamowych, specjaliści ds. PR, menedżerowie marki, producenci, fotografowie, kamerzyści, specjaliści ds. reklamy w mediach społecznościowych oraz analitycy. Każdy z nich odpowiada za swój zakres obowiązków. Czasami zespół składa się z kilku osób, a przy dużych kampaniach może angażować dziesiątki specjalistów.

Jak powstała reklama i jak wyglądała na początku

Reklama jest znacznie starsza niż telewizja, radio i internet. Już w starożytności handlarze starali się przyciągnąć uwagę kupujących, opowiadali o zaletach swoich towarów i przekonywali ludzi, by wybrali właśnie ich ofertę. W miastach i na targowiskach pracowali heroldowie, którzy głośno ogłaszali towary, usługi i nadchodzące wydarzenia. Takie ogłoszenia były szczególnie ważne w społeczeństwach, w których nie wszyscy potrafili czytać.

Za jeden ze znanych wczesnych przykładów reklamy pisemnej uważa się starożytne egipskie papirusy z ogłoszeniami handlowymi. Wśród znalezisk historycznych znajdują się teksty, w których oferowano nagrodę za zwrot zbiegów lub informowano o sprzedaży towarów. Jednak nie każdy taki dokument można nazwać reklamą w dzisiejszym rozumieniu. Dawniej ludzie głównie informowali o dostępności towaru, podczas gdy współczesna reklama często stara się również kształtować określony wizerunek marki.

W starożytnej Grecji i Rzymie handlarze reklamowali swoje towary ustnie, a na budynkach i w miejscach publicznych umieszczali napisy i ilustracje. Ze względu na niski poziom alfabetyzacji komunikaty ustne miały ogromne znaczenie. Handlarze mogli wychwalać jakość produktów, opowiadać o ich pochodzeniu lub zapraszać ludzi do swoich sklepów. W ten sposób stopniowo kształtowały się sposoby przyciągania uwagi, które z czasem stały się podstawą komunikacji reklamowej.

W średniowieczu ważną rolę odgrywali miejscy heroldowie. Ogłaszali oni wiadomości, informowali o jarmarkach oraz przekazywali informacje o towarach i usługach. Rzemieślnicy korzystali z szyldów i symboli, które pomagały kupującym rozpoznać ich warsztaty. Na przykład wizerunek określonego przedmiotu mógł wskazywać, że w danym miejscu pracuje kowal, piekarz lub szewc.

Prawdziwy przełom nastąpił po upowszechnieniu się drukarstwa. Drukowane ogłoszenia, afisze, katalogi i cenniki pozwalały przekazywać ten sam komunikat dużej liczbie osób. Wraz z rozwojem prasy reklama zyskała kolejną ważną platformę. Producenci i handlarze mogli zwracać się do czytelników, którzy wcześniej po prostu nie wiedzieli o ich towarach.

Jak reklama stała się masowa

W XIX wieku reklama zaczęła się szybko rozwijać wraz z przemysłem, transportem i prasą. Producenci wytwarzali coraz więcej towarów, a zatem musieli pozyskiwać nowych nabywców. Reklama pomagała informować o produktach poza granicami jednego miasta lub regionu. Właśnie w tym okresie zaczęły się aktywnie rozwijać agencje reklamowe, które zajmowały się przygotowywaniem ogłoszeń i umieszczaniem ich w prasie.

Z czasem reklamodawcy zaczęli wykorzystywać fotografię i jaskrawe plakaty. Obrazy wizualne pomagały szybko przyciągnąć uwagę i przekazać główną myśl bez długiego tekstu. Reklama stopniowo przekształcała się w odrębny zawód twórczy, w którym ważne stała się nie tylko znajomość produktu, ale także umiejętność opowiedzenia o nim w taki sposób, aby zapadł w pamięć.

Pojawienie się radia otworzyło nowe możliwości. Firmy mogły zwracać się do słuchaczy za pomocą krótkich komunikatów, piosenek reklamowych i specjalnych programów. Za jedną z ważnych dat w historii amerykańskiej komercyjnej reklamy radiowej uważa się 28 sierpnia 1922 roku: wtedy nowojorska stacja radiowa WEAF wyemitowała dziesięciominutową reklamę mieszkań w nowym kompleksie mieszkaniowym. Był to jeden z pierwszych przykładów płatnej reklamy w eterze radiowym.

Kolejnym wielkim krokiem była telewizja. Reklamodawcy zyskali możliwość jednoczesnego wykorzystania obrazu, dźwięku, muzyki i fabuły. W Stanach Zjednoczonych pierwszy szeroko znany płatny spot reklamowy wyemitowano 1 lipca 1941 roku przed meczem baseballowym. Reklama promowała zegarki marki Bulova i trwała około dziesięciu sekund. Według powszechnie przyjętych danych historycznych emisja ta kosztowała firmę dziewięć dolarów, wliczając opłatę za czas antenowy i odpowiednie opłaty.

Wraz z rozwojem internetu reklama stała się jeszcze bardziej spersonalizowana. Firmy zyskały możliwość wyświetlania reklam w zależności od zainteresowań odbiorców, tematyki stron internetowych i zachowań użytkowników. Sieci społecznościowe umożliwiły markom nie tylko umieszczanie reklam, ale także bezpośrednią komunikację z klientami. Obecnie kampania reklamowa może składać się z filmów, postów, współpracy z blogerami, reklam w wyszukiwarkach oraz powiadomień w aplikacjach.

Jak rozwijała się branża reklamowa na Ukrainie

Po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku zaczął się kształtować współczesny rynek reklamowy. Powstawały prywatne firmy, nowe marki, komercyjne kanały telewizyjne i wydawnictwa. Przedsiębiorstwa musiały informować o swoich produktach i usługach, wyróżniać się na tle konkurencji oraz pozyskiwać klientów. W związku z tym rosło zapotrzebowanie na agencje reklamowe, projektantów, copywriterów i specjalistów ds. marketingu.

W pierwszych latach rynek aktywnie rozwijał się dzięki telewizji, radiu, prasie drukowanej i reklamie zewnętrznej. Na ulicach miast pojawiało się coraz więcej billboardów, a firmy zaczęły tworzyć rozpoznawalne logo i identyfikację wizualną. Jednocześnie branża przechodziła okres kształtowania się: zmieniały się zasady działania, tworzyły się profesjonalne zespoły i pojawiały się nowe podejścia do komunikacji z odbiorcami.

Ważnym etapem było uchwalenie 3 lipca 1996 r. ustawy Ukrainy „O reklamie”. Dokument ten określił podstawy prawne działalności reklamowej oraz ustanowił wymagania dotyczące umieszczania i rozpowszechniania reklam. Ustawodawstwo było później wielokrotnie zmieniane, w szczególności ze względu na rozwój platform cyfrowych i nowe wyzwania dla konsumentów. Dlatego twierdzenie, że ukraińska reklama rozpoczęła się dopiero po uchwaleniu tej ustawy, byłoby błędne: rynek reklamowy już się rozwijał, a ustawodawstwo pomogło ustalić zasady jego funkcjonowania.

W latach 2000. coraz większego znaczenia nabierały strony internetowe, wyszukiwarki i ogłoszenia online. Z czasem dołączyły do nich sieci społecznościowe, platformy wideo oraz reklamy w aplikacjach mobilnych. Zmieniło to również sam charakter pracy specjalistów: obecnie trzeba nie tylko wymyślić pomysł, ale także analizować statystyki, testować różne warianty ogłoszeń i oceniać reakcję odbiorców.

Obecnie ukraiński rynek reklamowy skupia duże agencje, niezależnych specjalistów, studia kreatywne oraz wewnętrzne zespoły firm. Ukraińscy projektanci i specjaliści od reklamy współpracują z międzynarodowymi markami, tworząc identyfikację wizualną, spoty reklamowe i kampanie dla różnych odbiorców. Jednocześnie rozwój branży zależy od sytuacji gospodarczej, technologii i zmian w zwyczajach konsumentów.

Jakie są rodzaje reklam

Reklama może mieć różne cele. Najczęściej ludzie mają do czynienia z reklamą komercyjną, która informuje o towarach, usługach, zniżkach i nowych produktach. Jej zadaniem jest wzbudzenie zainteresowania potencjalnego nabywcy i skłonienie go do uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania zakupu. W tym celu wykorzystuje się filmy, banery, plakaty, reklamy w wyszukiwarkach oraz posty w mediach społecznościowych.

Reklama społeczna ma inny cel. Zwraca uwagę na ważne dla społeczeństwa tematy: bezpieczeństwo na drogach, oddawanie krwi, ochronę środowiska, przeciwdziałanie przemocy czy wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Taka reklama może wzywać nie do zakupu produktu, ale do zmiany zachowania lub zaangażowania się w pożyteczną sprawę. Jej efektu nie zawsze da się zmierzyć sprzedażą — ważna może być świadomość i zmiana nastawienia ludzi.

Reklama polityczna służy promowaniu kandydatów, partii lub idei politycznych. Szczególnie widoczna staje się podczas kampanii wyborczych. Jej zadaniem jest przekazanie wyborcom stanowiska danej siły politycznej i wywarcie wpływu na ich decyzję. Do tego rodzaju reklamy mają zastosowanie odrębne wymogi prawne.

Osobnym kierunkiem jest reklama wizerunkowa, która pomaga wykształcić określony obraz firmy lub marki. Nie zawsze zachęca ona do natychmiastowego zakupu konkretnego produktu. Zamiast tego może opowiadać o wartościach firmy, jej historii, podejściu do pracy lub inicjatywach społecznych. Taka komunikacja pomaga budować długotrwałe relacje z odbiorcami.

Wraz z rozwojem platform cyfrowych pojawiła się również reklama u blogerów i twórców treści. Firmy współpracują z osobami, które mają własną grupę odbiorców, i proponują im opowiedzenie o produkcie. Dla czytelników i widzów ważne jest, aby rozumieć, kiedy jest to osobista rekomendacja, a kiedy płatna współpraca. Właśnie dlatego materiały reklamowe muszą być odpowiednio oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak obchodzi się Dzień Pracowników Reklamy

Ponieważ Dzień Pracownika Reklamy nie jest oficjalnym świętem państwowym, nie ma jednolitych zasad jego obchodzenia. Każda firma lub społeczność zawodowa sama decyduje, jak uczcić tę datę. Niektórzy ograniczają się do życzeń na czatach służbowych, a inni organizują spotkania, małe imprezy lub wydarzenia tematyczne. Często święto to staje się okazją do zebrania zespołu i przypomnienia sobie najciekawszych projektów roku.

W agencjach reklamowych mogą odbywać się wewnętrzne konkursy na najlepszy pomysł, najtrafniejszy slogan lub najodważniejsze rozwiązanie kreatywne. Takie działania pomagają nie tylko się zabawić, ale także wymienić doświadczeniami. Dla zespołów kreatywnych jest to również okazja do zaprezentowania prac, z których są dumni, oraz do podziękowania współpracownikom za wspólne osiągnięcia. Społeczności branżowe mogą organizować wykłady, dyskusje i spotkania z ekspertami. Podczas tych wydarzeń omawia się nowe technologie, zmiany w zachowaniu odbiorców, współpracę z markami oraz kwestie etyczne związane z działalnością reklamową. Jednak konkretne wydarzenia zależą od organizatorów, dlatego nie należy traktować konferencji czy konkursów jako obowiązkowej tradycji tego dnia.

Do gratulacji dołączają się również osoby pracujące w dziedzinach pokrewnych: dziennikarze, fotografowie, kamerzyści, specjaliści od mediów społecznościowych oraz projektanci. Ich praca często krzyżuje się z reklamą, ponieważ do stworzenia kampanii potrzebne są teksty, obrazy, filmy oraz zrozumienie tego, jak ludzie odbierają informacje. W mediach społecznościowych tego dnia publikuje się życzenia, wspomina udane kampanie i dzieli się profesjonalnymi historiami.

Dla samego reklamowca jest to również okazja, by zatrzymać się i ocenić własną pracę. Za efektownym filmikiem lub krótkim sloganem często kryją się dziesiątki poprawek, poszukiwanie trafnego sformułowania, rozmowy z klientem i weryfikacja wyników. Dlatego to święto zawodowe dotyczy nie tylko kreatywności, ale także pracy zespołowej, dbałości o szczegóły i odpowiedzialności za to, jaki komunikat dociera do odbiorców.

Ciekawostki o reklamie

Słowo „reklama” wywodzi się od łacińskiego reclamare. Słowo to tłumaczy się jako „wołać” lub „głośno ogłaszać”. Takie pochodzenie dobrze oddaje jeden z najstarszych sposobów przyciągnięcia uwagi do produktu — głośne ogłoszenie o nim. Współczesna reklama stała się znacznie bardziej złożona, ale jej podstawowe zadanie pozostało niezmienne: dotarcie z przekazem do ludzi.

Pierwsze ogłoszenia reklamowe nie przypominały współczesnych spotów reklamowych. Mogły zawierać jedynie krótki tekst o produkcie, usłudze lub nagrodzie. W miastach ludzie dowiadywali się o ofertach dzięki heroldom, szyldom i handlarzom na targowiskach. Wraz z upowszechnieniem się drukarstwa reklama zaczęła szybciej docierać do ludzi.

Reklama radiowa stała się ważną częścią nadawania komercyjnego. W Stanach Zjednoczonych jednym z wczesnych znanych przykładów płatnej reklamy radiowej była audycja z 1922 roku dotycząca mieszkań w Nowym Jorku. Z czasem komunikaty reklamowe stały się nieodłączną częścią wielu programów radiowych. Pomogły one ukształtować model, w ramach którego firmy płacą za umieszczenie reklam, a media otrzymują środki na swoją działalność.

Pierwsza szeroko znana płatna reklama telewizyjna w Stanach Zjednoczonych była bardzo krótka. 1 lipca 1941 roku przed meczem baseballowym widzom pokazano reklamę zegarków marki Bulova. Spot trwał około dziesięciu sekund, a jego emisja kosztowała reklamodawcę dziewięć dolarów. Dzisiaj takie kwoty wydają się symboliczne w porównaniu z budżetami dużych kampanii telewizyjnych.

Reklama może być skuteczna nawet bez bezpośredniego wezwania do zakupu. Niektóre kampanie opowiadają historię, wywołują emocje lub pokazują wartości marki. Osoba może zapamiętać postać, muzykę lub frazę, nawet jeśli nie kupi produktu od razu. Jednak sama rozpoznawalność nie gwarantuje sprzedaży, dlatego firmy oceniają również, jak reklama wpływa na zachowanie odbiorców.

Za jedną reklamą często stoi cały zespół. Nawet krótki spot może wymagać pracy scenarzysty, reżysera, operatora, projektanta, producenta, montażysty i specjalisty ds. reklamy. Jeśli kampania jest duża, angażuje się do niej również badaczy odbiorców, planistów mediów i analityków. Dlatego udana reklama nie zawsze jest wynikiem jednego genialnego pomysłu, a często efektem wspólnej pracy wielu osób.

Dlaczego reklama jest dziś ważna

Współczesna reklama pomaga firmom opowiadać o swoich produktach i usługach, a ludziom – dowiadywać się o nowych ofertach. Może wyjaśnić, czym jeden produkt różni się od drugiego, gdzie można go kupić i jakie warunki oferuje sprzedawca. Jednocześnie ogromna liczba komunikatów reklamowych zmusza marki do poszukiwania nowych sposobów przyciągnięcia uwagi. Z tego powodu szczególnie cenne stają się zrozumiała koncepcja, trafny humor, uczciwa komunikacja oraz szacunek dla odbiorców. Reklama musi również spełniać standardy zawodowe i prawne. Ważne jest, aby nie wprowadzać ludzi w błąd, nie ukrywać istotnych warunków oferty i nie przedstawiać płatnych treści jako niezależnych rekomendacji. Kreatywność może pomóc w wyróżnieniu kampanii, ale nie zwalnia z odpowiedzialności za jej treść.

Dla Ukrainy branża reklamowa pozostaje ważną częścią mediów, biznesu i gospodarki kreatywnej. Łączy ona ludzi o różnych umiejętnościach — od pracy z tekstem i obrazem po analitykę i technologie cyfrowe. Dzień Pracowników Reklamy przypomina, że za każdą udaną reklamą stoją badania, poszukiwanie pomysłów, praca zespołowa i wiele decyzji, których odbiorca zazwyczaj nie dostrzega.

Tak więc 23 października to nieoficjalny Dzień Pracowników Reklamy na Ukrainie. Świętują go specjaliści, którzy pomagają markom znaleźć wspólny język z ludźmi, a skomplikowane komunikaty przekształcają w zrozumiałe teksty, obrazy i historie. Jest to okazja, by pogratulować reklamowcom, przypomnieć sobie ciekawe kampanie i podziękować wszystkim, którzy pracują nad tym, by pomysły stały się zauważalne.

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