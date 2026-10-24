Święto 24 października 2026 — Międzynarodowy Dzień ONZ: historia organizacji, która jednoczy świat

Co roku 24 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych — data, która przypomina o znaczeniu współpracy międzynarodowej, pokoju i ochrony praw człowieka. Właśnie tego dnia w 1945 roku wszedł w życie Statut ONZ, a organizacja oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Święto to ustanowiono, aby zwrócić uwagę na cele ONZ, jej działalność oraz wspólną odpowiedzialność państw za przyszłość świata.

Międzynarodowy Dzień ONZ obchodzony jest co roku 24 października. Data ta wiąże się z jednym z najważniejszych wydarzeń w historii międzynarodowej – utworzeniem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po II wojnie światowej wiele krajów dążyło do stworzenia systemu, który pomagałby zapobiegać nowym wojnom na dużą skalę i rozwiązywać spory na drodze negocjacji. W 1945 roku przedstawiciele 50 państw zebrali się w amerykańskim San Francisco na konferencji poświęconej utworzeniu nowej organizacji międzynarodowej. Opracowali oni Kartę Narodów Zjednoczonych – dokument, który określił jej główne cele, zasady i strukturę. 26 czerwca 1945 roku przedstawiciele państw podpisali Kartę, a 24 października tego samego roku weszła ona w życie po ratyfikacji przez wymaganą liczbę państw. Właśnie tę datę uznaje się za dzień oficjalnego powstania ONZ.

Po raz pierwszy Dzień ONZ obchodzono w 1948 roku. Już w 1947 roku Zgromadzenie Ogólne organizacji podjęło decyzję o poświęceniu tego dnia na informowanie społeczeństwa o celach i osiągnięciach ONZ. W 1971 roku Zgromadzenie Ogólne zaleciło państwom członkowskim obchodzenie tego dnia jako święta państwowego. Nie oznacza to jednak, że 24 października jest automatycznie dniem wolnym od pracy w każdym kraju: sposób obchodzenia tego święta zależy od przepisów krajowych.

Dlaczego ONZ pozostaje ważna

Organizacja Narodów Zjednoczonych to międzynarodowe stowarzyszenie, w ramach którego państwa mogą omawiać wspólne problemy i szukać sposobów ich rozwiązania. Do głównych zadań ONZ należy utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, rozwijanie współpracy między państwami, ochrona praw człowieka oraz pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji. Organizacja zajmuje się również kwestiami opieki zdrowotnej, edukacji, bezpieczeństwa żywnościowego, walki z ubóstwem oraz ochrony środowiska.

ONZ nie jest światowym rządem i nie może samodzielnie rozstrzygać wszystkich konfliktów międzynarodowych. Jej możliwości zależą od uprawnień zapisanych w Statucie, decyzji państw członkowskich oraz gotowości krajów do współpracy. Na przykład Rada Bezpieczeństwa ONZ odpowiada za kwestie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a Zgromadzenie Ogólne stanowi forum, na którym reprezentowane są wszystkie państwa członkowskie. Właśnie dlatego działalność organizacji często wiąże się z długotrwałymi negocjacjami, poszukiwaniem kompromisów i podejmowaniem złożonych decyzji dyplomatycznych.

Obecnie ONZ zrzesza 193 państwa. To sprawia, że organizacja ta jest jednym z głównych forów dialogu międzynarodowego. Kraje mają różne interesy, systemy polityczne i poglądy, ale mogą omawiać kwestie dotyczące całego świata. Dla Ukrainy ONZ jest również ważną areną międzynarodową, na której porusza się kwestie rosyjskiej agresji, integralności terytorialnej, potrzeb humanitarnych oraz ochrony ludności cywilnej.

Jak obchodzi się Dzień ONZ

Międzynarodowy Dzień ONZ nie ma jednego, ustalonego scenariusza obchodów. W różnych krajach organizowane są wydarzenia edukacyjne, spotkania tematyczne, dyskusje, wystawy, koncerty oraz kampanie informacyjne. Ich celem jest przybliżenie ludziom działalności organizacji, jej osiągnięć oraz problemów, nad którymi pracuje. W wydarzeniach tych biorą udział dyplomaci, przedstawiciele instytucji międzynarodowych, nauczyciele, organizacje społeczne, studenci i uczniowie.

Jedną ze znanych tradycji jest kampania „Turn the World UN Blue”, czyli „Pobawmy świat na niebiesko na cześć ONZ”. W ramach tej inicjatywy znane budynki, mosty, pomniki i inne obiekty architektoniczne są podświetlane na niebiesko. W ten sposób organizatorzy zwracają uwagę na idee pokoju, rozwoju, godności i praw człowieka. Kampania była prowadzona szczególnie intensywnie przed jubileuszowymi rocznicami organizacji.

Kolejną tradycją są koncerty z okazji Dnia ONZ. Muzyka pomaga zjednoczyć ludzi z różnych krajów, niezależnie od ich języka i kultury. Wydarzenia te mogą obejmować występy muzyków, prezentacje tradycji narodowych oraz opowieści o współpracy międzynarodowej. W ONZ organizowane są również spotkania i wydarzenia publiczne poświęcone jej działalności oraz celom Statutu.

W szkołach i na uniwersytetach tę datę można wykorzystać do prowadzenia lekcji tematycznych, debat i projektów edukacyjnych. Uczniowie dowiadują się, jak działają organizacje międzynarodowe, dlaczego powstają konflikty i w jaki sposób państwa próbują je rozwiązywać. Zajęcia te pomagają lepiej zrozumieć, że współpraca międzynarodowa dotyczy nie tylko dyplomatów, ale także codziennego życia ludzi. Decyzje w dziedzinie edukacji, opieki zdrowotnej, pomocy humanitarnej i ochrony środowiska mogą bowiem wpływać na społeczności w różnych częściach świata.

Ciekawostki o ONZ

ONZ została oficjalnie utworzona w 1945 roku. Organizacja powstała po II wojnie światowej, kiedy państwa szukały sposobu na zmniejszenie ryzyka nowych konfliktów na dużą skalę. Jej utworzenie było próbą zbudowania systemu współpracy międzynarodowej opartego na wspólnych zasadach i porozumieniach.

Statut ONZ podpisano w San Francisco. Miało to miejsce 26 czerwca 1945 roku. Dokument ten określił główne cele organizacji, zasady współpracy między państwami oraz uprawnienia jej głównych organów. Jednak oficjalnie ONZ zaczęła funkcjonować dopiero 24 października, kiedy to Statut wszedł w życie.

W symbolice ONZ znajdują się mapa świata i gałązki oliwne. Mapa symbolizuje zasięg obejmujący całą planetę, a gałązki oliwne od dawna kojarzą się z pokojem. Emblemat zatwierdzono 7 grudnia 1946 roku. Flagę ONZ z białym emblematem na niebieskim tle zatwierdzono w październiku 1947 roku.

W ONZ obowiązuje sześć języków urzędowych. Są to: arabski, chiński, angielski, francuski, rosyjski i hiszpański. Używa się ich podczas oficjalnych posiedzeń oraz w pracy z dokumentami. Tłumaczenia pisemne i symultaniczne pomagają przedstawicielom różnych krajów uczestniczyć w międzynarodowych dyskusjach.

Dzień ONZ obchodzony jest od 1948 roku. Początkowo ustanowiono go, aby przypominać o celach organizacji i wyjaśniać ludziom, czym się ona zajmuje. Z czasem data ta stała się okazją do rozmów nie tylko o historii ONZ, ale także o współczesnych wyzwaniach — od konfliktów zbrojnych po kryzysy humanitarne i globalne nierówności.

Dlaczego ten dzień jest ważny dla Ukrainy

Dla Ukrainy Dzień ONZ ma szczególne znaczenie ze względu na kwestie pokoju międzynarodowego, bezpieczeństwa i przestrzegania Statutu organizacji. Ukraina jest państwem-założycielem ONZ: jej przedstawiciele brali udział w tworzeniu organizacji w 1945 roku. Od tego czasu międzynarodowa platforma ONZ służy do omawiania kwestii dotyczących suwerenności państw, integralności terytorialnej, pomocy humanitarnej oraz ochrony ludności cywilnej.

Pełnowymiarowa wojna Rosji przeciwko Ukrainie ponownie zwróciła uwagę na zasady, na których opiera się ONZ. Należą do nich: pokojowe rozstrzyganie sporów, poszanowanie suwerennej równości państw oraz zakaz użycia siły wbrew celom organizacji. Jednocześnie działalność ONZ zależy od decyzji jej państw członkowskich, a mechanizmy podejmowania decyzji, zwłaszcza w Radzie Bezpieczeństwa, mają swoje ograniczenia. Jest to jedna z przyczyn, dla których międzynarodowe dyskusje na temat skuteczności organizacji trwają do dziś.

Dzień ONZ to nie tylko data w międzynarodowym kalendarzu. Przypomina on, że globalne problemy wymagają wspólnych wysiłków, a dialog między krajami pozostaje ważny nawet wtedy, gdy osiągnięcie porozumienia nie jest łatwe. Historia organizacji rozpoczęła się po wyniszczającej wojnie, ale jej główne zadania – utrzymywanie pokoju, ochrona praw człowieka i współpraca międzynarodowa – pozostają aktualne również dzisiaj.

Czytaj nas na