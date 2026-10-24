Święto 24 października 2026 — Światowy Dzień Skórki: historia niezwykłej tradycji kulinarnej (przepisy)

Co roku 24 października obchodzony jest Światowy Dzień Skórki – nieoficjalne święto kulinarne poświęcone produktowi, który jedni uwielbiają, a inni omijają w sklepie. Datę tę wiąże się z zapisem angielskiego pisarza i urzędnika państwowego Samuela Pepysa, który 24 października 1662 roku opisał w swoim dzienniku obiad z kolcami. Inicjatywa ma na celu przypomnienie o dawnej tradycji kulinarnej oraz pokazanie, jak wiele różnych potraw można przygotować z tego produktu.

Żołądek to część żołądka zwierząt przeżuwających, najczęściej krowy lub cielęcia. Należy do podrobów, takich jak wątroba, serce, nerki i język. Na wygląd żołądek ma charakterystyczną pofałdowaną powierzchnię, a jego konsystencja różni się od zwykłego mięsa. Smak gotowego dania w znacznym stopniu zależy od sposobu przygotowania, przypraw i sosów. Jeśli żołądek zostanie odpowiednio oczyszczony i długo gotowany, staje się bardziej miękki i dobrze wchłania aromaty innych składników.

W kuchni rubiec jest wykorzystywany już od wielu stuleci. W różnych krajach dodaje się go do zup, dusi z warzywami, przygotowuje z fasolą lub podaje z ostrymi sosami. Na przykład we Włoszech popularne są potrawy z flaków w sosie pomidorowym, w Turcji — gęsta zupa z czosnkiem i octem, a w Meksyku — ostra zupa menudo. W Portugalii żołądek przygotowuje się z fasolą i mięsem, a w kuchni chińskiej można go podawać w postaci duszonej lub smażyć na dużym ogniu z warzywami. Produkt ten ma więc swoje miejsce w tradycjach kulinarnych różnych narodów.

Żołądek ceniony jest również ze względu na swoje właściwości odżywcze. Zawiera białko, witaminę B12 oraz niektóre minerały, w szczególności cynk i żelazo. Jednocześnie wartość odżywcza zależy od rodzaju produktu, sposobu przetworzenia i przepisu. Na przykład tłusty sos lub duża ilość oleju znacząco zmieniają skład gotowego dania. Dlatego nie należy uważać żołądka ani za uniwersalny produkt dietetyczny, ani za potrawę odpowiednią dla absolutnie wszystkich.

Jak powstał Światowy Dzień Żołądków

Światowy Dzień Flaków wiąże się z działalnością brytyjskiej organizacji Tripe Marketing Board. Promuje ona potrawy z flaków i stara się przywrócić zainteresowanie tym produktem, który w niektórych krajach ustąpił miejsca zwykłym potrawom mięsnym. Inicjatywa ma nieco żartobliwy charakter: jej zwolennicy proponują, aby przynajmniej przez jeden dzień pamiętać o tym często niedocenianym produkcie ubocznym. Jednocześnie za tą ideą stoi również praktyczny argument – wykorzystanie różnych części tuszy pomaga ograniczyć marnotrawstwo żywności.

Dzień flaczek obchodzony jest 24 października. Datę tę wybrano na cześć wpisu w dzienniku Samuela Pepsa, sporządzonego właśnie tego dnia w 1662 roku. Pips był angielskim urzędnikiem państwowym i autorem dziennika, w którym szczegółowo opisywał życie codzienne, wydarzenia polityczne, spotkania i sprawy codziennego życia. Jego zapisy stanowią dziś cenne źródło informacji o życiu w XVII-wiecznej Anglii. Wśród historycznych szczegółów znalazło się nawet miejsce na obiad z flaczkami.

W wpisie z 24 października 1662 roku Pips opisał, że zjadł obiad w domu wraz z żoną. Szczególnie podkreślił danie z flaczek, które sam pomógł przygotować, i wspomniał o musztardzie, z którą zostało podane. Autor był zadowolony z obiadu i napisał, że dobrze się najadł. Właśnie ta krótka historia z życia codziennego stała się symboliczną podstawą współczesnego święta kulinarnego. Oczywiście Pips nie obchodził Światowego Dnia Żołądka: mowa tu o znacznie późniejszej inicjatywie, która wykorzystała tę historyczną datę jako pretekst do popularyzacji tego dania.

Dlaczego żołądkowi poświęcono osobny dzień

Żołądek – to przykład produktu, do którego stosunek w dużym stopniu zależy od zwyczajów kulinarnych. Dla jednych jest to potrawa znana z dzieciństwa, a dla innych sama myśl o żołądku zwierzęcia na talerzu wydaje się niezwykła. Jednocześnie podroby przez wieki stanowiły ważną część diety w różnych krajach. Wykorzystywano je do przygotowywania sycących posiłków z dostępnych składników oraz po to, by nie marnować nadających się do spożycia części zwierzęcia.

Organizatorzy tego dnia chcą zmienić postrzeganie żołądka i zachęcić ludzi do wypróbowania nowych przepisów. Przypominają, że ten produkt można przyrządzać nie tylko w postaci tradycyjnej zupy. Żołądek dobrze komponuje się z cebulą, czosnkiem, pomidorami, ziołami, przyprawami i bulionami. W różnych kuchniach jest duszony, gotowany, smażony po wcześniejszym przygotowaniu lub dodawany do gęstych potraw mięsnych. Dlatego nawet ci, którzy nigdy go nie próbowali, mogą znaleźć przepis odpowiadający ich gustom.

Jest jeszcze jeden aspekt — oszczędne wykorzystanie produktów spożywczych. Podejście, w ramach którego w kuchni wykorzystuje się więcej jadalnych części zwierzęcia, często nazywa się zasadą „od nosa do ogona”. Zakłada ono bardziej uważne traktowanie produktów i zmniejszenie ilości odpadów spożywczych. Nie oznacza to jednak, że flaki muszą smakować wszystkim ani że ich spożywanie samo w sobie rozwiązuje problem odpadów. Idea tego święta polega raczej na spojrzeniu na tradycyjne potrawy z innej perspektywy i poznaniu sposobów ich przygotowywania w różnych kulturach.

Jak obchodzi się Światowy Dzień Skórki

Jest to nieoficjalne święto kulinarne, dlatego nie ma jednego scenariusza, obowiązkowych ceremonii ani utrwalonych tradycji. Najprostszym sposobem na włączenie się w obchody jest przygotowanie potrawy z flaków lub zamówienie jej w restauracji serwującej podroby. Można również zapoznać się z przepisami z innych krajów i porównać, jak ten sam produkt zmienia się w zależności od przypraw, sosów i sposobu przygotowania. Dla tych, którzy lubią kulinarne eksperymenty, jest to okazja, by spróbować czegoś niezwykłego.

Inną opcją jest zorganizowanie domowej kolacji z kilkoma różnymi potrawami. Na przykład można przygotować flaki w sosie pomidorowym, zupę czosnkową lub potrawkę z fasolą. Goście będą mogli ocenić różne warianty i wybrać ten, który najbardziej im się spodobał. A jeśli nikt przy stole nie lubi flaków, można po prostu dowiedzieć się więcej o historii tego produktu i jego miejscu w kuchniach świata.

Światowy Dzień Żołądków przypomina również o regionalnych tradycjach kulinarnych. W niektórych krajach przepisy są przekazywane w rodzinach z pokolenia na pokolenie, a w innych potrawy z żołądków pozostają częścią menu restauracyjnego i kuchni ulicznej. Zapoznanie się z nimi pozwala dostrzec, jak różnorodna może być kuchnia, nawet jeśli opiera się na tym samym składniku. W 2026 roku święto przypada w sobotę, 24 października, więc chętni będą mogli poświęcić dzień wolny na kulinarny eksperyment.

Dwa przepisy na flaki, które można przygotować w domu

Jeśli chcesz włączyć się w obchody tego święta nie tylko z nazwy, możesz wypróbować jeden z prostych przepisów. Najważniejsze to kupić dobrze oczyszczone żołądki i odpowiednio je przygotować. Jeśli produkt jest surowy, czas gotowania może być długi, dlatego lepiej wcześniej zapytać sprzedawcę, czy został on wstępnie przetworzony. Żołądek powinien stać się miękki, ale nie rozgotować się do konsystencji papki.

Przepis 1. Żołądek w sosie pomidorowym

Jest to danie w stylu włoskim, w którym flaki duszone są z pomidorami, cebulą i czosnkiem. Sos nadaje potrawie bogatszy smak, a zioła i ser dodają aromatu. Danie można podawać jako samodzielne danie na ciepło lub z ziemniakami, fasolą lub chlebem. Podobne warianty potraw z żołądkiem w sosie pomidorowym są popularne w różnych regionach Włoch.

Składniki na 3–4 porcje

700 g oczyszczonego żołądka

1 duża cebula

2–3 ząbki czosnku

400 g pokrojonych pomidorów lub pomidorów w własnym soku

2 łyżki oliwy z oliwek

1 liść laurowy

1 łyżeczka suszonego oregano

Sól i czarny pieprz — do smaku

Mała pęczek pietruszki

Twardy ser do podania — według uznania

Przygotowanie

Jeśli flaki są surowe, opłucz je i gotuj do miękkości. W zależności od wstępnego przygotowania może to zająć kilka godzin. Jeśli kupiłeś już gotowany produkt, wystarczy sprawdzić jego miękkość i w razie potrzeby jeszcze trochę pogotować. Gotową flakę ostudź na tyle, aby można ją było wygodnie pokroić, a następnie pokrój w paski. Cebulę pokrój w drobną kostkę, a czosnek posiekaj. Rozgrzej olej na głębokiej patelni lub w garnku i podsmaż cebulę, aż zmięknie. Dodaj czosnek i smaż jeszcze około minuty. Następnie wrzuć flaki, wymieszaj i pozwól im się nieco podgrzać razem z warzywami. Dodaj pomidory, liść laurowy, oregano, sól i pieprz. Jeśli sos okaże się zbyt gęsty, dodaj odrobinę wody lub bulionu. Przykryj naczynie pokrywką i dusz na małym ogniu przez około 30–40 minut. Czas zależy od tego, jak miękka była flaczka przed rozpoczęciem duszenia. Przed podaniem wyjmij liść laurowy, posyp potrawę posiekaną pietruszką i, według uznania, startym serem.

W rezultacie powinno powstać gęste, aromatyczne danie z delikatnymi kawałkami przepony. Jeśli lubisz ostrzejszy smak, możesz dodać szczyptę płatków chili. A do bardziej sycącego obiadu do sosu pasują gotowana fasola lub ziemniaki.

Przepis 2. Zupa z przepony z czosnkiem i octem

Zupa z przepony jest popularna w kuchni tureckiej. Przygotowuje się ją na bulionie, a do podania często używa się czosnku i octu, które nadają potrawie wyrazisty smak. W niektórych wariantach do zupy dodaje się mąkę, aby ją zagęścić. Czosnek z octem można podać osobno, aby każdy mógł dodać tyle przyprawy, ile mu odpowiada.

Składniki na 4–6 porcji

500–600 g oczyszczonego żołądka

1,5 l wody lub bulionu

3–4 ząbki czosnku

2 łyżki mąki

2 łyżki masła

2–3 łyżki stołowe octu

Sól i czarny pieprz — do smaku

Cytryna do podania — według uznania

Zioła — według uznania

Przygotowanie

Dokładnie umyj flaki. Jeśli są surowe, ugotuj je do miękkości, w razie potrzeby odlej wodę i pokrój na małe kawałki. Jeśli produkt jest już wstępnie ugotowany, sprawdź jego gotowość i postępuj zgodnie z instrukcjami sprzedawcy. W garnku rozpuść masło. Dodaj mąkę i mieszaj na małym ogniu, aż lekko zmieni kolor. Uważaj, aby się nie przypaliła. Stopniowo wlewaj wodę lub bulion, ciągle mieszając, aby nie powstały grudki. Dodaj pokrojone żołądki, posól i dopraw pieprzem. Doprowadź do lekkiego wrzenia i gotuj około 10–15 minut, aby smaki się połączyły. Jeśli żołądki nie są jeszcze wystarczająco miękkie, gotuj dłużej. Aby przygotować dodatek, posiekaj czosnek i wymieszaj go z octem. Mieszankę można podać osobno, zamiast dodawać ją od razu do całego garnka. Spróbuj zupę i w razie potrzeby dostosuj ilość soli i pieprzu. Podawaj na gorąco, dodając sos czosnkowy według uznania. W razie potrzeby dodaj do potrawy sok z cytryny i zioła.

Ta zupa spodoba się tym, którzy lubią treściwe buliony i wyraziste sosy czosnkowe. Jeśli wolisz łagodniejszy smak, zacznij od niewielkiej ilości octu i stopniowo dodawaj go już na talerzu. Dzięki temu każdy będzie mógł dostosować potrawę do własnych upodobań.

Ważne: oba przepisy przewidują użycie odpowiednio oczyszczonego żołądka. Jeśli produkt jest surowy, nie wystarczy go tylko krótko podsmażyć: należy go całkowicie ugotować, aby był bezpieczny do spożycia. Należy przestrzegać zaleceń sprzedawcy dotyczących wstępnej obróbki i czasu gotowania.

Kiedy obchodzi się Światowy Dzień Żołądka w 2026 roku

Światowy Dzień Żołądka obchodzony jest 24 października, a w 2026 roku wypadnie on w sobotę. Święto to nie ma oficjalnego statusu, ale co roku stanowi okazję do przypomnienia sobie o potrawach, które mają długą historię w różnych kuchniach świata. Można włączyć się w różne sposoby: przygotować tradycyjną zupę, spróbować flaków w sosie pomidorowym lub po prostu dowiedzieć się więcej o tym produkcie.

Historia tego dnia łączy dawny zwyczaj kulinarny z niezwykłym wpisem w dzienniku z XVII wieku. A główna idea jest prosta: nie należy oceniać potrawy wyłącznie na podstawie nazwy lub nietypowego składnika. Czasami poznanie kuchni innego kraju zaczyna się właśnie od produktu, który wcześniej wydawał się dziwny.

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