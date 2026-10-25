Święto 25 października 2026 — Dzień Kierowcy i Drogowca na Ukrainie: historia i życzenia

Historia tego święta sięga czasów radzieckich. W 1980 roku w ZSRR wprowadzono Dzień Kierowcy, który obchodzono w ostatnią niedzielę października. Po ogłoszeniu niepodległości Ukrainy pojawiła się potrzeba ustanowienia tego święta zawodowego na szczeblu państwowym. 13 października 1993 roku prezydent Ukrainy Leonid Kravczuk podpisał dekret nr 452/93, ustanawiający Dzień Kierowcy. Datę pozostawiono bez zmian — ostatnia niedziela października.

Początkowo święto to dotyczyło pracowników transportu samochodowego. Jednak w 1997 roku do jego nazwy dodano słowa „i drogowca”. W ten sposób Dzień Kierowcy stał się wspólnym świętem zawodowym dla osób pracujących za kierownicą oraz tych, którzy budują i remontują drogi. Odpowiednie zmiany wprowadzono dekretem prezydenta Leonida Kuczmy z dnia 22 października 1997 roku. Od tego czasu oficjalna nazwa święta brzmi: Dzień Kierowcy i Drogowca.

Data święta zmienia się co roku, ponieważ nie przypada ono na konkretną datę, lecz na ostatnią niedzielę października. W 2026 roku będzie to 25 października. Taki format pozwala obchodzić święto zawodowe w dzień wolny od pracy, choć dla wielu pracowników transportu niedziela pozostaje zwykłym dniem roboczym. Autobusy, ciężarówki, taksówki i inne środki transportu nadal kursują zgodnie z rozkładem, niezależnie od kalendarza.

Kogo świętuje się w tym dniu

Przede wszystkim święto to poświęcone jest kierowcom, dla których prowadzenie pojazdów jest zawodem. Są to kierowcy autobusów i minibusów, taksówek, ciężarówek, służb dostawczych, transportu specjalnego oraz przewozów międzymiastowych. Ich praca pomaga ludziom docierać do pracy i szkoły, podróżować, otrzymywać towary oraz korzystać z różnych usług. Za każdą taką podróżą kryje się odpowiedzialność, uważność i umiejętność szybkiego reagowania na zmiany sytuacji na drodze.

Jednocześnie Dzień Kierowcy i Drogowca to nie tylko okazja do pogratulowania tym, którzy siedzą za kierownicą. Do obchodów tego święta włączają się mechanicy, serwisiści, dyspozytorzy, pracownicy flot samochodowych, firm logistycznych i stacji obsługi technicznej. To oni sprawdzają sprawność pojazdów, organizują trasy, czuwają nad stanem technicznym środków transportu i pomagają usuwać usterki. Bez ich pracy nawet najnowocześniejszy samochód nie będzie mógł długo i bezpiecznie funkcjonować.

Osobną grupę w ramach tego święta stanowią pracownicy służb drogowych. Są to specjaliści, którzy budują nowe drogi, naprawiają uszkodzoną nawierzchnię, montują znaki drogowe, nanoszą oznakowanie i dbają o bezpieczeństwo ruchu. Pracują nie tylko w ciepłej porze roku: zimą trzeba odśnieżać, zwalczać oblodzenie i utrzymywać przejezdność na ważnych trasach. Jakość ich pracy ma bezpośredni wpływ na komfort i bezpieczeństwo kierowców oraz pasażerów.

Na Ukrainie ta praca ma szczególne znaczenie również w czasie wojny na pełną skalę. Transport samochodowy pomaga przewozić ładunki humanitarne, dostarczać żywność i leki, ewakuować ludzi oraz wspierać działalność przedsiębiorstw. Pracownicy drogowi ze swojej strony naprawiają uszkodzone odcinki i zapewniają przejezdność tam, gdzie jest to konieczne. Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ukrainy w życzeniach z okazji święta zawodowego osobno podkreśliło rolę kierowców, przewoźników, mechaników i drogowców w utrzymaniu systemu transportowego i łączności między społecznościami.

Jak obchodzi się Dzień Kierowcy

W Dzień Kierowcy i Drogowca na Ukrainie zwykle składa się gratulacje pracownikom sektora transportowego. Kierownictwo przedsiębiorstw może wręczać dyplomy, podziękowania i odznaczenia, wyróżniając doświadczonych pracowników oraz tych, którzy osiągnęli sukcesy w swoim zawodzie. W przedsiębiorstwach transportowych czasami organizuje się uroczyste spotkania lub niewielkie imprezy świąteczne dla załóg. Nie ma jednak jednej obowiązkowej tradycji świętowania — wszystko zależy od konkretnego przedsiębiorstwa, instytucji lub rodziny.

Dla kierowców-amatorów ten dzień może być również okazją do zwrócenia uwagi na własny samochód. Na przykład do sprawdzenia stanu opon, hamulców, oświetlenia, poziomu płynów eksploatacyjnych oraz sprawności wycieraczek. Pod koniec października jest to szczególnie istotne, ponieważ pogoda staje się coraz chłodniejsza, a deszcze, mgły i przymrozki stają się coraz częstsze. Przygotowanie samochodu do sezonu zimowego pomaga zmniejszyć ryzyko awarii i sprawić, że podróże będą bezpieczniejsze.

Część kierowców spędza ten dzień w gronie przyjaciół, których łączy wspólna pasja do samochodów. Mogą oni rozmawiać o nowych modelach, dzielić się doświadczeniami związanymi z serwisowaniem aut, wspominać podróże lub odwiedzać targi motoryzacyjne, jeśli takie wydarzenia organizowane są w ich mieście. Dla niektórych jest to po prostu okazja, by złożyć życzenia bliskiej osobie, która spędza dużo czasu za kierownicą. A dla zawodowych kierowców, którzy pracują w ten świąteczny dzień, najlepszym prezentem może być spokojna zmiana i bezpieczna droga.

Dlaczego warto pamiętać o bezpieczeństwie na drogach

Dzień Kierowcy to nie tylko okazja do złożenia życzeń, ale także przypomnienie o odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu drogowego. Nawet doświadczony kierowca może znaleźć się w niebezpiecznej sytuacji z powodu słabej widoczności, śliskiej nawierzchni lub nieuwy innych osób. Dlatego ważne jest, aby przestrzegać ograniczeń prędkości, zachowywać bezpieczną odległość i nie siadać za kierownicą po spożyciu alkoholu. Nie mniej ważne jest, aby nie korzystać z telefonu podczas jazdy i zawsze zapinać pasy bezpieczeństwa.

Jesienią warunki na drogach zmieniają się szczególnie szybko. Deszcz może sprawić, że nawierzchnia stanie się śliska, a liście na asfalcie mogą pogorszyć przyczepność opon do drogi. Rano i wieczorem kierowcy częściej mają do czynienia z mgłą, a dzień staje się krótszy. Z tego powodu należy uważniej obserwować drogę, z wyprzedzeniem zmniejszać prędkość przed zakrętami i przejściami dla pieszych oraz sprawdzać sprawność świateł.

Bezpieczeństwo nie zależy wyłącznie od kierowców. Piesi powinni również przechodzić przez jezdnię w wyznaczonych miejscach, nie wychodzić nagle na jezdnię oraz używać elementów odblaskowych po zmroku. Pasażerowie powinni zapinać pasy bezpieczeństwa tam, gdzie są one przewidziane. Stan techniczny samochodu należy sprawdzać regularnie, a nie tylko przed daleką podróżą. Takie proste nawyki pomagają zmniejszyć ryzyko dla wszystkich użytkowników dróg.

Ciekawostki dotyczące zawodu kierowcy

Transport samochodowy stanowi ważną część codziennego życia: korzysta się z niego w drodze do pracy, do dostarczania towarów, przewozu pasażerów i podróży. Jednocześnie za zwykłą podróżą autobusem lub dostawą przesyłki stoi praca wielu osób — od kierowcy i dyspozytora po mechanika i pracownika służb drogowych. Właśnie dlatego ukraińskie święto łączy od razu kilka zawodów, a nie tylko tych, którzy prowadzą samochód.

Kolejną cechą charakterystyczną tego zawodu jest konieczność ciągłego dostosowywania się do warunków panujących na drodze. Kierowcy autobusów międzymiastowych i ciężarówek mogą spędzać za kierownicą wiele godzin, planując trasy i uwzględniając pogodę, korki oraz ograniczenia ruchu. Dla nich ważne są nie tylko umiejętności prowadzenia pojazdu, ale także czujność, opanowanie oraz przestrzeganie reżimu pracy i odpoczynku. Przemęczenie obniża koncentrację, dlatego przerwy i wystarczająca ilość snu stanowią istotny element bezpiecznej pracy.

Z kolei pracownicy drogowi wykonują znaczną część pracy, którą kierowcy często dostrzegają dopiero wtedy, gdy pojawia się problem. Równa nawierzchnia, widoczne oznakowanie, sprawne znaki i odpowiednie oświetlenie pomagają zorganizować ruch i zmniejszyć ryzyko na drodze. Remonty mogą powodować tymczasowe utrudnienia, jednak ich celem jest utrzymanie infrastruktury w odpowiednim stanie. Dlatego to święto zawodowe przypomina również o tych, którzy pracują bezpośrednio na trasach, ulicach i placach remontowych.

Kiedy w 2026 roku będzie obchodzony Dzień Kierowcy

W 2026 roku Dzień Kierowcy i Drogowca przypada w niedzielę, 25 października. Jest to coroczne święto zawodowe, ustanowione dekretem prezydenta Ukrainy, które jednoczy pracowników transportu samochodowego i gospodarki drogowej. Obchodzone jest w ostatnią niedzielę października, dlatego data zmienia się w zależności od kalendarza.

W tym dniu składa się życzenia zawodowym kierowcom, przewoźnikom, mechanikom, dyspozytorom i drogowcom, a także kierowcom, dla których prowadzenie samochodu jest pasją. Jest to okazja, by podziękować osobom, które pomagają utrzymywać połączenia transportowe, przewozić pasażerów i ładunki oraz dbać o stan dróg. A jednocześnie — przypomnieć, że bezpieczna podróż zależy od odpowiedzialności każdego uczestnika ruchu.