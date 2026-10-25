25 października 2026 — Dzień pamięci Markiana i Martyriusza: historia dwóch świętych z Konstantynopola

25 października prawosławni chrześcijanie czczą pamięć świętych męczenników Markiana i Martyriusza, którzy żyli w Konstantynopolu w IV wieku. Zgodnie z tradycją kościelną odmówili oni wyrzeczenia się swojej wiary nawet po próbach przekupstwa i groźbach, za co zostali straceni około roku 335. W 2026 roku dzień ten przypada w niedzielę.

Markian i Martyriusz żyli w Konstantynopolu – mieście, które w tamtych czasach było ważnym ośrodkiem świata chrześcijańskiego. Służyli w tamtejszej katedrze i byli pomocnikami patriarchy Pawła Wyznawcy. Markian był lektorem, a Martyriusz – hipodiakonem. Obaj pełnili również obowiązki notariuszy: w środowisku kościelnym tak nazywano osoby, które pomagały w prowadzeniu dokumentacji i zapisywaniu ważnych decyzji. Byli nie tylko sługami Kościoła, ale także bliskimi współpracownikami patriarchy, który bronił ortodoksyjnej doktryny. To właśnie wierność własnym przekonaniom stała się później przyczyną prześladowań i męczeńskiej śmierci obu mężczyzn.

Dlaczego święci byli prześladowani

Wydarzenia, z którymi wiąże się historia Markiana i Martyriusza, miały miejsce na tle ostrych sporów wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego. Jednym z głównych tematów była nauka Ariusza, która wywołała poważne rozbieżności dotyczące natury Jezusa Chrystusa. Zwolennicy arianizmu mieli wpływ w Konstantynopolu i występowali przeciwko patriarsze Pawłowi Wyznawcy. Według tradycji kościelnej Pawła usunięto ze stanowiska i wysłano na wygnanie, gdzie zginął. Następnie jego przeciwnicy próbowali przekonać Markiana i Martyriusza do swoich racji, ponieważ byli oni oddanymi zwolennikami patriarchy i nie ukrywali swoich poglądów. Ich historia stała się częścią kościelnej pamięci o prześladowaniach chrześcijan z powodu przekonań religijnych.

Od obietnic bogactwa po wyrok śmierci

Początkowo, zgodnie z żywotami świętych, próbowano przekonać Markiana i Martyriusza do przyłączenia się do arian za pomocą obietnic. Oferowano im pieniądze, wysokie stanowiska oraz możliwość objęcia ważnych urzędów kościelnych. Jednak obaj duchowni odmówili, ponieważ uważali, że nie mogą zdradzić wiary dla osobistych korzyści. Po nieudanych próbach przekupstwa zaczęto wywierać na nich presję groźbami. Obiecywano im kary, tortury, a nawet śmierć, jeśli nie zmienią swoich przekonań. Jednak Markian i Martyriusz pozostali nieugięci, dlatego skazano ich na śmierć. Według tradycji kościelnej obaj przyjęli wyrok ze spokojem, a przed śmiercią zwrócili się do Boga w modlitwie.

Jak zginęli męczennicy i co stało się z ich relikwiami

Zgodnie z tradycją kościelną Markian i Martyriusz zostali straceni przez ścięcie około roku 335. Chrześcijanie pochowali ich ciała, zachowując pamięć o ludziach, którzy nie wyrzekli się wiary nawet w obliczu groźby śmierci. Później, jak opowiada żywot kościelny, w pobliżu miejsca ich pochówku zaczęły mieć miejsce zdarzenia, które wierni postrzegali jako cudowne uzdrowienia. Później święty Jan Złotousty nakazał przeniesienie relikwii męczenników do kościoła wzniesionego na ich cześć. Tradycja kościelna wspomina, że po przeniesieniu relikwii ludzie nadal przychodzili tam, by się modlić i prosić o pomoc. Opowieści te stały się ważną częścią kultu Markiana i Martyriusza, choć świadectwa o uzdrowieniach należą raczej do tradycji religijnej, a nie do niezależnie potwierdzonych faktów medycznych.

Dlaczego Kościół czci ich pamięć

W tradycji chrześcijańskiej męczennikami nazywa się ludzi, którzy doświadczyli prześladowań i śmierci z powodu wierności swojej wierze. Historia Markiana i Martyriusza stała się przykładem tego, jak ludzie mogą pozostać wierni swoim przekonaniom, nawet jeśli muszą za to zapłacić wysoką cenę. Pamięta się o nich nie tylko ze względu na tragiczną śmierć, ale także z powodu odmowy zamiany zasad duchowych na pieniądze, stanowiska czy bezpieczeństwo. W pieśniach kościelnych nazywa się ich obrońcami wiary prawosławnej i nauki o Trójcy Świętej. Wierni zwracają się do świętych w modlitwach, prosząc o duchowe wsparcie, odwagę i wytrwałość w trudnych okolicznościach. Jednocześnie dzień ten nie jest świętem państwowym: jest to data uroczystości kościelnej, która ma przede wszystkim znaczenie duchowe dla chrześcijan.

Jak obchodzi się Dzień Pamięci Markiana i Martyriusza

Dla wiernych dzień ten może rozpocząć się od wizyty w świątyni i udziału w nabożeństwie. W modlitwach wspomina się świętych męczenników, a ich przykład staje się okazją do refleksji nad własnymi przekonaniami, odpowiedzialnością i stosunkiem do innych ludzi. Niektórzy tego dnia czytają żywoty świętych lub opowiadają dzieciom historię Markiana i Martyriusza, wyjaśniając, dlaczego uważa się ich za wzór męstwa i wierności. Można również modlić się za bliskich, prosić o siłę, by przetrwać trudny okres, lub wesprzeć osobę, która znalazła się w ciężkiej sytuacji. Z tym dniem nie wiążą się żadne specjalne, obowiązkowe uczty ani uroczystości rozrywkowe. Konkretne tradycje mogą się różnić w zależności od rodziny, parafii i kalendarza kościelnego, którego przestrzegają wierni.

Ludowe przesądy na 25 października

W tradycji ludowej z poszczególnymi dniami kalendarza kościelnego wiązano obserwacje pogody oraz zwyczajowe zasady postępowania. W niektórych kalendarzach na 25 października pojawia się rada, by nie pozostawać obojętnym wobec osób potrzebujących pomocy – ubogich, pokrzywdzonych i samotnych. Takie przypomnienie nawiązuje do chrześcijańskiej idei miłosierdzia, choć nie należy go traktować jako odrębnego nakazu kościelnego obowiązującego właśnie w tym dniu.

Istnieje również ludowe przekonanie, że deszcz tego dnia rzekomo oznacza, iż niebo płacze nad męczennikami. To obrazowe wyjaśnienie należy do tradycji ludowej, a nie do potwierdzonych faktów dotyczących pogody czy nauczania kościelnego. Podobne przesądy były przekazywane z pokolenia na pokolenie i pomagały ludziom zrozumieć zmiany zachodzące w przyrodzie poprzez znane im historie i symbole. Jednocześnie pogoda 25 października nie ma udowodnionego związku z wydarzeniami z życia świętych ani z przyszłymi wydarzeniami.

Co warto wiedzieć o tej dacie w 2026 roku

W 2026 roku Dzień Pamięci świętych męczenników Markiana i Martyriusza przypada w niedzielę, 25 października. Zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, którego przestrzegają Cerkiew Prawosławna Ukrainy oraz Ukraiński Kościół Greckokatolicki, pamięć o tych świętych przypada właśnie na tę datę. W społecznościach, które nadal kierują się kalendarzem juliańskim, odpowiednie obchody odbywają się 7 listopada według kalendarza cywilnego. Dlatego jeśli ktoś planuje uczestniczyć w nabożeństwie, najlepiej jest sprawdzić datę w swojej parafii.

Historia Markiana i Martyra przypomina o ludziach, którzy nie zgodzili się wyrzec się swoich przekonań dla bogactwa czy bezpieczeństwa. Dla wiernych ich przykład kojarzy się z męstwem, duchową wytrwałością i wiernością obranej drodze. Właśnie dlatego 25 października Kościół ponownie upamiętnia dwóch sług z Konstantynopola, których imiona zachowały się w tradycji chrześcijańskiej przez wiele stuleci.

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