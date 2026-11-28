28 listopada 2026 roku prawosławni wierni czczą czcigodnego męczennika Stefana Nowego. Żył on w VIII wieku, był mnichem i sprzeciwiał się prześladowaniom osób czczących święte ikony. Za swoją wiarę Stefan został uwięziony, poddany torturom i poniósł śmierć męczeńską.

28 listopada Kościół Prawosławny Ukrainy, zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim, wspomina świętego męczennika Stefana Nowego. Tego samego dnia jego pamięć czci również Ukraiński Kościół Greckokatolicki. W kalendarzu kościelnym upamiętniany jest również męczennik Irynarch z Sewastii. Stefan urodził się około 715 roku w Konstantynopolu w pobożnej rodzinie chrześcijańskiej. Jeszcze jako młodzieńiec porzucił życie świeckie i udał się do klasztoru na górze Avksentii w Bifinii. Tam Stefan uczył się życia monastycznego, poświęcając wiele czasu modlitwie i wyczynom duchowym.

Po śmierci swojego mistrza pozostał w odosobnieniu. Z czasem zaczęli do niego przybywać inni mnisi, pragnący uczyć się życia duchowego. W ten sposób wokół Stefana powstała wspólnota monastyczna, a on sam został jej przełożonym.

Święty zapisał się w historii przede wszystkim swoją walką z ikonoklazmem. W VIII wieku cesarz bizantyjski Konstantyn V wystąpił przeciwko czci ikon. Władze prześladowały mnichów i wiernych, którzy nie zgadzali się z tą polityką. Klasztory niszczono, duchownych więziono, a tych, którzy nadal czcili ikony, karano.

Stefan nie wyrzekł się swoich przekonań. Otwarcie bronił prawa chrześcijan do czczenia świętych obrazów. Początkowo próbowano skłonić go do opowiedzenia się po stronie cesarza za pomocą obietnic i gróźb. Gdy to się nie udało, świętego oskarżono o bezprawne działania, uwięziono i skazano na wygnanie.

Nawet w niewoli Stefan nadal wspierał innych mnichów i sprzeciwiał się ikonobozji. Według tradycji kościelnej podczas procesu porównał czczenie ikon do szacunku dla wizerunku władcy na monecie. Święty wyjaśnił, że skoro ludzie karzą za znieważenie wizerunku ziemskiego króla, to tym bardziej nie wolno znieważać wizerunku Chrystusa i Matki Bożej.

W 767 roku cesarscy żołnierze brutalnie pobili Stefana i przeciągnęli go ulicami miasta. Ostatecznie zginął w wyniku pobicia i obrzucenia kamieniami. Właśnie ze względu na męczeńską śmierć nazywany jest czcigodnym męczennikiem. Kościół czci go jako przykład wytrwałości w wierze i oddania własnym przekonaniom.

Jakie znaczenie ma ten dzień dla wiernych

Pamięć o Stefanie Nowym przypomina czasy, kiedy chrześcijanie byli prześladowani z powodu swoich przekonań religijnych. Jego historia wiąże się nie tylko z obroną ikon, ale także z prawem człowieka do pozostania wiernym swoim zasadom duchowym.

Tego dnia wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwach, modlić się w domu lub w kościele, wspominać świętego i prosić go o wstawiennictwo w modlitwie. Szczególną uwagę warto poświęcić modlitwom o umocnienie wiary, odwagę w trudnych okolicznościach, cierpliwość oraz ochronę przed niesprawiedliwością.

Ludowe przesądy związane z 28 listopada

W kalendarzu ludowym z tą datą wiązało się obserwowanie pogody. Ludzie próbowali na podstawie zjawisk przyrodniczych przewidzieć, jaka będzie zima i kiedy nadejdzie wiosna. Wśród przesądów, które krążyły wśród ludu, były następujące:

Jeśli 28 listopada jest mroźno — zima może być mroźna i długa.

Jeśli tego dnia pada śnieg — wiosną spodziewano się obfitych opadów i możliwych powodzi.

Jeśli pogoda jest pochmurna — spodziewano się długotrwałej niepogody.

Jeśli niebo jest czyste i mroźne — wierzono, że zima będzie mroźna.

Takie przepowiednie należą do ludowych obserwacji i wierzeń. Nie są to zasady kościelne i nie mają naukowego potwierdzenia.

Czego nie zaleca się robić 28 listopada

W zwyczajach ludowych dzień ten wiązano z powściągliwością, spokojem i dobrymi uczynkami. Wiernym radzi się, by nie traktowali tej daty kościelnej jako listy przesądnych zakazów: Kościół nie ustanawia żadnych szczególnych, surowych ograniczeń właśnie w dniu upamiętniającym Stefana Nowego.

Jednocześnie tradycja chrześcijańska wzywa, by tego dnia, podobnie jak każdego innego, unikać kłótni, zniewag, plotek i kłamstw. Nie należy odmawiać pomocy osobie, która jej potrzebuje, jeśli istnieje możliwość udzielenia wsparcia. Warto również poświęcić czas na modlitwę, rodzinę i dobre uczynki. W ludowym przekonaniu wierzono również, że 28 listopada nie należy pożyczać pieniędzy, ponieważ wraz z nimi można rzekomo oddać własny dobrobyt. Jest to jednak tylko przesąd, a nie zakaz kościelny.

Czy post bożonarodzeniowy trwa 28 listopada?

Tak. Zgodnie z kalendarzem nowojuliańskim post bożonarodzeniowy rozpoczął się 15 listopada i potrwa do 24 grudnia włącznie. Przygotowuje on wiernych do Bożego Narodzenia, które według nowego kalendarza obchodzi się 25 grudnia. Post to nie tylko ograniczenia w jedzeniu. Jego sens polega również na modlitwie, powściągliwości, dobrych uczynkach i duchowym oczyszczeniu. Wierni starają się mniej kłócić, nie osądzać innych, pomagać tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, oraz poświęcać więcej uwagi życiu duchowemu.

Ograniczenia żywieniowe zależą od dnia tygodnia i przepisów kościelnych. Jednocześnie stopień postu można uzgodnić z księdzem, biorąc pod uwagę wiek, stan zdrowia i okoliczności życiowe.

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