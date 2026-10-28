Święto 28 października – Dzień Paraskewy-Piątki: historia, tradycje i przesądy

28 października prawosławni wierni czczą wielką męczenniczkę Paraskewę z Ikoni, zwaną również Paraskewą-Piątką. Według tradycji kościelnej żyła ona w III wieku i poniosła śmierć za odmowę wyrzeczenia się wiary chrześcijańskiej. Na Ukrainie wizerunek świętej z czasem nabrał szczególnego znaczenia: zwracano się do niej z modlitwami o zdrowie, pomyślność rodziny i ochronę przed życiowymi trudnościami.

Dzień pamięci wielkimęczennicy Paraskewy z Ikony przypada 28 października według kalendarza nowojuliańskiego, którego przestrzega Cerkiew Prawosławna Ukrainy. W 2026 roku data ta przypada w środę. Jednocześnie część wspólnot prawosławnych, które nadal stosują kalendarz juliański, czci tę świętą 10 listopada. Dlatego planując udział w nabożeństwie, warto sprawdzić kalendarz swojej parafii.

Paraskewę-Piątkę czci się nie tylko jako męczenniczkę, która pozostała wierna swoim przekonaniom pomimo prześladowań. W tradycji chrześcijańskiej stała się ona również symbolem wytrwałości, miłosierdzia i oddania wierze. To właśnie te cechy uczyniły ją jedną z najbardziej czczonych świętych w świecie prawosławnym. W ukraińskiej kulturze ludowej jej imię kojarzy się z życiem rodzinnym, kobiecymi rzemiosłami i dawnymi zwyczajami, z których część przetrwała w przekazach do dziś.

Kim jest święta Paraskewa-Piątek

Zgodnie z tradycją kościelną Paraskewa urodziła się w III wieku w Ikonii – mieście w Azji Mniejszej, na terenie współczesnej Turcji. Jej rodzice byli chrześcijanami i wychowywali córkę w wierze. Szczególnie czcili piątek, ponieważ dzień ten w tradycji chrześcijańskiej wiąże się z męką i ukrzyżowaniem Jezusa Chrystusa. Dlatego dziewczynkę nazwano Paraskewą — imieniem pochodzenia greckiego, które wiąże się ze słowem „piątek”.

Kiedy Paraskewa dorosła, postanowiła poświęcić swoje życie wierze chrześcijańskiej. W hagiografii kościelnej czytamy, że po śmierci rodziców dziewczyna nie wydawała odziedziczonego majątku na luksusy, lecz pomagała potrzebującym. Karmiła głodnych, wspierała ubogich i przyjmowała wędrowców. Jednocześnie Paraskewa otwarcie mówiła o swoich przekonaniach i starała się szerzyć chrześcijaństwo wśród ludzi wyznających wierzenia pogańskie.

Jej historia stała się znana dzięki kościelnym żywotom świętych. Należy pamiętać, że szczegóły wczesnego życia Paraskewy dotarły do nas właśnie w przekazach religijnych, a nie w postaci kompletnego zbioru niezależnych świadectw historycznych. Dla wiernych jej przykład kojarzy się przede wszystkim z miłosierdziem, oddaniem przekonaniom i gotowością do pomocy innym nawet w trudnych okolicznościach.

Dlaczego Paraskewa została męczenniczką

Zgodnie z tradycją kościelną życie Paraskewy przypadło na czas prześladowań chrześcijan za panowania rzymskiego cesarza Dioklecjana. Wówczas od wyznawców nowej wiary wymagano udziału w pogańskich obrzędach i składania ofiar bogom. Paraskeva odmówiła wykonania tych rozkazów, ponieważ uważała to za wyrzeczenie się własnej wiary. Z powodu swoich przekonań stanęła przed lokalnymi władzami.

W żywocie świętej opisano, że próbowano zmusić dziewczynę do wyrzeczenia się chrześcijaństwa, jednak pozostała nieugięta. Według przekazu poddano ją okrutnym torturom i wrzucono do więzienia. Pomimo cierpień Paraskewa nie zgodziła się wyrzec się swoich przekonań. Ostatecznie została stracona, a chrześcijanie zaczęli czcić ją jako męczenniczkę – osobę, która zginęła za wiarę.

Właśnie ta część historii wyjaśnia, dlaczego Paraskewę nazywa się wielką męczenniczką. W tradycji chrześcijańskiej w ten sposób czci się świętych, którzy doświadczyli szczególnie ciężkich prześladowań i zginęli z powodu wierności swojej wierze. Jej postać przypomina wiernym o prawie do pozostania wiernym własnym przekonaniom, nawet gdy trzeba za to zapłacić wysoką cenę. Historia świętej stała się również przykładem duchowej wytrwałości, o której wspomina się w modlitwach i kościelnych kazaniach.

Dlaczego święto nazywa się Paraskewą-Piątkiem

Nazwa „Paraskewa-Piątek” wiąże się z imieniem świętej oraz szczególnym stosunkiem chrześcijan do piątku. W tradycji kościelnej dzień ten przypomina o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Według przekazu rodzice Paraskewy szczególnie czcili piątek, dlatego nadali córce odpowiednie imię. Z czasem nazwa „Piątek” utrwaliła się w odniesieniu do świętej w tradycji ludowej.

Na Ukrainie wizerunek Paraskewy stopniowo nabrał dodatkowych znaczeń. Zaczęto ją kojarzyć z kobiecym losem, rodzinnym ciepłem i pracami domowymi. W wyobrażeniach ludowych święta opiekowała się kobietami zajmującymi się przędzeniem, tkactwem, szyciem i haftowaniem. Z tego powodu dzień jej pamięci miał nie tylko znaczenie religijne, ale także praktyczne: przypominał o potrzebie odpoczynku od ciężkiej pracy i poświęcenia czasu na modlitwę. Takie wyobrażenia kształtowały się przez wieki, kiedy tradycje kościelne ściśle przeplatały się z lokalnymi zwyczajami. Jednocześnie wierzeń ludowych nie należy utożsamiać z oficjalną nauką kościelną: część z nich należy do folkloru i odzwierciedla życie oraz wyobrażenia ludzi minionych epok.

O co modlą się do świętej Paraskewy

W tradycji prawosławnej wierni zwracają się do Paraskewy-Piątki z modlitwami o zdrowie, spokój ducha i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Proszą ją o pomoc dla bliskich, zgodę w rodzinie oraz siłę, by przetrwać ciężkie czasy. W ludowych przekazach świętą tę wiązano również z ochroną kobiet, macierzyństwem i dobrobytem rodziny. Dziewczęta modliły się do niej niegdyś o szczęśliwe małżeństwo, a zamężne kobiety – o spokój w domu i zdrowie dzieci.

Paraskewę uważano również za patronkę pól i zwierząt gospodarskich. W tradycyjnych społecznościach wiejskich dobrobyt rodziny zależał od plonów, zdrowia bydła i umiejętności przygotowania się do zimy. Dlatego modlitwy do świętej często łączyły się z prośbami o ochronę gospodarstwa i dostatek w domu. W niektórych miejscowościach istniały źródła i studnie związane z jej imieniem, którym przypisywano szczególne znaczenie.

Warto podkreślić, że modlitwa jest przejawem wiary, a nie gwarancją określonego rezultatu. Tradycja kościelna zachęca wiernych do zwracania się do świętych po duchowe wsparcie, ale nie zastępowania modlitwami niezbędnej pomocy medycznej ani praktycznych działań. Dla wielu osób ten dzień jest przede wszystkim okazją do zatrzymania się, pomyślenia o bliskich i poproszenia o siłę do pokonania trudności.

Jak obchodzi się Dzień św. Paraskewy na Ukrainie

Głównym sposobem uczczenia świętej przez wiernych jest udział w nabożeństwie. W kościołach poświęconych Paraskewie mogą odbywać się liturgii i odmawiane są modlitwy ku jej czci. Ludzie zapalają świeczki, modlą się o zdrowie bliskich i dziękują za wsparcie w trudnych okresach życia. Konkretny porządek nabożeństw zależy od parafii i jej kalendarza. Niektórzy świętują ten dzień w domu: odmawiają modlitwy, rozmawiają z bliskimi o tradycjach rodzinnych lub pomagają tym, którzy potrzebują wsparcia. Taki sposób oddawania czci odpowiada głównym motywom, z którymi w tradycji kościelnej wiąże się to święto — miłosierdziu, trosce o bliźnich i wierności własnym przekonaniom. Nie ma jednak żadnego konkretnego, obowiązkowego rytuału domowego, którego musieliby przestrzegać wszyscy wierni.

W kulturze ludowej z dniem św. Paraskewy wiązał się również zwyczaj odkładania ciężkiej pracy, zwłaszcza przędzenia, szycia i innych kobiecych rzemiosł. W różnych regionach zwyczaje te mogły się różnić, a część z nich zachowała się jedynie w opisach etnograficznych i przekazach ludowych. Należy je zatem traktować jako świadectwo dawnego życia, a nie jako obowiązkowe zasady kościelne. Dzisiaj ludzie mogą uczcić to święto przede wszystkim modlitwą, dobrymi uczynkami i troską o bliskich.

Tradycje ludowe i przesądy związane z tym dniem

W tradycyjnej kulturze ukraińskiej Paraskewa-Piątek zajmowała szczególne miejsce wśród świętych, z którymi wiązano kobiecą pracę i życie rodzinne. W niektórych społecznościach uważano, że tego dnia nie należy podejmować ciężkiej pracy, w szczególności przędzenia czy szycia. Takie zakazy tłumaczono szacunkiem dla świętej oraz wyobrażeniem o szczególnym charakterze tego dnia. Dawały one również ludziom możliwość odpoczynku po długich jesiennych pracach.

Z Paraskewą wiązano również życzenia dobrobytu, zdrowia i zgody rodzinnej. Dziewczęta zwracały się do świętej z modlitwami o przyszłe życie małżeńskie, a gospodynie prosiły o ochronę domu i gospodarstwa. W niektórych miejscowościach czczono źródła lub kapliczki nazwane na jej cześć. Zwyczaje te świadczą o tym, jak ściśle przekonania religijne przeplatały się z codziennym życiem Ukraińców.

Z świętami ludowymi często wiązano również znaki pogodowe, które pomagały ludziom orientować się w zmianach pór roku. Jednak takie znaki nie są naukowymi prognozami i mogą się różnić w zależności od regionu. Należy je traktować jako część folkloru przekazywanego z pokolenia na pokolenie, a nie jako wiarygodny sposób przewidywania pogody lub przyszłych wydarzeń.

Ciekawostki o Parascewie-Piątku

Jej imię wiąże się z piątkiem. W tradycji kościelnej imię Paraskewa wyjaśnia się poprzez greckie słowo związane z przygotowaniami oraz piątkiem – dniem poprzedzającym sobotę.

Paraskeva nie jest jedyną świętą o tym imieniu. W kalendarzach kościelnych figuruje kilka świętych o imieniu Paraskewa. Dlatego, gdy mowa o 28 października, należy sprecyzować, że chodzi właśnie o wielką męczenniczkę Paraskewę z Ikoni, znaną jako Paraskewa-Piątek.

Czczono ją nie tylko na Ukrainie. Paraskewa z Ikony należy do świętych, których szczególnie czci się w tradycji wschodniochrześcijańskiej. Z jej imieniem związane są kościoły, kaplice i zwyczaje ludowe w różnych krajach.

W wierzeniach ludowych święto to wiązało się z kobiecymi rzemiosłami. W szczególności z przędzeniem, tkactwem i szyciem. Z tego powodu dzień jej pamięci miał znaczenie nie tylko dla kalendarza kościelnego, ale także dla tradycyjnego życia codziennego.

W hagiografii kościelnej podkreśla się miłosierdzie Paraskewy. Według tradycji pomagała ubogim i głodnym, a odziedziczony majątek wykorzystywała na wsparcie potrzebujących. Właśnie dlatego jej historię wiąże się nie tylko z męczeństwem, ale także z dobrymi uczynkami.

Co oznacza ten dzień dzisiaj

Dzień pamięci Paraskewy-Piątki przypomina o osobie, która – zgodnie z chrześcijańską tradycją – nie wyrzekła się swojej wiary nawet w obliczu groźby śmierci. Dla wierzących jest to okazja do modlitwy, prośby o duchowe wsparcie oraz przypomnienia sobie o znaczeniu miłosierdzia. Dla kultury ukraińskiej data ta jest również interesująca, ponieważ zachowuje ślady dawnych wyobrażeń o rodzinie, pracy i miejscu kobiety w społeczności.

Ten dzień można uczcić na różne sposoby: odwiedzając kościół, modląc się w domu, wspierając bliskich lub pomagając tym, którzy obecnie przeżywają trudności. Nie trzeba przestrzegać wszystkich ludowych zwyczajów, aby uczcić pamięć świętej. Najważniejsze jest zrozumienie

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