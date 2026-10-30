30 października 2026 — Dzień pracowników służb zajmujących się zwalczaniem nielegalnego obrotu narkotykami

30 października w Ukrainie obchodzony jest Dzień Pracowników Służb ds. Zwalczania Nielegalnego Obrotu Narkotykami. Data ta wiąże się z utworzeniem w 1993 roku wyspecjalizowanego wydziału w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Praca tych specjalistów ma na celu wykrywanie handlu narkotykami, powstrzymywanie działalności grup przestępczych oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się substancji zabronionych.

Historia Dnia Pracowników Służb ds. Zwalczania Nielegalnego Obrotu Narkotykami sięga 30 października 1993 roku. Właśnie wtedy w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy utworzono Urząd ds. Zwalczania Nielegalnego Obrotu Narkotykami. Data ta stała się podstawą corocznego profesjonalnego uhonorowania osób, które przeciwdziałają przestępczości narkotykowej. O utworzeniu urzędu i jego historii wielokrotnie informowały ukraińskie organy ścigania.

Na początku lat 90. Ukraina, po uzyskaniu niepodległości, tworzyła własny system organów ścigania. Zwalczanie nielegalnego obrotu narkotykami wymagało szczególnej uwagi, ponieważ nie chodziło tylko o przechowywanie lub sprzedaż substancji zabronionych, ale także o przestępczość zorganizowaną, nielegalne kanały dostaw oraz działalność grup czerpiących zyski z handlu narkotykami. Przed utworzeniem wyspecjalizowanego wydziału zadania te realizowali w szczególności funkcjonariusze wydziału kryminalnego. Powstanie odrębnej jednostki pozwoliło skoncentrować działania w tym kierunku i stopniowo rozwijać specjalizację funkcjonariuszy operacyjnych.

Ważne wyjaśnienie: w publicznie dostępnych komunikatach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Policji Narodowej data 30 października 1993 r. wiąże się właśnie z utworzeniem wydziału w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Dlatego w niniejszym materiale bardziej poprawne jest mówienie o utworzeniu wyspecjalizowanej jednostki, a nie przypisywanie temu wydarzeniu konkretnego dekretu prezydenta bez potwierdzenia jego danych. Jednocześnie 30 października nadal obchodzony jest jako dzień zawodowy pracowników tej służby.

Czym zajmują się pracownicy tych jednostek

Głównym zadaniem specjalistów ds. zwalczania przestępczości narkotykowej jest wykrywanie i powstrzymywanie nielegalnej produkcji, transportu oraz sprzedaży środków odurzających i substancji psychotropowych. Wykrywają osoby zaangażowane w handel narkotykami, dokumentują działalność grup przestępczych i pomagają w likwidacji kanałów dostaw. Ponadto funkcjonariusze organów ścigania prowadzą dochodzenia w sprawach przestępstw związanych z nielegalnym obrotem prekursorami – substancjami, które mogą być wykorzystywane do produkcji narkotyków. Osobnym kierunkiem działań jest wykrywanie przypadków wycieku substancji kontrolowanych z legalnego obrotu.

Za pozornie prostym sformułowaniem „wykrycie handlu narkotykami” często kryje się długotrwała praca operacyjna. Funkcjonariusze organów ścigania muszą ustalić, skąd pochodzą zabronione substancje, kto organizuje ich transport, gdzie są przechowywane i w jaki sposób znajdują nabywców. W takich sprawach mogą występować różni uczestnicy – od osób bezpośrednio sprzedających narkotyki, po organizatorów oraz tych, którzy zapewniają finansowanie lub logistykę. Aby ujawnić cały schemat, nie wystarczy zatrzymać jednej osoby: ważne jest zebranie dowodów i ustalenie powiązań między uczestnikami.

Jednocześnie walka z nielegalnym obrotem narkotyków nie ogranicza się do konfiskaty substancji zabronionych. Ważne jest również wykrywanie przestępstw związanych z ich nielegalną produkcją, przechowywaniem i dystrybucją, a także współpraca z innymi organami ścigania. W skomplikowanych sprawach mogą być konieczne dochodzenia finansowe, ekspertyzy oraz współpraca międzynarodowa. Nielegalny rynek nie zatrzymuje się bowiem na granicach administracyjnych: dostawy i dystrybucja mogą obejmować różne regiony i kraje.

Jak zmieniała się służba po 1993 roku

Na przestrzeni lat struktura jednostek zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej wielokrotnie ulegała zmianom. W lutym 1994 roku rozpoczęto tworzenie wyspecjalizowanych jednostek w regionach Ukrainy, w szczególności w zarządach obwodowych oraz w Kijowie. Umożliwiło to zorganizowanie odpowiednich działań nie tylko na szczeblu centralnym, ale także bezpośrednio w obwodach. Jednostki regionalne zyskały możliwość szybszego reagowania na przestępstwa oraz uwzględniania lokalnej sytuacji.

Z czasem przeprowadzono reformę systemu organów ścigania, a nazwy i struktura organizacyjna odpowiednich służb ulegały zmianom. W 2015 roku miała miejsce reorganizacja jednostek zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, a w kolejnych latach kontynuowano dalszą modernizację ich działalności. W 2020 roku w ramach Krajowej Policji utworzono Departament ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej jako międzyregionalny organ terytorialny. W grudniu 2023 roku rząd podjął decyzję o jego likwidacji jako odrębnego organu międzyregionalnego. Zmiany te pokazują, że system zwalczania przestępczości narkotykowej nie pozostawał niezmienny, a jego organizacja była wielokrotnie poddawana przeglądowi.

Pomimo reorganizacji główny kierunek działań pozostaje aktualny: wykrywanie nielegalnego obrotu narkotykami i pociąganie osób zaangażowanych do odpowiedzialności w ramach prawa. Jednocześnie ważne jest, aby nie mylić historycznej nazwy tej jednostki z nazwami wszystkich struktur pełniących obecnie odpowiednie funkcje. Służby mogą zmieniać podległość i organizację wewnętrzną, ale potrzeba zwalczania przestępczości narkotykowej nigdzie nie znika.

Dlaczego ta praca jest ważna dla społeczeństwa

Nielegalny obrót narkotyków to nie tylko działalność sprzedawców substancji zabronionych. Może on wiązać się z przemocą, oszustwami, praniem brudnych pieniędzy i innymi przestępstwami. Nielegalny rynek stwarza również zagrożenie dla zdrowia ludzi, ponieważ skład i pochodzenie substancji są często nieznane nabywcom. Szczególnie narażeni mogą być nastolatkowie i młodzież, którzy z powodu braku informacji lub presji otoczenia nie doceniają niebezpieczeństwa.

Dlatego zwalczanie przestępczości narkotykowej wymaga nie tylko działań policji, ale także szerszej współpracy instytucji państwowych, pracowników służby zdrowia, nauczycieli i społeczności lokalnych. Organy ścigania koncentrują się na wykrywaniu przestępstw i powstrzymywaniu nielegalnej działalności. Pracownicy służby zdrowia pomagają osobom borykającym się z problemami zdrowotnymi spowodowanymi zażywaniem substancji psychoaktywnych, a specjaliści ds. profilaktyki wyjaśniają zagrożenia i pomagają zapobiegać uzależnieniu. Te obszary działania nie zastępują się nawzajem, lecz uzupełniają wspólne wysiłki.

Ważne jest również rozróżnienie między nielegalnym obrotem narkotykami a legalnym stosowaniem substancji kontrolowanych w medycynie. Niektóre substancje odurzające i psychotropowe są stosowane w leczeniu, w szczególności w celu uśmierzania bólu, ale ich produkcja, przechowywanie i stosowanie są regulowane przez prawo. Zadaniem organów ścigania jest wykrywanie naruszeń i przeciwdziałanie nielegalnemu obrotowi, a nie utrudnianie legalnego leczenia. Właśnie dlatego kontrola powinna obejmować zarówno zwalczanie przestępstw, jak i zapobieganie przedostawaniu się substancji kontrolowanych do nielegalnej sprzedaży.

Jak podkreślają, 30 października

30 października to przede wszystkim święto zawodowe dla pracowników zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W różnych latach regionalne zarządy policji publikowały gratulacje z okazji rocznicy utworzenia służby, opowiadały o jej pracy i podsumowywały dotychczasowe działania. W szczególności w komunikatach Policji Narodowej z tej okazji wspominano historię jednostki, jej zadania i wyniki pracy.

W źródłach otwartych nie ma wzmianki o jednolitym, ogólnokrajowym scenariuszu obchodów, obowiązkowym dla wszystkich pracowników. W zależności od instytucji mogą organizować uroczyste wydarzenia, wyróżniać pracowników za służbę, publikować materiały informacyjne lub przypominać o ważnych wynikach pracy. Jednocześnie nie jest to święto o utrwalonych obrzędach ludowych czy tradycjach, jak na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Jego znaczenie ma przede wszystkim charakter zawodowy: przypomina o pracy ludzi, którzy codziennie przeciwdziałają nielegalnemu obrotowi narkotyków.

Dla szerokiej publiczności data ta może również stać się okazją do pogłębienia wiedzy na temat zagrożeń związanych z handlem narkotykami, sposobów ochrony młodzieży oraz znaczenia terminowego zwracania się o pomoc w przypadku problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. Jednocześnie tematy te należy poruszać bez stygmatyzacji osób uzależnionych: uzależnienie jest problemem zdrowotnym, a nie powodem do poniżania. Profilaktyka, dostęp do pomocy medycznej i zwalczanie przestępczych schematów powinny działać wspólnie.

Co warto wiedzieć o tej dacie

W 2026 roku 30 października przypada w piątek. Mija 33 lata od utworzenia Urzędu ds. Zwalczania Nielegalnego Obrotu Narkotykami w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Data ta przypomina o historii tej wyspecjalizowanej służby porządkowej oraz o tym, jak ważne pozostaje zwalczanie nielegalnej produkcji i dystrybucji substancji odurzających.

Dzień pracowników jednostek ds. zwalczania nielegalnego obrotu narkotykami to okazja do uhonorowania pracy specjalistów zajmujących się wykrywaniem handlu narkotykami i związanych z nim przestępstw. Jednocześnie skuteczne przeciwdziałanie temu problemowi nie zależy wyłącznie od funkcjonariuszy organów ścigania. Wymaga ono profilaktyki, rzetelnych informacji, pomocy medycznej oraz współpracy różnych instytucji. To właśnie połączenie tych wysiłków pomaga zmniejszać zagrożenia dla społeczeństwa i chronić ludzi przed skutkami nielegalnego obrotu narkotykami.

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