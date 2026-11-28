Służba Wywiadu Zewnętrznego (SZR) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) udostępniły odtajnione archiwa z okazji Dnia Pamięci Ofiar Głodomorów
Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy opublikowała odtajnione dokumenty archiwalne dotyczące organizacji przez OUN kampanii protestacyjnej za granicą jesienią 1933 roku. Jej celem było zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na masowy głód w radzieckiej Ukrainie oraz zbrodniczą politykę reżimu bolszewickiego.
Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ujawniło materiały archiwalne, które świadczą o mechanizmach organizowania sztucznego głodu, karaniu ludzi za próby ratowania swoich rodzin oraz zakazie wyjazdu w poszukiwaniu ratunku.
W zbiorach archiwalnych Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) znaleziono plan dyrektywny Kierownictwa ukraińskich nacjonalistów oraz inne materiały dotyczące przeprowadzenia jesienią 1933 roku akcji antybolszewickiej w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
„W zbiorach archiwalnych Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy znaleziono plan dyrektywny kierownictwa ukraińskich nacjonalistów oraz inne materiały dotyczące przeprowadzenia jesienią 1933 roku przez organizacje OUN w Europie, Ameryce i Kanadzie akcji protestacyjnej przeciwko bolszewikom, mającej na celu zwrócenie uwagi na wielki głód w radzieckiej Ukrainie” — informuje Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.
Informacje o przygotowaniach ukraińskiej diaspory pracownicy ODPU ZSRR otrzymali za pośrednictwem zagranicznej siatki agentów. Plan jest datowany na 18 września 1933 roku. Został on skierowany do sekretariatów i oddziałów OUN w Europie, a także do Organizacji Odrodzenia Państwowego Ukrainy w USA oraz Ukraińskiego Związku Narodowego w Kanadzie.
Dokument rozpoczynał się od oceny sytuacji na Ukrainie oraz zamiarów władz radzieckich:
„Wydarzenia, które mają miejsce w ostatnim czasie na okupowanych przez komunistyczną Moskwę ziemiach ukraińskich (głód, terror, zmiana kursu ukraińizacji itp.), wyraźnie pokazują, że dyktatura bolszewicka postanowiła ostatecznie sparaliżować dalszy rozwój ruchu ukraińskiego i świadomości narodowej naszego narodu. Celem Moskwy jest podporządkowanie sobie Ukrainy, pozbawienie jej – nawet w sprzyjających warunkach – możliwości wznowienia walki o swoje wyzwolenie oraz uczynienie z niej na długi czas własnej kolonii”.
W planie określono kilka głównych zadań kampanii protestacyjnej:
zwrócenie uwagi świata na kwestię ukraińską i konieczność jej rozwiązania;
pokazać rzeczywisty stan rzeczy w radzieckiej Ukrainie, spowodowany polityką Moskwy;
wystąpić przed rządami innych krajów przeciwko polityce ustępstw i „paktomanii” wobec komunistycznej Moskwy;
pokazać, że naród ukraiński nie zgodzi się na poniżanie i nie uzna umów zawartych przez Moskwę;
potwierdzić solidarność Ukraińców w ojczyźnie i na emigracji, a także poparcie ze strony postępowej społeczności międzynarodowej.
W tym celu planowano organizować wiece uliczne, publiczne wystąpienia oraz uchwalać rezolucje wzywające do wsparcia Ukraińców i pomocy w przetrwaniu. Dokumenty zawierające odpowiednie apele miały być wysyłane do rządów i placówek dyplomatycznych innych państw.
Zgodnie z danymi archiwalnymi w listopadzie 1933 roku tysiące przedstawicieli ukraińskiej diaspory wzięło udział w milczących marszach i wiecach w dziesiątkach miast w USA. Akcje te poświęcono pamięci ofiar Hołodomoru z lat 1932–1933 i zorganizowano je w proteście przeciwko polityce Kremla mającej na celu zniszczenie narodu ukraińskiego.
W wyniku tych wydarzeń uczestnicy przygotowali szereg memorandów dotyczących głodu na Ukrainie, skierowanych do rządów różnych krajów. Jeden z dokumentów amerykańsko-ukraińskiej organizacji z Filadelfii został wysłany do prezydenta USA Franklina Roosevelta. Jego treść trafiła również w ręce radzieckich służb specjalnych.
W memorandum podkreślono konieczność udzielenia międzynarodowej pomocy ludności Ukrainy oraz wyjaśniono przyczyny tragedii:
„Chociaż głównym celem niniejszego dokumentu jest wspieranie organizacji pomocy dla ludności radzieckiej Ukrainy, gdzie szaleją epidemie i panuje nędza, uważamy za konieczne przedstawienie warunków gospodarczych, narodowych i politycznych, które doprowadziły do tej katastrofy, będąc przekonani, że każdapomoc, aby była skuteczna i aktywna, musi być udzielana przy pełnej świadomości istoty sprawy. Fakt, że przyczyna wszystkich tych nieszczęść leży w warunkach społecznych, a nie w zjawiskach natury, na które nie mamy wpływu, nie powinien wpływać na pilność udzielenia pomocy z ludzkiego punktu widzenia. Niezależnie od przyczyny, jej skutki są takie, że milionom ludzi grozi śmierć, a kraj, który znajduje się tak blisko cywilizowanych narodów, stanął w obliczu niebezpieczeństwa zagłady”.
Kolejny memorandum przygotowało Stowarzyszenie Ukraińskich Organizacji Ameryki. Ta społeczno-polityczna organizacja Ukraińców organizowała działania na rzecz uznania ukraińskiej państwowości, informowała międzynarodową opinię publiczną o kwestii ukraińskiej, zbierała fundusze na pomoc głodującym oraz wydawała anglojęzyczne książki o Ukrainie.
Po otrzymaniu informacji o przygotowywanych protestach i memorandum ukraińskiej diaspory kierownictwo radzieckie zleciło organom ODPU ZSRR wywarcie wpływu na przebieg wydarzeń.
W szczególności próbowano wmówić stronie amerykańskiej, że za protestami rzekomo stoją „reakcyjnie nastawieni ukraińscy nacjonaliści, ekstremiści i terroryści”, którzy mogą dopuścić się prowokacji i masowych zamieszek.
Ponadto radzieckie służby specjalne rozpowszechniały informacje o rzekomym przygotowywaniu przez członków OUN zamachu na ludowego komisarza spraw zagranicznych Maksyma Litwinowa. Udał się on do Waszyngtonu na spotkanie z Franklinem Rooseveltem i podpisanie dokumentów o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między ZSRR a USA 16 listopada 1933 roku.
Niektóre dokumenty archiwalne ujawniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Resort przypomniał o milionach ofiar Hołodomoru – ludobójstwa z lat 1932–1933, a także o masowych sztucznych głodach z lat 1921–1923 oraz 1946–1947.
„Dzisiaj oddajemy hołd pamięci milionów Ukraińców, których życie pochłonął największy w historii Holodomor – ludobójstwo z lat 1932–1933 oraz masowe sztuczne głody z lat 1921–1923 i 1946–1947. Przez lata władze radzieckie próbowały ukryć prawdę o tych zbrodniach. Jednak akta archiwalne zachowały świadectwa tego, jak organizowano głód, karano za próby ratowania rodzin i uniemożliwiano wyjazd w poszukiwaniu ratunku. Materiały te stanowią część pamięci historycznej o tragedii, jaką przeżył naród ukraiński” — poinformowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
28 listopada 2026 roku w Ukrainie upamiętni się ofiary głodomorów. Tego dnia mija 93. rocznica Hołodomoru z lat 1932–1933, a także 80 lat od początku głodu z lat 1946–1947. Ukraińcy zapalą świeczki, przyłączą się do ogólnokrajowej minuty ciszy i upamiętnią miliony ludzi, którzy zginęli w wyniku sztucznego głodu wywołanego przez władze radzieckie.
Prezydent Wołodymyr Zełenski w Dniu Pamięci Ofiar Hołodomorów, 28 listopada, oddał hołd milionom Ukraińców, którzy zginęli w wyniku sztucznych głodów w latach 1921–1923, 1932–1933 oraz 1946–1947.