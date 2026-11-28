Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy opublikowała odtajnione dokumenty archiwalne dotyczące organizacji przez OUN kampanii protestacyjnej za granicą jesienią 1933 roku. Jej celem było zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na masowy głód w radzieckiej Ukrainie oraz zbrodniczą politykę reżimu bolszewickiego.

Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ujawniło materiały archiwalne, które świadczą o mechanizmach organizowania sztucznego głodu, karaniu ludzi za próby ratowania swoich rodzin oraz zakazie wyjazdu w poszukiwaniu ratunku.

W zbiorach archiwalnych Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) znaleziono plan dyrektywny Kierownictwa ukraińskich nacjonalistów oraz inne materiały dotyczące przeprowadzenia jesienią 1933 roku akcji antybolszewickiej w Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

„W zbiorach archiwalnych Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy znaleziono plan dyrektywny kierownictwa ukraińskich nacjonalistów oraz inne materiały dotyczące przeprowadzenia jesienią 1933 roku przez organizacje OUN w Europie, Ameryce i Kanadzie akcji protestacyjnej przeciwko bolszewikom, mającej na celu zwrócenie uwagi na wielki głód w radzieckiej Ukrainie” — informuje Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Informacje o przygotowaniach ukraińskiej diaspory pracownicy ODPU ZSRR otrzymali za pośrednictwem zagranicznej siatki agentów. Plan jest datowany na 18 września 1933 roku. Został on skierowany do sekretariatów i oddziałów OUN w Europie, a także do Organizacji Odrodzenia Państwowego Ukrainy w USA oraz Ukraińskiego Związku Narodowego w Kanadzie.

Dokument rozpoczynał się od oceny sytuacji na Ukrainie oraz zamiarów władz radzieckich:

„Wydarzenia, które mają miejsce w ostatnim czasie na okupowanych przez komunistyczną Moskwę ziemiach ukraińskich (głód, terror, zmiana kursu ukraińizacji itp.), wyraźnie pokazują, że dyktatura bolszewicka postanowiła ostatecznie sparaliżować dalszy rozwój ruchu ukraińskiego i świadomości narodowej naszego narodu. Celem Moskwy jest podporządkowanie sobie Ukrainy, pozbawienie jej – nawet w sprzyjających warunkach – możliwości wznowienia walki o swoje wyzwolenie oraz uczynienie z niej na długi czas własnej kolonii”.

W planie określono kilka głównych zadań kampanii protestacyjnej:

zwrócenie uwagi świata na kwestię ukraińską i konieczność jej rozwiązania;

pokazać rzeczywisty stan rzeczy w radzieckiej Ukrainie, spowodowany polityką Moskwy;

wystąpić przed rządami innych krajów przeciwko polityce ustępstw i „paktomanii” wobec komunistycznej Moskwy;

pokazać, że naród ukraiński nie zgodzi się na poniżanie i nie uzna umów zawartych przez Moskwę;

potwierdzić solidarność Ukraińców w ojczyźnie i na emigracji, a także poparcie ze strony postępowej społeczności międzynarodowej.

W tym celu planowano organizować wiece uliczne, publiczne wystąpienia oraz uchwalać rezolucje wzywające do wsparcia Ukraińców i pomocy w przetrwaniu. Dokumenty zawierające odpowiednie apele miały być wysyłane do rządów i placówek dyplomatycznych innych państw.

Zgodnie z danymi archiwalnymi w listopadzie 1933 roku tysiące przedstawicieli ukraińskiej diaspory wzięło udział w milczących marszach i wiecach w dziesiątkach miast w USA. Akcje te poświęcono pamięci ofiar Hołodomoru z lat 1932–1933 i zorganizowano je w proteście przeciwko polityce Kremla mającej na celu zniszczenie narodu ukraińskiego.

W wyniku tych wydarzeń uczestnicy przygotowali szereg memorandów dotyczących głodu na Ukrainie, skierowanych do rządów różnych krajów. Jeden z dokumentów amerykańsko-ukraińskiej organizacji z Filadelfii został wysłany do prezydenta USA Franklina Roosevelta. Jego treść trafiła również w ręce radzieckich służb specjalnych.

W memorandum podkreślono konieczność udzielenia międzynarodowej pomocy ludności Ukrainy oraz wyjaśniono przyczyny tragedii:

„Chociaż głównym celem niniejszego dokumentu jest wspieranie organizacji pomocy dla ludności radzieckiej Ukrainy, gdzie szaleją epidemie i panuje nędza, uważamy za konieczne przedstawienie warunków gospodarczych, narodowych i politycznych, które doprowadziły do tej katastrofy, będąc przekonani, że każdapomoc, aby była skuteczna i aktywna, musi być udzielana przy pełnej świadomości istoty sprawy. Fakt, że przyczyna wszystkich tych nieszczęść leży w warunkach społecznych, a nie w zjawiskach natury, na które nie mamy wpływu, nie powinien wpływać na pilność udzielenia pomocy z ludzkiego punktu widzenia. Niezależnie od przyczyny, jej skutki są takie, że milionom ludzi grozi śmierć, a kraj, który znajduje się tak blisko cywilizowanych narodów, stanął w obliczu niebezpieczeństwa zagłady”.

Kolejny memorandum przygotowało Stowarzyszenie Ukraińskich Organizacji Ameryki. Ta społeczno-polityczna organizacja Ukraińców organizowała działania na rzecz uznania ukraińskiej państwowości, informowała międzynarodową opinię publiczną o kwestii ukraińskiej, zbierała fundusze na pomoc głodującym oraz wydawała anglojęzyczne książki o Ukrainie.

Po otrzymaniu informacji o przygotowywanych protestach i memorandum ukraińskiej diaspory kierownictwo radzieckie zleciło organom ODPU ZSRR wywarcie wpływu na przebieg wydarzeń.

W szczególności próbowano wmówić stronie amerykańskiej, że za protestami rzekomo stoją „reakcyjnie nastawieni ukraińscy nacjonaliści, ekstremiści i terroryści”, którzy mogą dopuścić się prowokacji i masowych zamieszek.

Ponadto radzieckie służby specjalne rozpowszechniały informacje o rzekomym przygotowywaniu przez członków OUN zamachu na ludowego komisarza spraw zagranicznych Maksyma Litwinowa. Udał się on do Waszyngtonu na spotkanie z Franklinem Rooseveltem i podpisanie dokumentów o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między ZSRR a USA 16 listopada 1933 roku.

Niektóre dokumenty archiwalne ujawniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy. Resort przypomniał o milionach ofiar Hołodomoru – ludobójstwa z lat 1932–1933, a także o masowych sztucznych głodach z lat 1921–1923 oraz 1946–1947.

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