Prognoza tarota na listopad 2026 roku: astrolodzy wskazali kluczowe karty dla wszystkich znaków zodiaku
Prognoza astrologiczna na listopad 2026 roku wskazuje jako główny symbol odwróconą „Siódemkę Mieczy”, która symbolizuje uwolnienie się od oszustwa oraz nadejście nowego etapu po zakończeniu okresów retrogradacji planet.
Zgodnie z prognozą dla każdego ze znaków zodiaku przygotowano następujące arkan:
Baran — odwrócony „Cesarz”, wskazujący na wewnętrzne wątpliwości, potrzebę stabilności oraz konieczność nauczenia się rezygnacji z nadmiernej kontroli nad wydarzeniami.
Byk — odwrócona „Piątka mieczy”, która radzi, by bardziej troskliwie traktować siebie, pracować nad emocjonalnymi ranami i szukać harmonii w związkach.
Bliźnięta — odwrócony „As Mieczy”, który ostrzega przed pochopnymi wnioskami i przypomina o znaczeniu krytycznej analizy informacji podczas retrogradacji Merkurego.
Rak — odwrócona „Dwójka Mieczy”, która zachęca do podejmowania decyzji i przezwyciężania zagubienia w trudnych sytuacjach.
Lew — „Dziesiątka Mieczy”, symbolizująca zakończenie ważnego etapu, zamknięcie wyczerpujących historii i rozpoczęcie z czystą kartą.
Panna — karta „Sprawiedliwość”, która wzywa do obiektywności, wyważonych decyzji i dokładnego przeglądu wzajemnych zobowiązań.
Waga — odwrócona „Dziesiątka pentakli”, wskazująca na potrzebę uporządkowania finansów, przeglądu budżetu i wzmocnienia stabilności materialnej.
Skorpion — „Król Pucharów”, który uosabia dojrzałość emocjonalną, stabilność i sprzyjający moment na określenie nowych priorytetów życiowych.
Strzelec — odwrócona karta „Wisielec”, która przypomina, że nadszedł czas, by działać, nie czekając na idealne okoliczności, i odważnie uczyć się na własnych doświadczeniach.
Koziorożec — odwrócona „Siódemka pentakli”, która radzi ponownie ocenić dotychczasowe wysiłki i skorygować plany w celu efektywniejszego rozdzielania zasobów.
Wodnik — „Trójka Pucharów”, która obiecuje serdeczne relacje, odbudowę zaufania do otoczenia oraz przyjemne kontakty towarzyskie.
Ryby — „Sześć pentakli”, która symbolizuje poszukiwanie równowagi i równouprawnienia w związkach, a także świadome rozdzielanie własnych sił i uwagi.