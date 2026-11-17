Charków nadal finansuje utrzymanie parków, skwerów i terenów zielonych nawet w czasie wojny na pełną skalę, ponieważ nie jest to jedynie kwestia zagospodarowania przestrzeni publicznej, ale także zapewnienia mieszkańcom normalnych warunków życia.

Według burmistrza środki na utrzymanie terenów zielonych pochodzą z budżetu lokalnego. Podkreślił, że dyskusje na temat wydatków na zagospodarowanie przestrzeni publicznej powinny opierać się na konkretnych danych liczbowych, a nie przeradzać się w spory polityczne.

„Najważniejsze, aby ta dyskusja nie przerodziła się w polityczne gierki. A do merytorycznej rozmowy z danymi w ręku jestem zawsze gotowy. Przede wszystkim trzeba zrozumieć, jak kształtuje się budżet Charkowa i na co przeznaczane są jego środki” – zaznaczył burmistrz.

Igor Terechow poinformował, że w ciągu dziesięciu miesięcy tego roku dochody własne budżetu Charkowa wyniosły prawie 15,5 mld hrywien. Chodzi o wpływy podatkowe i inne, które stanowią podstawę dochodową gminy terytorialnej.

Ponadto miasto otrzymuje transfery państwowe, z których znaczna część ma charakter celowy. Nie można wykorzystywać takich środków na utrzymanie parków czy zagospodarowanie klombów.

„Nikt nie ma prawa wydawać dotacji celowych na klomby czy parki” – podkreślił Terechow.

Burmistrz wyjaśnił również, że wydatki na zagospodarowanie przestrzeni publicznej nie ograniczają się wyłącznie do sadzenia kwiatów. Obejmują one sprzątanie terenów, pielęgnację drzew, usuwanie zagrożonych drzew oraz utrzymanie parków i skwerów.

„To zwykłe prace porządkowe, których nie można po prostu zaprzestać, dopóki w mieście mieszkają ludzie” – powiedział.

Osobno Terechow zwrócił uwagę na psychologiczne znaczenie zadbanych przestrzeni publicznych dla miasta, które od lat znajduje się pod rosyjskim ostrzałem.

Jak powiedział, w Charkowie nadal mieszkają lokalni mieszkańcy, setki tysięcy osób wewnętrznie przesiedlonych, a także rodziny żołnierzy służących na froncie charkowskim.

Burmistrz uważa, że możliwość odpoczynku w parku, podziwiania kwiatów i spędzania czasu z rodziną pomaga ludziom oderwać się od ciągłego zagrożenia i zniszczeń.

„Ludzie są zmęczeni niepokojem, zniszczeniami i codziennym zagrożeniem. A kiedy rodzina może wyjść na spacer do zadbanego parku, kiedy dziecko widzi kwiaty, a nie tylko zabite sklejką okna i zniszczone budynki, to również ma znaczenie” – zaznaczył burmistrz.

Dodał, że znane miejskie przestrzenie pomagają mieszkańcom Charkowa zachować poczucie normalnego życia nawet w warunkach wojny.

„Nie chcę i mam nadzieję, że nikt nie chce, aby Charków stał się ponurym, zaniedbanym miastem, z którego ludzie będą chcieli wyjechać przy pierwszej okazji” – podsumował Terechow.

Według danych Departamentu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miasta Charkowa w mieście znajduje się 27 parków i 92 skwery. W Charkowie są również lasy, parki łąkowe, zagajniki, bulwary i nabrzeża.

W czerwcu 2025 roku miasto zatwierdziło program rozwoju i ochrony terenów zielonych na lata 2025–2030.

W ten sposób władze miejskie uzasadniają dalsze wydatki na zagospodarowanie przestrzeni publicznej koniecznością utrzymania infrastruktury przestrzeni publicznych oraz zapewnienia komfortowych warunków życia mieszkańcom Charkowa nawet w czasie wojny na pełną skalę.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2027 r. mieszkańcy Charkowa będą płacić więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Komitet Wykonawczy Rady Miejskiej zatwierdził już nowe taryfy: metr sześcienny wody będzie kosztował 57,50 UAH, a odprowadzanie ścieków – 27,99 UAH. Łącznie za obie usługi trzeba będzie zapłacić 85,49 hrywny za metr sześcienny zamiast obecnych 69,24 hrywny.

Niedawno w Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach elektrycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

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