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Diva travesti Monroe wraz z przyjaciółką i jej synem przeniosła się do Zakarpacia po nieudanej próbie wyjazdu do Francji

UA NEWS 10 listopada 2026 15:32
Diva travesti Monroe wraz z przyjaciółką i jej synem przeniosła się do Zakarpacia po nieudanej próbie wyjazdu do Francji

Blogerka i psycholog Monroe, po nieudanej próbie emigracji do Francji, osiedliła się w Zakarpaciu wraz z przyjaciółką Grafiną (prawdziwe imię – Natalia) i jej synem Lewem. Opowiedziała również o warunkach, w jakich obecnie muszą przebywać.

Ze względu na bezpieczeństwo dziecka Monroe i Natalia postanowiły nie wracać do stolicy. Na razie nie ujawniają dokładnego miejsca swojego pobytu. Jednocześnie blogerka napisała w relacjach, że pierwszej nocy w nowym mieszkaniu było tak zimno, że musiała spać w płaszczu.

Монро на Закарпатті

Jak napisała Monroe w relacjach, wynajęli prywatny dom, z którego kilka tygodni temu wyprowadzili się poprzedni lokatorzy, pozostawiając po sobie wiele rzeczy. W nocy Natalia próbowała zwiększyć ogrzewanie, ale ono w ogóle przestało działać, więc Monroe spała w płaszczu.

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„Postrzegam swoje życie jako zabawną przygodę” – skomentowała te wydarzenia psycholog i ucieszyła się, że przynajmniej może napić się pysznej kawy z ekspresu typu gejzer.

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Монро на фото

Diva travesti Monroe została psychologiem i już od roku prowadzi konsultacje.

 

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