Środki finansowe przy wsparciu Unii Europejskiej zostaną przeznaczone na rozwój placówek kształcenia zawodowego w Kijowie, Dnieprze oraz w obwodzie wołyńskim. Odpowiednie umowy podpisali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Finansów, administracji obwodowych oraz placówek edukacyjnych.

Środki otrzymają Kijowska Szkoła Zawodowa TECHNO-ART, Dnieprowska Szkoła Zawodowa Technologiczna oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolkowie.

W latach 2027–2028 planuje się modernizację budynków dydaktycznych, warsztatów i akademików oraz zakup nowoczesnego sprzętu i środków transportu na potrzeby praktycznego przygotowania studentów.

Nowe ośrodki będą łączyć kształcenie zawodowe, przekwalifikowanie kadr oraz współpracę z biznesem. Pracodawcy będą angażować się w opracowywanie programów nauczania, a osoby dorosłe będą mogły podnosić kwalifikacje lub zdobywać nowe zawody.

Finansowanie stanowi część programu Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego na Ukrainie o łącznej wartości 58 mln euro.

Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)

W obwodzie zakarpackim przeprowadzona zostanie przebudowa przejść granicznych „Czop (Tisa) – Zahony” oraz „Lużanka – Beregszuran” na granicy z Węgrami, a także „Użhorod – Wyszne Niemieckie” na granicy ze Słowacją. W ramach umowy Europejski Bank Inwestycyjny zapewni finansowanie w wysokości 60 mln euro.

Europejski Bank Inwestycyjny sfinansuje utworzenie pięciu nowych fabryk-kuchni na Ukrainie. Łącznie będą one w stanie przygotowywać do 65 tysięcy porcji posiłków dziennie dla uczniów. Nowe obiekty planuje się zbudować w Wiszniewie, Lebedynie, Winnicy, Zaporożu i Szeptyckim.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeznacza dla Ukrainy nowy pakiet pomocy finansowej w wysokości około 500 mln euro, który zostanie wykorzystany na odbudowę infrastruktury krytycznej oraz wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw.

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