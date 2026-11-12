Trzech rannych policjantów nie mogło uzyskać statusu weteranów — Lubinec

Trzech funkcjonariuszy organów ścigania, którzy odnieśli rany podczas pełnienia obowiązków służbowych na terenach objętych działaniami wojennymi, nie mogło uzyskać statusu osób niepełnosprawnych w wyniku wojny z powodu błędów w dokumentach.

Jak poinformował rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec, wśród wnioskodawców był czynny policjant oraz dwóch byłych funkcjonariuszy organów ścigania. Zespoły ekspertów nieprawidłowo określiły przyczyny ich niepełnosprawności, nie uwzględniając okoliczności, w jakich doszło do odniesienia ran. Z tego powodu okręgowe administracje wojskowe odmawiały im przyznania odpowiedniego statusu.

Pomimo wielokrotnych zwróceń do właściwych ministerstw problem nie został rozwiązany. Wówczas Lubinec zwrócił się bezpośrednio do premiera.

Następnie dokumenty zostały skorygowane, wszystkim trzem przyznano status osób niepełnosprawnych w wyniku wojny i wydano odpowiednie zaświadczenia.

„System powinien działać tak, aby tego typu kolizje były rozwiązywane automatycznie, a nie ręcznie. Niezależnie od tego, czy konkretna sprawa trafi do szefa rządu” – podkreślił rzecznik praw obywatelskich.

Źródło: Dmytro Lubinec (Telegram)

Tymczasem w obwodzie chmielnickim wszczęto dochodzenie przedprocesowe w związku z incydentem, w którym grupa osób wtargnęła do prywatnego domu. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się wcześniej w sieci.

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego centrum rekrutacyjnego i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia kwoty 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia kwoty 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

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