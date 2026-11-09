„Trucha zapewnia mieszkanie”: Maksym Ławrynenko – o wyborze i zakupie mieszkań dla rodzin, które straciły domy z powodu wojny

W 2024 roku założyciel i właściciel grupy medialnej „Trucha Ukraina” Maksym Ławrynenko zainicjował projekt charytatywny „Trucha daje mieszkanie”. Za środki pochodzące z zysków kanałów Telegramu grupy zespół kupuje mieszkania dla osób, które straciły swoje domy z powodu wojny. Pomoc otrzymały już rodziny przesiedleńców, które przeżyły okupację i odniosły rany, rodziny z dziećmi oraz osoby niepełnosprawne.

Rozmawialiśmy z Maksymem o tym, jak przebiega poszukiwanie nieruchomości, jak trudno jest znaleźć odpowiednią opcję w ramach budżetu oraz jak zespół organizuje zakup. A także — o decyzjach, które trzeba podejmować, i odpowiedzialności za nie.

Jak wybiera się mieszkania dla rodzin

— Maksymie, w trakcie trwania projektu pomogliście rodzinom znajdującym się w bardzo różnych sytuacjach życiowych. Jak te okoliczności wpływają na poszukiwanie mieszkania?

Kiedy wybieramy rodzinę do udziału w projekcie, wiemy już sporo o jej sytuacji. Ludzie opowiadają o sobie w zgłoszeniach, dostarczają dokumenty, rozmawiamy z nimi i dowiadujemy się, jakie mają oczekiwania wobec przyszłego mieszkania. I zaczynamy poszukiwania.

Na początku 2026 roku kupiliśmy mieszkanie dla babci z niepełnosprawnością, która samotnie wychowuje swojego osieroconego wnuka. Są to przesiedleńcy z rejonu Bachmutu w obwodzie donieckim, którzy prawie całe swoje niewielkie dochody wydawali na czynsz. Trzeba było uwzględnić stan zdrowia babci i zadbać o to, by chłopiec mógł wygodnie uczyć się i mieszkać w nowym miejscu.

Mamy też rodzinę z Lisiczanska, która przez lata mieszkała w 12-metrowym pokoju w dawnym klasztorze. Mają dwoje dzieci, mama jest niepełnosprawna z powodu poważnych powikłań cukrzycy, a tata – weteran wojenny, dwukrotny przesiedleńca. Ich mieszkanie zniszczyła rosyjska rakieta. Kiedy znasz wszystkie te okoliczności, zupełnie inaczej patrzysz na oferty nieruchomości. Zwracasz uwagę, czy jest wystarczająco dużo naprawdę wygodnej przestrzeni dla czterech osób, na ile region i miasto są przynajmniej względnie bezpieczne.

Dokładnie oceniamy również stan samego mieszkania oraz ewentualne wydatki po zakupie, aby po przeprowadzce ludzie nie musieli w pośpiechu szukać pieniędzy na gruntowny remont. Wszystko omawiamy z przyszłymi właścicielami: ostateczna decyzja należy do nich.

— Czy zdarzyło się, że życzenia rodziny miały szczególny wpływ na wybór?

Dla rodziny z obwodu charkowskiego kupiliśmy dom z ogrodem. Ci ludzie przeżyli okupację, ciężkie rany, utratę nienarodzonego dziecka, długo szukali schronienia w całym kraju, a później urodziła się im córeczka. Rodzina marzyła właśnie o domu, o własnym podwórku, chciała uprawiać drzewa owocowe. W końcu udało się kupić dom z ogrodem.

Oczywiście życzenia należy dostosować do możliwości finansowych. Omawiamy z ludźmi różne opcje w ramach budżetu. Bardzo cieszy, gdy udaje się znaleźć mieszkanie, które podoba się rodzinie i w którym już widzi swoją przyszłość.

Poszukiwanie mieszkania i praca z budżetem

— Ceny nieruchomości znacznie się różnią nawet w obrębie jednego miasta. Jak znajdujecie odpowiednią opcję?

Analizujemy oferty na rynku, rozmawiamy ze sprzedającymi, porównujemy mieszkania, które pasują pod względem ceny. Wiele zależy tu od konkretnego obiektu. Powiem coś oczywistego, ale to naprawdę nie jest rzadkość: mieszkanie może być stosunkowo niedrogie i wyglądać całkiem nieźle, ale po zakupie okaże się, że wymaga poważnego remontu. Wtedy rzeczywiste wydatki będą znacznie wyższe. Zdarza się, że mieszkanie jest dobre, ale znajduje się bardzo daleko, na przykład od szkoły, do której dziecko przyzwyczaiło się już po kilku przeprowadzkach po kraju. Dlatego trzeba uważnie rozważać oferty i omawiać różne rozwiązania.

Budżet jest ważny, ale mieszkanie musi być godne zamieszkania. Nasze rodziny przeszły już bardzo wiele i chcę, aby po otrzymaniu mieszkania ich sytuacja się poprawiła, a nie pogorszyła.

— Jak często zdarza się, że musicie zmieniać plany z powodu sprzedających?

Był taki przypadek. Uzgodniliśmy już warunki zakupu, przygotowaliśmy się do sfinalizowania transakcji — a sprzedający nagle zmienił zdanie. To nieprzyjemne, ale cóż zrobić: musieliśmy wrócić do poszukiwań i rozważać inne oferty. Rozumiem to wszystko, właściciele też mają swoje okoliczności.

Staramy się dogadać, szukać kompromisów. Jeśli porozumienie się nie udaje, szukamy innej opcji. Najważniejsze, żeby w rezultacie rodzina otrzymała odpowiednie mieszkanie.

Weryfikacja prawna i formalności związane z zakupem

— Jak wygląda organizacja części prawnej pracy?

Angażujemy prawników i notariuszy, którzy towarzyszą nam w procesie zakupu. Przed sfinalizowaniem umowy należy w jak najwiarygodniejszy sposób upewnić się, że z dokumentami dotyczącymi nieruchomości wszystko jest w porządku, sprawdzić prawo własności i przygotować wszystkie dokumenty.

To bardzo odpowiedzialna część naszej pracy. Kupujemy mieszkania dla osób, które straciły własne mieszkania z powodu wojny, przez lata były zmuszone do wynajmowania lokali i przeprowadzek. A kiedy już pomagamy rodzinie w uzyskaniu własnego domu, musimy zadbać o to, by zakup został prawidłowo sformalizowany.

Jestem bardzo wdzięczny naszemu zespołowi, prawnikom i notariuszom, którzy angażują się w tę pracę. Wspólne wysiłki naprawdę przynoszą efekty.

— Maksymie, osobiście wręczasz klucze rodzinom i często z nimi rozmawiasz. Jakie wrażenia wynosisz z tych kontaktów?

Największe wrażenie robią na mnie sami ludzie i ich emocje. Kiedy wiesz, przez co przeszły te rodziny, ile wszystkiego straciły, bardzo się cieszysz, że udało się pomóc. Szczególną radość sprawia mi widok dzieci, które oglądają pokoje, wybierają sobie kącik i zaczynają ostrożnie snuć plany. A rodzice wreszcie mogą przestać myśleć o szukaniu miejsca, w którym po prostu mogliby mieszkać.

Po przekazaniu kluczy pozostaję w kontakcie z rodzinami. Cieszę się, gdy zapraszają mnie na parapetówkę, opowiadają, jak się urządzają, dzielą się nowinami. Bardzo miło jest widzieć ludzi już we własnym mieszkaniu, z nowymi planami na przyszłość. Właśnie po to wszystko to robimy.

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