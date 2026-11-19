19 listopada 2026 roku „Trucha Ukraina” obchodzi siódmą rocznicę powstania. W tym czasie projekt Maksyma Lavrynenka z Charkowa przekształcił się z lokalnej grupy w dużą grupę medialną, której łączna liczba odbiorców wynosi ponad 10,3 miliona subskrybentów.

Obecnie sieć skupia dziesiątki ogólnokrajowych i regionalnych kanałów na Telegramie. Zgodnie z wynikami badania „Ukraińskie media: konsumpcja wiadomości i zaufanie w 2026 roku” „Trucha” czwarty rok z rzędu zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najpopularniejszych źródeł wiadomości na Ukrainie. Poziom zaufania do wiadomości „Truchy” wśród jej odbiorców wynosi 82%.

Ważne miejsce w działalności grupy medialnej zajmują projekty charytatywne i pomoc dla Ukraińców. Od początku pełnej inwazji zespół wspiera ukraińskich żołnierzy, zaopatruje oddziały w sprzęt, pomaga rannym obrońcom oraz kupuje mieszkania dla rodzin, które straciły domy z powodu wojny.

Pomoc dla wojska: dziesiątki oddziałów i miliony hrywien

W lipcu 2022 roku zespół założył fundację charytatywną „Trucha Ukraina”, która współpracuje z ponad 30 jednostkami wojskowymi. W ciągu lat działalności grupa medialna zebrała ponad 62,5 miliona hrywien z darowizn, a kolejne około 23 miliony przeznaczyła na pomoc ze środków własnych. W tym czasie przekazano żołnierzom drony, kamery termowizyjne, środki łączności, samochody i inny sprzęt.

W 2026 roku „Trucha” wspierała żołnierzy z własnych środków. Maksym Ławrynenko osobiście odwiedzał żołnierzy i przekazywał im sprzęt zgodnie z ich prośbami.

W szczególności 225. oddzielny pułk szturmowy pod dowództwem Bohatera Ukrainy Olega Sziriajewa o pseudonimie „Sirko” otrzymał detektory dronów, które żołnierze nazywają „czujkami”. Żołnierzom oddziału specjalnego „Kraken” pod dowództwem Konstantina Niemiczewa przekazano drony-kamikadze „Hiena S”. Dla oddziału „Achilles” zakupiono 230 systemów zrzutu amunicji do dronów.

Łącznie na potrzeby każdej z jednostek grupa medialna przeznaczyła około 300 tysięcy hrywien. Przekazanie tego sprzętu stanowi część stałej współpracy zespołu z ukraińskimi obrońcami.

Osobno fundacja wspiera rannych żołnierzy. W szczególności wcześniej przekazano 2,3 miliona hrywien służbie patronackiej „Azowa” na leczenie i rehabilitację 52 ciężko rannych bojowników.

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„Trucha daje mieszkanie”: mieszkania dla rodzin, które straciły dom

W 2024 roku Maksym Ławrynenko zainicjował projekt „Trucha daje mieszkanie”, w ramach którego dla rodzin, które straciły domy z powodu wojny, kupowane są mieszkania i domy ze zysków z kanałów Telegramu grupy medialnej „Trucha Ukraina”. Ławrynenko osobiście wręcza rodzinom klucze i odwiedza je po wprowadzeniu się.

Pierwsze mieszkania otrzymały dwie rodziny z Charkowa, których mieszkania zostały zniszczone w wyniku rosyjskich ostrzałów. Dla rodziny Wiktorii z Północnej Saltówki zakupiono trzypokojowe mieszkanie w Charkowie. Własne mieszkanie otrzymała rodzina, w której matka wraz z synami była zmuszona wyjechać za granicę z powodu wojny. Dzięki projektowi mogli wrócić do Charkowa i ponownie połączyć się z ojcem.

Pod koniec 2025 roku dom na terenie obwodu lwowskiego przekazano rodzinie przesiedleńców z obwodu charkowskiego, która przeżyła okupację, obrażenia oraz utratę nienarodzonego dziecka. Małżeństwo wychowuje małą córeczkę i przeprowadziło się wraz z babciami oraz zwierzętami.

W 2026 roku mieszkanie w Kijowie otrzymała emerytka z niepełnosprawnością Zoja Dmytrivna oraz jej 12-letni wnuk– sierota Matwiej, którzy ewakuowali się z rejonu Bachmutu po zniszczeniu ich domu i wszystkie skromne środki wydawali na czynsz.

Również w tym roku Maksym Ławrynenko i „Trucha” zakupili mieszkanie dla Olgi i Jewgienija z Lisiczanska, którzy wychowują dwoje dzieci. Jewgienij jest weteranem wojennym, a Olga jest niepełnosprawna. Po utracie domu rodzina przez cztery lata mieszkała w pokoju o powierzchni 12 metrów kwadratowych w dawnym klasztorze na terenie obwodu lwowskiego. Teraz rodzina ma własne mieszkanie.

„Trucha Ukraina” świętuje siódmą rocznicę, kontynuując działalność informacyjną i charytatywną. Zespół utrzymuje kontakt z jednostkami wojskowymi, zapewnia im niezbędny sprzęt i pomaga ukraińskim rodzinom, które ucierpiały w wyniku wojny.

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