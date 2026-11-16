We wtorek, 17 listopada 2026 roku, prawosławni chrześcijanie, zgodnie z kalendarzem kościelnym POCU, czczą świętego Grzegorza Cudotwórcę, biskupa Neokezarejskiego, oraz czcigodnego Łazarza, malarza ikon. Obaj święci wnieśli znaczący wkład w historię chrześcijaństwa: Grzegorz zasłynął z działalności kaznodziejskiej i mądrości duchowej, a Łazarz doświadczył prześladowań z powodu czci świętych ikon.

Tego dnia trwa również post bożonarodzeniowy, którego wierni przestrzegają w przededniu jednego z największych świąt chrześcijańskich. Opowiadamy o życiorysach świętych, imieninach i tradycjach związanych z 17 listopada.

Kogo czci się 17 listopada

Główną postacią tego dnia jest święty Grzegorz Cudotwórca, biskup Neokezarejski, który żył w III wieku. Urodził się w pogańskiej rodzinie w Azji Mniejszej i zdobył dobre wykształcenie. Podczas nauki zapoznał się z nauką chrześcijańską i stopniowo nawrócił się na wiarę.

Szczególny wpływ na jego duchowe kształtowanie miał znany nauczyciel chrześcijański Orygenes, u którego Grzegorz studiował w Cezarei Palestyńskiej. Później powrócił do ojczyzny, poświęcił się służbie Kościołowi i został biskupem Neokezarii.

Zgodnie z tradycją kościelną Grzegorz posiadał dar czynienia cudów, dzięki czemu zyskał swoje imię. Jego kazania i działalność przyczyniły się do szerzenia chrześcijaństwa w regionie. Święty znany jest również ze swoich dzieł teologicznych, w szczególności z wykładu chrześcijańskiej doktryny o Trójcy Świętej.

Również 17 listopada wspomina się czcigodnego Łazarza, ikonografa z Konstantynopola. Żył on w IX wieku, był mnichem i poświęcił się malowaniu świętych obrazów.

W czasach cesarza Teofila, który popierał ikonobójstwo, Łazarz był prześladowany za tworzenie ikon. Został uwięziony i poddany torturom, aby zmusić go do wyrzeczenia się swojej działalności. Jednak nawet po uwolnieniu nadal malował ikony. Według tradycji kościelnej ważną rolę w jego ocaleniu odegrała cesarzowa Teodora. Pamięć o świętym wiąże się z obroną malarstwa ikonowego i czcią świętych obrazów.

Kto obchodzi imieniny

17 listopada imieniny według nowego kalendarza kościelnego obchodzą Grzegorz, Łazarz, Michał i Wiktoria.

Grzegorz – imię pochodzenia greckiego, oznaczające „czujny” lub „ten, który nie śpi”. Upowszechniło się dzięki wielu chrześcijańskim świętym.

Lazar – imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, które tłumaczy się jako „Bóg pomógł”. W tradycji chrześcijańskiej wiąże się ono z postaciami biblijnymi i kilkoma świętymi.

Michał – imię pochodzenia starożytno-żydowskiego, oznaczające „taki jak Bóg”. Jest ono związane z archaniołem Michałem i ma długą historię w chrześcijaństwie.

Wiktoria – imię pochodzenia łacińskiego, które tłumaczy się jako „zwycięstwo”. Symbolizuje siłę i niezłomność.

Jednocześnie indywidualny dzień imienin zależy od tego, na cześć którego świętego dana osoba została nazwana podczas chrztu. Dlatego data imienin może różnić się od ogólnego dnia kalendarzowego.

Co zwykle robi się w tym dniu

17 listopada wierni mogą udać się do kościoła, pomodlić się do świętego Grzegorza Cudotwórcy i prosić o mądrość, siłę duchową oraz pomoc w trudnych sytuacjach życiowych.

Do świętego tradycyjnie zwraca się z modlitwami o uzdrowienie, wsparcie w obliczu prób oraz umocnienie wiary. Pamięć o czcigodnym Łazarzu przypomina o znaczeniu duchowej wytrwałości, wierności przekonaniom i szacunku dla miejsc świętych.

Ten dzień warto również poświęcić na dobre uczynki, troskę o bliskich i pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Czego nie należy robić

Kościół nie ustanawia żadnych szczególnych zakazów dotyczących codziennych czynności właśnie na 17 listopada. Sprzątanie, pranie, gotowanie czy praca nie stają się grzechem tylko dlatego, że przypadają w dniu upamiętnienia świętego.

Jednocześnie wiernym zaleca się unikanie kłótni, zniewag, plotek, zazdrości i złych słów. Nie należy odmawiać pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, ani celowo prowokować konfliktów.

Ludowe ostrzeżenia dotyczące zakazu pożyczania pieniędzy, pracy lub wychodzenia z domu nie są obowiązkowymi zasadami kościelnymi.

Ludowe przesądy z 17 listopada

W kalendarzu ludowym połowa listopada kojarzyła się z nadchodzącymi zimowymi mrozami. Ludzie obserwowali niebo, wiatr i drzewa, próbując przewidzieć pogodę na najbliższe tygodnie.

Wśród popularnych przesądów znajdują się:

Якщо вранці з'явився іній, очікували морозної погоди.

Якщо небо затягнуло хмарами, вірили, що негода затримається.

Якщо дме сильний вітер, чекали на зміну погоди.

Якщо день видався ясним і морозним, за народними спостереженнями, зима могла бути холодною.

Przepowiednie te należą do folkloru ludowego i nie stanowią naukowej prognozy pogody.

Post bożonarodzeniowy 17 listopada

17 listopada trwa post bożonarodzeniowy, zwany też postem św. Filipa, który rozpoczął się 15 listopada i zakończy się 24 grudnia. W tym okresie wierni tradycyjnie rezygnują z mięsa, produktów mlecznych i jaj, przestrzegając przepisów kościelnego regulaminu dotyczącego odżywiania.

Post ten obejmuje jednak nie tylko ograniczenia w jedzeniu, ale także duchowe przygotowanie do Bożego Narodzenia: modlitwę, miłosierdzie, pojednanie z bliskimi oraz dobre uczynki. Boże Narodzenie według nowego kalendarza kościelnego obchodzone będzie 25 grudnia.

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