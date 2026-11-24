Na dzień 24 listopada 2026 r. gram złota w Ukrainie kosztuje 5 189,83 UAH, czyli około 115 dolarów amerykańskich. W porównaniu z poprzednim dniem cena tego metalu szlachetnego wzrosła o jednego dolara.

Zmiany cen złota

Cena złota na Ukrainie pod koniec listopada wykazuje spadek w porównaniu z większą częścią października. Wynika to ze spadku światowych notowań tego metalu szlachetnego, przez co październik okazał się jednym z najgorszych miesięcy dla złota od dłuższego czasu (spadek na rynkach światowych wyniósł około 3,7%).

W październiku wartość grama czystego złota według kursu Narodowego Banku Ukrainy wahała się w przedziale od 5 848,29 UAH (minimum miesiąca 26 października) do 6 066,59 UAH (szczyt 14 października).

Ogólnie rzecz biorąc, obserwuje się codzienne wahania cen złota w zależności od kursów walut i światowej ceny za uncję.

Według danych Ministerstwa Finansów dynamika cen złota wygląda następująco:

Po spadku do najniższego poziomu od 14 miesięcy 19 listopada złoto zaczęło drożeć: inwestorzy skorzystali z obniżki cen i zaczęli aktywniej kupować ten metal. Jednak silny dolar oraz oczekiwania dotyczące podwyżki stóp procentowych w USA hamują dalszy wzrost jego wartości.

Jeśli planują Państwo kupić lub sprzedać metale bankowe lub wyroby z nich wykonane, prosimy o sprawdzenie aktualnych notowań, ponieważ ceny w bankach komercyjnych i lombardach mogą różnić się od oficjalnego kursu NBU. Złote wyroby w lombardach są wyceniane znacznie poniżej rynkowej wartości metalu.

W przypadku złota próby 585 cena w lombardach na Ukrainie wynosi od 1 605 do 2 120 UAH za gram, podczas gdy czysty metal próby 999 jest wyceniany na 5 800 UAH za gram.

Prognoza

Ceny złota są napędzane przez popyt, który podsyca niepewność i zawirowania geopolityczne. Chodzi o to, że metale bankowe, w szczególności złoto, są uważane za bezpieczne aktywa, „bezpieczne przystanie”, w których inwestorzy przeczekują niestabilne czasy.

Deprecjacja hrywny względem dolara w ciągu ostatniego roku wpłynęła również na nominalny wzrost ceny złota w walucie krajowej.

Pomimo niedawnego wzrostu cena tego metalu pozostaje o prawie jedną piątą niższa od poziomów odnotowywanych przed wybuchem wojny z Iranem. Napięcie w regionie pozostaje wysokie, ponieważ nadal nie osiągnięto porozumienia w sprawie otwarcia Cieśniny Ormuz, a ataki na infrastrukturę rafineryjną ponownie wywierają presję na rynek surowców energetycznych.

W obliczu wzrostu światowych cen złota Ukraińcy również zintensyfikowali transakcje z tym metalem szlachetnym. W sierpniu wzrósł popyt na złoto, a zakup fizycznego metalu osiągnął najwyższy poziom od pięciu miesięcy:

popyt netto na złoto bez dostawy wyniósł 1,74 mln dolarów, czyli około 399 uncji trojańskich;

popyt netto na złoto fizyczne osiągnął 101 tys. dolarów, czyli około 23 uncje trojańskie.

Bank Narodowy ustalił następujące ceny skupu złota.

Cena złota spadła do najniższego poziomu od września 2025 r. — Anadolu Agency

Cena złota spadła poniżej 3 700 dolarów za uncję po sygnałach ze strony Fed — Anadolu Agency

Czytaj nas na