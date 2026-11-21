W trzecim kwartale 2026 roku ceny mieszkań na Ukrainie wzrosły o 21,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku. Najbardziej podrożały mieszkania w nowych budynkach — o 23,6%. Jednocześnie ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły o 20,5%.

Według danych Państwowego Urzędu Statystycznego wzrost cen mieszkań odnotowano zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Nowe mieszkania drożały jednak szybciej: różnica między rocznym tempem wzrostu cen na rynku pierwotnym i wtórnym wyniosła 3,1 punktu procentowego.

Jak zmieniły się ceny mieszkań w ciągu kwartału

W porównaniu z drugim kwartałem 2026 roku ceny mieszkań w Ukrainie wzrosły o kolejne 2,7%.

W ten sposób wzrost cen nieruchomości utrzymał się również w okresie lipiec–wrzesień, chociaż tempo kwartalne było znacznie niższe od rocznego.

Podane wskaźniki odzwierciedlają ogólną dynamikę cen mieszkań na Ukrainie. Nie oznaczają one, że wartość mieszkań wzrosła w jednakowym stopniu we wszystkich miastach lub segmentach rynku.

Według badań rynku nowych inwestycji budowlanych w 2026 roku 83% potencjalnych nabywców rozważa zakup nowego mieszkania na własne potrzeby. Kolejne 17% planuje zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych.

Wśród głównych kryteriów wyboru pozostają bezpieczeństwo, niezależność budynku oraz wiarygodność dewelopera.

Jednocześnie nabywcy preferują gotowe mieszkania lub obiekty o wysokim stopniu zaawansowania budowy.

Informacja ta pochodzi z komunikatu Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy.

Ceny mieszkań na Ukrainie wzrosły w ciągu roku o 17,2% — Państwowy Urząd Statystyczny.

Ceny mieszkań w Perth spadły o 5,7% w ciągu trzech miesięcy — ABC News Australia

Czytaj nas na