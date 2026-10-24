Ceny paliw na Ukrainie 24 października: ceny autogazu wzrosły na stacjach WOG, OKKO i innych

W sobotę, 24 października, na ukraińskich stacjach benzynowych wzrosły ceny gazu samochodowego, podczas gdy ceny benzyny i oleju napędowego pozostały bez zmian. Największy wzrost cen gazu samochodowego odnotowano w sieciach WOG i OKKO.

Ceny gazu samochodowego wzrosły niemal we wszystkich dużych sieciach stacji benzynowych. W szczególności na stacjach WOG jego cena wzrosła o 1,90 hrywny za litr — do 56,90 hrywny. W sieci OKKO cena wzrosła o 1,60 hrywny — do 56,50 hrywny za litr.

W sieciach „Ukrnafta” i UPG cena gazu samochodowego wzrosła o 1 hrywnę za litr. Obecnie kosztuje on odpowiednio 51,90 hrywny i 53,90 hrywny. Jednocześnie SOCAR utrzymała cenę gazu na poprzednim poziomie — 54,90 hrywny za litr.

Ceny benzyny i oleju napędowego we wszystkich wymienionych sieciach nie uległy zmianie w porównaniu z poprzednim dniem.

Ile kosztuje paliwo na stacjach benzynowych 24 października

OKKO

Benzyna Pulls 100 — 102,90 hrywny/l .

Benzyna Pulls 95 — 95,90 UAH/l .

Benzyna A-95 Euro — 92,90 UAH/l .

Olej napędowy Pulls — 108,90 UAH/l .

Olej napędowy Euro — 105,90 UAH/l .

Gaz samochodowy — 56,50 UAH/l (+1,60 UAH).

WOG

Benzyna 100 — 102,90 UAH/l .

Benzyna 95 Mustang — 95,90 UAH/l .

Benzyna 95 Euro — 92,90 UAH/l .

Olej napędowy Mustang — 108,90 UAH/l .

Olej napędowy Euro-5 — 105,90 UAH/l .

Gaz samochodowy — 56,90 UAH/l (+1,90 UAH).

SOCAR

Benzyna NANO 100 — 104 UAH/l .

Benzyna NANO 95 — 97,90 UAH/l .

Benzyna A-95 — 94,90 UAH/l .

Olej napędowy NANO Extro — 109 UAH/l .

Olej napędowy NANO — 106 UAH/l .

Gaz samochodowy — 54,90 UAH/l (bez zmian).

„Ukrnafta”

Benzyna 95 Energy — 91,90 UAH/l .

Benzyna A-95 — 88,90 UAH/l .

Benzyna A-92 — 86,90 UAH/l .

Olej napędowy Energy — 103,90 UAH/l .

Olej napędowy — 101,90 UAH/l .

Gaz samochodowy — 51,90 UAH/l (+1 UAH).

UPG

Benzyna UPG 100 — 100,90 UAH/l .

Benzyna UPG 95 — 92,90 UAH/l .

Benzyna A-95 — 89,90 UAH/l .

Olej napędowy upgDIESEL — 104,90 UAH/l .

Olej napędowy EURO DIESEL — 102,90 UAH/l .

Gaz samochodowy — 53,90 UAH/l (+1 UAH).

Zatem 24 października najdroższy autogaz spośród wymienionych sieci sprzedawany jest w WOG — po 56,90 UAH za litr, a najtańszy — w „Ukrnafcie”, po 51,90 UAH. Ceny benzyny i oleju napędowego w wymienionych sieciach pozostały stabilne.

Na dzień 22 października 2026 r. największe sieci stacji paliw na Ukrainie zmieniły ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 wynosi około 90,60 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,28 hrywny za litr, podczas gdy na niektórych stacjach olej napędowy kosztuje nawet 109 hrywny.

Zmiany kursu dolara mogą wpłynąć na ceny wielu produktów w ukraińskich sklepach. Największe ryzyko podwyżek dotyczy towarów, które Ukraina importuje lub wytwarza z zagranicznych surowców.

Na Ukrainie odnotowano wzrost cen hurtowych krajowych pomidorów. Na stołecznym rynku hurtowym podrożały pomidory czerwone, różowe i uprawiane w gruncie.



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