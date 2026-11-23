Tymczasowa komisja śledcza parlamentu przegłosowała decyzję o przymusowym doprowadzeniu byłego ministra obrony Ukrainy Mykoły Fedorowa. Wykonanie tej decyzji powierzono policji krajowej.

Według członków komisji Fedorow trzykrotnie zignorował wezwania na posiedzenia komisji śledczej.

„Nasza komisja podjęła dziś decyzję o zastosowaniu procedury przymusowego doprowadzenia wobec obywatela Michaiła Albertowicza Fedorowa, który niestety trzykrotnie zignorował zaproszenia na posiedzenia komisji. Za przyjęciem tej decyzji zagłosowało ośmiu z 14 członków tymczasowej komisji śledczej” – poinformowano podczas posiedzenia.

Policja krajowa ma zapewnić przymusowe doprowadzenie byłego ministra na posiedzenie komisji parlamentarnej w wyznaczonym terminie. Tymczasowa komisja śledcza podjęła taką decyzję po tym, jak minister trzykrotnie zignorował zaproszenia na posiedzenia. Warto zaznaczyć, że kolejne posiedzenie zaplanowano na 25 listopada i prawdopodobnie właśnie na nie ma zostać dostarczony Michaił Fedorow.

Informuje o tym korespondent „Glavkoma” z posiedzenia tymczasowej komisji śledczej.

Przypomnijmy, że Fedorow wyjechał do Portugalii zamiast uczestniczyć w posiedzeniu parlamentarnej komisji śledczej.

Wojskowi skrytykowali kontrakty Fedorowa, a Khmara przygotowuje nowe warunki służby.

Dodajmy, że firma „Kalmius”, którą dziennikarze łączą z otoczeniem biznesowym szefa Państwowej Agencji Odbudowy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy Iwana Fedorowa, otrzymała państwowe kontrakty o wartości 2,14 mld hrywien po jego mianowaniu na to stanowisko.

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