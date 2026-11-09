W związku z pierwszymi powojennymi wyborami na Ukrainie zaproponowano utworzenie mobilnych lokali wyborczych w autobusach.

O tym pomyśle poinformował pierwszy wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Oleksandr Kornienko.

Zgodnie z proponowanym schematem wyborcy będą wchodzić przez przednie drzwi, odbierać kartę do głosowania, głosować w specjalnej kabinie i wychodzić przez tylne drzwi.

Inicjatywa ta stanowi część dyskusji na temat przyszłej infrastruktury wyborczej, w szczególności kwestii bezpieczeństwa oraz zapewnienia prawa do głosowania różnym grupom obywateli.

Jednocześnie jest to na razie jedynie propozycja, a nie zatwierdzony format głosowania. Ostateczna decyzja musi zostać uregulowana na drodze ustawodawczej.

Źródło: Oleksandr Kornienko

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina może rozważyć przeprowadzenie wyborów online, jednak w tym celu parlament musi znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Według niego obecnie głosowanie utrudniają wojna, miliony Ukraińców przebywających za granicą oraz żołnierze znajdujący się na froncie, którzy nie mają możliwości oddania głosu. Zełenski podkreślił, że wybory powinny odbyć się po zakończeniu wojny, a jednym z możliwych kroków w tym kierunku może być zimowe zawieszenie broni.

Wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych Kaya Kallas oświadczyła, że aby wybory mogły się odbyć na Ukrainie, Rosja musi zakończyć wojnę. W ten sposób zareagowała na apele prezydenta USA Donalda Trumpa o przeprowadzenie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Kallas podkreśliła, że w czasie wojny ważne jest zachowanie jedności społeczeństwa, a partnerzy międzynarodowi powinni przede wszystkim wywierać presję na Moskwę.

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