W Bojarkach w obwodzie kijowskim zawarto umowę na dodatkowe prace związane z budową schronu dla 500 uczniów za kwotę 42,71 mln hrywien. Zamawiającym był wydział budownictwa kapitałowego rady miejskiej, a wykonawcą – spółka „Smart Universal Group” Sp. z o.o.

Wcześniej, w czerwcu 2025 roku, firma otrzymała zlecenie o wartości 118 mln hrywien. Następnie wartość umowy głównej obniżono do 85,68 mln hrywien. Według danych systemu Prozorro, na stan października 2026 r. za wykonane prace wypłacono już 65,93 mln hrywien.

Dziennikarze serwisu „Nasze pieniądze” zwrócili uwagę na możliwe zawyżenie kosztów niektórych materiałów w nowym kosztorysie. W szczególności taśmę hydroizolacyjną Sika Dilatec E-220 wyceniono na 3831 hrywien za metr, podczas gdy w sklepach jest ona oferowana w cenie 2196–2663 hrywien.

Zawór hermetyczny GK-600 wyceniono na 363 635 hrywien za sztukę, podczas gdy na stronie producenta jego cena wynosiła 113 330 hrywien. Dziennikarze wykryli również różnice w kosztach belek metalowych i kanałów wentylacyjnych.

Według szacunków redakcji, tylko w przypadku kilku sprawdzonych pozycji potencjalna nadpłata może wynieść około 2 mln hrywien. Jednocześnie ostateczna wysokość ewentualnych nadpłat wymaga dodatkowej weryfikacji z uwzględnieniem właściwości materiałów i warunków dostawy.

Dodatkowe prace planuje się zakończyć do końca 2027 roku. Z całkowitej kwoty 32 mln hrywien przewidziano środki na rok 2026, a kolejne 10,71 mln hrywien – na kwiecień 2027 roku. Finansowanie będzie realizowane między innymi w ramach programu Ukraine Facility.

Źródło: Nasze pieniądze

Wydział Edukacji Okręgu Dniepr w Kijowskiej Administracji Państwowej zlecił spółce „Smart Universal Group” zakończenie budowy szkolnego schronu przy alei Myru 11. Wartość nowej umowy wynosi 129,51 mln hrywien, a łączne koszty budowy obiektu, przeznaczonego dla 741 osób, wyniosą około 289,89 mln hrywien.

Ponadto dyrektorka i była urzędniczka państwowego sanatorium dla dzieci w obwodzie odeskim są oskarżone o nadużycie stanowiska służbowego podczas zakupu prawie 250 ton węgla kamiennego. Według danych śledztwa paliwo zakupiono po zawyżonej cenie, powodując straty dla placówki państwowej w wysokości ponad 1 mln hrywien.

Wcześniej organy ścigania ujawniły schemat sprzedaży samochodów z pomocy humanitarnej zamiast przekazania ich Siłom Zbrojnym Ukrainy.

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