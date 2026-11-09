W Browarach nieznani sprawcy zniszczyli 39 grobów; policja prowadzi dochodzenie w sprawie profanacji cmentarza

W Browarach w obwodzie kijowskim organy ścigania prowadzą dochodzenie w sprawie okoliczności zniszczenia nagrobków i elementów wyposażenia grobów na jednym z lokalnych cmentarzy. Uszkodzeniu uległo 39 miejsc pochówku.

W ostatnich dniach do Browarskiego Rejonowego Komendy Policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące zniszczenia pomników i innych elementów na cmentarzu.

Według wstępnych danych do zdarzenia doszło na początku listopada. Nieznani sprawcy uszkodzili pomniki nagrobne i elementy wyposażenia na 39 miejscach pochówku.

Na miejscu zdarzenia pracowała grupa śledczo-operacyjna. Obecnie funkcjonariusze organów ścigania prowadzą czynności śledcze i operacyjne, ustalają wszystkie okoliczności przestępstwa oraz tożsamość osób zamieszanych w zniszczenie grobów.

W związku z profanacją grobów wszczęto postępowanie karne na podstawie części 1 art. 297 Kodeksu karnego Ukrainy. Trwa dochodzenie przedprocesowe.

Informację tę podała policja obwodu kijowskiego.

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